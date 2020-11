„Atelier” şi „Transcendent”, expoziții de artă la Galeria Romană

În perioada 27 octombrie - 27 noiembrie 2020, iubitorii de artă pot vizita Galeria Romană din Capitală, unde vor admira lucrările expoziției „Atelier”, realizate de arhitecta creştină Militza Sion, dar și lucrările expoziției „Transcendent” ale arhitectei Daniela Ruxandra Tutunea, invitat special în acest an. Marți, 3 noiembrie, cei doi artiști ne-au prezentat tablourile și ne-au tâlcuit mesajele și sentimentele pe care le transmit prin operele lor.

Călătorul grăbit și prins în agitația tumultuoasă a Capitalei poate să-și îndrepte pașii spre această galerie de artă, unde va întâlni un loc plăcut ochiului și folositor sufletului. Lucrările îl vor duce cu gândul la drumul mântuirii. În concepția artistului, acest drum „alternează momentele de așteptare și cele de revelație, în care lumina către care tinzi speri să te întâmpine la capătul lui”. „În această expoziție sunt 30 de lucrări, realizate în ultimii doi ani. În acest an, am invitat-o și pe colega mea pasionată de pictură, Daniela Tutunea, să-și expună lucrările. Până acum, cei care au vizitat expoziția sunt mai mult oameni de specialitate, care mă cunosc și au venit cu țintă precisă. Desigur, ne vizitează și oameni pasionați de astfel de evenimente, amatori de artă. Cel mai frumos elogiu care mi s-a adus a fost acela că mă exprim cu o mare libertate în pictură. La această afirmație, am răspuns că mă exprim în acest mod pentru că nu am făcut școală de pictură și sunt neîncătușată”, a spus Militza Sion.

Anul acesta, expoziția „Atelier” a fost îmbogățită și de lucrările arhitectei Daniela Ruxandra Tutunea, invitat special, cu expoziția „Transcendent”. În lucrările sale, se poate observa un rafinament surprinzător, precum și o profunzime a construcției dese­nului, asumată și implicată. „Expoziția de față se datorează generozității colegei mele Militza Sion, care de acum patru ani m-a împins să expun, iar acum m-a invitat în expoziția ei. Este un lucru minunat pentru că, așa cum ne uităm cu mare interes la talk-show-uri, unde se întâmplă un brainstorming, aici se întâmplă un soulstorming, atât pentru noi, cât și pentru cei care privesc lucrările. Dintr-odată pot să apară sentimente neașteptate în legătură cu ceea ce se vede și ce se simte. În lucrările mele am abordat pictura religioasă.

Pictura religioasă poate fi cu suflu religios sau cu subiect religios. Pictura cu suflu religios poate fi realizată în multe feluri, iar pentru cea cu subiect religios cunoaștem două forme esențiale de exprimare: pictura bizantină și iconară, și pictura vestică. Eu am descoperit a treia cale, cea a «primitivilor italieni», unde coexistă trăsăturile celor două direcții. Aici am descoperit că se întâlnesc cele două curente: compoziția și personajele realiste din pictura vestică și lipsa de perspectivă și gravitație, iluminarea difuză dinăuntru și simbolizarea ideatică și vizuală din pictura iconară. În această zonă lucrez. Folosindu-mă de istoria minunilor Mântuitorului Iisus Hristos, am vrut să descriu toată multitudinea de sentimente care animă întreg cosmosul și microcosmosul, la nivel pământesc și la nivel nepământesc”, a spus Daniela Ruxandra Tutunea.

La prezentarea expoziției de către cei doi artiști, marți, 3 noiembrie 2020, a fost prezent și părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor LUMINA. „Întotdeauna, când ne întâlnim cu arta, mai ales în momente de austeritate socială, aceasta vine ca un mesaj al speranței și al bucuriei. În această galerie de artă m-am reîntâlnit cu tablourile doamnei Daniela Tutunea, dar am admirat și tablourile doamnei Militza Sion, două arhitecte creștine, care sublimează prin limbajul pictural experiența de viață, pe de o parte profesională, iar pe de altă parte, de legătură cu Biserica și cu taina mântuirii noastre. Aici am auzit cuvinte frumoase despre cale. Mântuitorul Iisus Hristos spune: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa». Pentru adevăr și pentru viață, fiecare are o cale. Când calea aceasta este luminată de Calea lui Hristos, atunci se produc fapte importante de lumină, de artă, de bucurie și de binecuvântare. Este o baie de lumină, de spiritualitate aici la expoziție, și consider că întotdeauna când privim către creațiile oamenilor ne întâlnim cu ei dincolo de ceea ce putem să ne spunem unul altuia prin cuvinte, pentru că arta are un limbaj care se apropie de limbajul religios pe care îl folosim când vorbim cu Dumnezeu, care este rugăciunea”, a spus părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu.

Acest proiect face parte din programul de susținere a galeriilor de artă din București, inițiat de Primăria Capitalei prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și Centrul Cultural Expo Arte.