Adolescenți cu mâna la inimă

Am întâlnit recent un grup de adolescenți pasionați să descopere eroii acestei țări. Cel mai bine i-ar defini patriotismul, un cuvânt considerat prea mare, dar și golit de sens în epoca trecută. Dar tinerii la care mă refer nici măcar nu bănuiesc că aceasta e o calitate a lor, ei sunt firești atunci când caută repere din trecut pentru a defini istoria României și atunci când merg pe urmele înaintașilor spre a le cinsti sacrificiul.

Cei mai mulți dintre ei sunt elevi la Colegiul Economic „Viilor” din Bucu­rești și iau parte la activitățile Cercului „Cultul Eroilor”, sub coordonarea Lucreției Nechifor, bibliotecara liceului. Merg împreună în excursii cu tematică istorică și culturală, citesc cărți monografice, dezbat idei, învață și recită poezii, descoperă opere literare de patrimoniu, află lucruri despre istoricul unor clădiri și monumente închinate perso­nalităților istorice și eroilor, organizează activități culturale, vizitează muzee. Practică un voluntariat aparte, care le sporește cultura generală și istorică, le șlefuiește noblețea sufletească și îi ajută să înțeleagă valorile morale.

„Istoria am învățat-o pe genunchii bunicilor”

Despre acești adolescenți mi-a spus mai multe lucruri cea care le este ca o soră mai mare, Lucreția Nechifor, care este și vicepreședinta filialiei București a Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria”. S-a simțit atrasă de cinstirea mai profundă a eroilor din 2014 încoace, în urma unei ceremonii pe care a descoperit-o trecând prin Parcul Carol I din ­Capitală. Era chiar Ziua Eroilor. Și-a amintit de eroii din familia sa: „Străbunicul Dumitrache Nechifor s-a întors acasă din Primul Război Mondial, după ce fusese ani mulți prizonier. Mi-l amintesc bine, îi simt de multe ori forța, în casă se păstrau cărțile poștale trimise de el, prin Crucea Roșie, din Elveția. Bunicul din partea mamei, Ionel Munteanu, a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial și a primit mai multe medalii. Istoria am învățat-o pe genunchii bunicilor”, povestește Lucreția Nechifor.

Activitățile cu elevii de la liceu au început în 2015, când „am pregătit o coroană din partea școlii și m-am dus însoțită de elevi la Mormântul Ostașului Necunoscut. Președintele Asociației Cultul Eroilor «Regina Maria», filiala București, domnul comandor ­Dorin Ionescu, ne-a invitat alături de membrii asociației. Cu ajutorul lor, am fondat Cercul «Cultul Eroilor» în școala noastră”, mai spune Lucreția.

De-a lungul vremii, ca bibliotecară, a ajutat adesea elevii să pregătească referate și lucrări pentru lecțiile de literatură, istorie, geografie, turism și alte discipline. Elevii mergeau la bibliotecă fie însoțiți de profesori, fie singuri, căutând informații și cărți. „Porneam de la literatură și ajungeam la pictură, la sculptură, la muzică, fără a putea spune la final ce făcea deosebire între ele. Îi făceam să înțeleagă că literatura, istoria, geografia, istoria, toate sunt legate între ele. În timp, au prins încredere și curaj în exprimare și au dorit să participe și la activitățile cercului”.

Satisfacțiile coordonatoarei cercului dedicat cinstirii eroilor sunt mari: „În momentul în care am ieșit în afara școlii, la muzee și în excursii, îi vedeam interesați să descopere, dar deja știau cum să caute informațiile. Aflați lângă monumente, știau povestea. Profesorii lor mi-au confirmat că au devenit mai atenți la ore, mai prezenți în ceea ce fac, mai serioși. Am observat că entuziasmul lor îi molipsește și pe cei din jur. De exemplu, turiștii au preferat să piardă trenul pentru a rămâne cu noi, lângă monumentul eroilor în gara Predeal, atunci când povesteam despre sângele curs pe peronul acelei gări în timpul Războiului de Întregire Națională”.

Stejarii de la Mărășești

Inimoasa bibliotecară a mai povestit și despre zecile de activități desfășurate împreună cu liceenii de la Colegiul Economic „Viilor”, în memoria înain­tașilor. „În 2017, la invitația muzeografei Valeria Bălescu, de la Muzeul Militar Național «Regele Ferdinand I» din București, am participat la manifestările dedicate, la Mărăști, împlinirii a 100 de ani de la bătălia istorică în care soldații români ai generalului Alexandru Averescu au înregistrat importanta victorie din Primul Război Mondial. Am putut intra în Biserica «Adormirea Maicii Domnului», dărâmată în război și refăcută ulterior, am pornit apoi spre Valea Limpejoarei cu torțe aprinse, valea de unde porniseră la luptă eroii generalului Averescu. Ca un legământ peste ani, am plantat stejari pe fostul câmp de luptă de la Mărășești, în cadrul proiectului «RoMândria - Parcul Memoriei Naționale»”, spune Lucreția Nechifor. Rememorează și alte activități: „În anul 2018, anul centenar al Marii Uniri, am pornit spre Alba Iulia, oprind la toate monumentele eroilor pe de traseu, unde am depus coroane de flori. Comunitatea «Șezătoare București», prin doamna Victoria Bizon, ne-a oferit 20 de coroane. Au mers atunci cu noi membrii Coralei «Cornețenii» și membrii grupului «Dor și dor, cu mine călător», coordonat de Anca Nițoiu de la Liceul Teoretic «Dimitrie Bolintineanu». Ni s-au alăturat și artistul de folclor Florin Mihalache, dar și Ana Stavri și Iustin Popa, elevi la Liceul «Dinu Lipatti» din București. În 2019, am fost invitați în comunitatea românilor din Torino, cu spectacolul «Tra­diție, identitate și cultură românească». În 2021 l-am omagiat pe Tudor Vladimirescu, la 200 de ani de la Revoluția din 1821, printr-un simpozion municipal. În vacanța de vară porneam pe jos spre Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, dar nu înainte de a face un popas la Cimitirul eroilor de la Ploiești, la statuia lui Aurel Vlaicu de la Bănești, la Casa Memorială Nicolae Grigorescu din Câmpina, la mormântul lui Badea Cârțan din Sinaia, la Casa Memorială ­George Enescu din Sinaia. N-am uitat nici împlinirea a 420 de ani de la asasinarea domnitorului Mihai Viteazul, mergând la Mănăstirea Dealu, chiar la 9 august 2021, ziua când a fost tăiat capul domnitorului. Pe 15 septembrie 2021, ne aflam la Mănăstirea Curtea de Argeș, la împlinirea a 500 de ani de la plecarea spre cele veșnice a domnitorului sfânt Neagoe Basarab. Anul acesta am participat la Serbările Naționale de la Țebea, la împlinirea a 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu. În ultimul semestru din anul școlar 2021-2022, am participat la Simpozionul «Avram Iancu în con­știința românilor», alături de alți elevi din școlile bucureștene, sub coordonarea Asociației Naționale «Cultul Eroilor». Anual edităm ­revista Cercului «Eroica Viilor». Atunci când facem lansarea revistei participă și alți elevi, care sunt încântați să afle ce lucruri minunate fac colegii lor, dar și prietenii elevilor din alte școli. Unii îi urmează, alții recunosc că n-ar putea face față activităților, care presupun multă seriozitate”.

Cu emoție, la Țebea

I-am cunoscut personal pe unii dintre adolescenții cu care bibliotecara iubitoare de istorie colindă țara pentru a cinsti eroii și organizează adevărate sărbători pentru inimi de români. M-au invitat să ne reculegem împreună la mormântul umbrit de gorunul lui Iancu la Țebea. Au mers atunci și elevi din alte licee bucureștene, „Nicolae Iorga” și „Petru Maior”, dar și elevul David Neagu, de 10 ani, venit cu noi de la Galați, precum și adulți, membri ai Aso­ciației „Cultul Eroilor”: flautistul Nicolae Maxim, scriitoarea Evelyne-Maria Croitoru, maistrul miliar Ion Costin Dirpeș, ing. Marian Gavrilă, pictorița Ecaterina Mihai, artistul fotograf Romeo Zaharia, prof. Georgiana Costin, precum și prof. conf. dr. Filofteia Repez și col. (r.) Petre Gurău, ambii în conducerea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Am fost aleasă să fac parte din mica delegație care a dus coroana de flori la mormântul eroului, ceea ce m-a onorat și chiar m-a emoționat.

„Eroii sunt apărătorii țării”

Am fost curioasă să știu ce au gândit tinerii participanți la acea excursie, cum s-au simțit la finalul ei, ce impresii noi au adăugat ex­pe­riențelor anterioare. Am consemnat câteva dintre gândurile lor.

Jasmine Florentina Tudorache, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Economic „Viilor”: „Am avut onoarea de a o întâlni pe doamna Lucreția Nechifor, bibliotecara liceului, care mi-a schimbat viața prin faptul că s-a implicat de fiecare dată în proiecte, atră­gân­du-ne și pe noi. Istoria învățată la școală este o poveste, iar ce vedem și cunoaștem la fața locului, în excursii, este ceva real. Pe baza a ceea ce învățăm la ora de istorie ne putem crea o idee despre ceea ce urmează să cunoaștem pe viu, ce oameni au trăit acolo, ce s-a întâmplat, ce evenimente au avut loc în decursul secolelor. Excursia face ca istoria să mă atragă mai mult”.

Antonia Stroe, clasa a XII-a la Liceul „Nicolae Iorga”: „Sunt prietenă cu Jasmine, care mi-a povestit despre aceste activități. Doamna Lucreția m-a invitat la Ateneul Român la un spectacol dedicat Reginei Maria și de atunci am ținut legătura. Sunt pasionată de istorie, îmi doresc să ajung în astfel de locuri. Vreau să merg la Facultatea de Istorie, să studiez relații internaționale. Am fost împreună cu acest grup la Muzeul Național de Istorie, la Mărășești și la Soveja. Am mai văzut împreună cu părinții mei la Alba Iulia, aveam o vagă impresie despre ce este acolo, acum am văzut știind. Colegii privesc istoria ca pe ceva din trecut, dar eu cred că, dacă nu ne cunoaștem istoria, anumite lucruri rele se pot repeta în prezent. În România nu ești bine privit dacă vrei să mergi la Facultatea de Istorie, te întreabă din ce o să trăiești după ce termini de studiat. Eu cred că dacă muncești mai mult decât alții și dacă te pasionează, ai multe oportunități și încurajez și alți elevi să studieze ce-i pasionează, pentru că poți să ai multe opțiuni în viitor, lumea te cheamă, dar nu va fi obositor făcând ceea ce îți place”.

Mario David State, clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Petru Maior”: „Am cunoscut-o pe doamna Lucreția Nechifor prin intermediul unei prietene. Excursia aceasta la Țebea a fost o experiență unică, nu toată lumea are onoarea de a vedea atâtea lucruri și zone istorice. Cel mai mult mi-au plăcut festivitățile de la Țebea. A fost o onoare pentru mine faptul că am putut înmâna coroana de flori militarilor care au depus-o la mormântul lui Avram Iancu. Am mai învățat și la școală despre el, dar aici am putut afla mult mai multe. Aș vrea să țin legătura cu noii prieteni din acest cerc”.

Andreea Handra, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Viilor”: „Am cunoscut și descoperit lucruri noi, posibil să le mai descopăr pe ­parcurs, dar e bine că le-am cunoscut. Am fost la majoritatea activităților cercului, am aflat din clasa a IX-a, de la doamna dirigintă, de atunci vin mereu. Îmi place că învățăm lucruri noi, avem experiența de a întâlni oameni noi, de a cunoaște locuri pe care nu mulți le vizitează, personalități pe care le comemorăm”.

Sureyya Ozturk, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Viilor”: „Îmi place de fiecare dată ce descoperim nou în drumurile noastre prin țară. Îmi doresc să vină și alți colegi împreună cu noi. Oricum, când ne întoarcem din astfel de excursii le povestim, le arătăm fotografii și ei sunt încântați. Se va lărgi cercul de la anul, când vor veni elevi de clasa a IX-a”.

Andrei Mihai Dumitrescu, clasa a X-a, Colegiul Economic „Viilor”: „A fost o vizită frumoasă, am putut afla multe lucruri despre Avram Iancu, despre cum arată pe viu locurile încărcate de istorie, despre cum este România, de fapt. Orice excursie de acest fel este o experiență interesantă, care te construiește frumos. Cred că această excursie a fost cea mai interesantă”.

David Neagu, clasa a IV-a, Școala Gimnazială nr. 1 Tulucești, din județul Galați, a fost cel mai tânăr excursionist în grupul care a ajuns la mormântul lui Avram Iancu la serbările naționale dedicate eroului în 2022. Are 10 ani și, după ce s-a născut și a locuit în Spania până de curând, locuiește cu familia lângă Galați. „Am fost și la Mărășești, cel mai mult mi-a plăcut la mausoleu... Îmi doream să merg în excursia aceasta, să recit poezii lângă monumente”, mi-a spus David. Într-adevăr, a recitat peste tot câte o poezie la monumentele de pe traseul spre Țebea. De altfel, toți tinerii au făcut asta. Ce sunt eroii?, l-am întrebat pe David, iar el mi-a răspus simplu: „Apărătorii țării” și a adăugat: „M-am simțit mândru că am dus coroana la mormântul lui Avram Iancu, am spus în mintea mea: Să se odihnească în pace... O să le povestesc colegilor la școală despre cum a fost în excursie”.

Prin urmare, dacă veți vedea vreodată lângă monumentul vreunui erou câțiva tineri fru­moși, să știți că sunt ei, adoles­cenții din Asociația „Cultul Eroilor”, care cutreieră drumurile țării cu inimile înfășurate în tricolor. Ei, care sunt atât de frumoși când își duc mâinile în dreptul inimii după ce au așezat câte o garoafă roșie pe mormintele celor căzuți în războaie sau la picioarele unei statui.