Bibliotecă și centru educațional în parohia braşoveană Jibert

În Parohia Jibert, județul Brașov, s-a înființat, cu sprijinul Primăriei și al binefăcătorilor, o bibliotecă pentru comună și un centru educațional pentru copii. Biblioteca adună peste 10.000 de cărți, iar în centrul educațional copiii din familii nevoiașe sunt ajutați la teme în această perioadă în care învățământul public se desfășoară on-line.

Proiectul comunității parohiale din Jibert a fost inițiat pentru a oferi tinerilor din comuna brașoveană un loc unde să își cultive dragostea față de lectură și să aibă acces la cât mai multe cărți din diferite domenii. „Proiectul acesta a pornit de la o discuție cu prietenul meu Florin Bucuțea din satul Dăișoara, în urma deschiderii bibliotecii de acolo. Mi s-a părut un proiect interesant, care să deschidă calea atragerii tinerilor spre cultură și să le ofere o alternativă la viața destul de simplă pe care o trăiesc la țară. Am început destul de timid să adunăm cărți, am răspândit rugămintea pe rețelele sociale, iar răspunsurile pozitive nu au întârziat să apară. Primele cărți au venit de la Sibiu și s-au tot adunat, ajungând într-un final la un total de 10.000 de volume. Implicit ne-am pus problema unui spațiu pentru viitoarea bibliotecă și am primit un ajutor de la Primăria Jibert, domnul primar Ioan Iancu Boeriu fiind încântat de idee și, prin hotărâre de Consiliu Local, ni s-a pus la dispoziție o locație generoasă, reabilitată la interior prin sprijinul Primăriei”, ne-a spus părintele Iulian Vincențiu Ungureanu, preotul paroh din Jibert.

Lucrările de amenajare a bibliotecii comunale sunt destul de avansate, până în prezent fiind deja așezate pe rafturi, în diferite categorii, primele 3.000 de cărți. Celelalte cărți primite prin donații sunt sortate pe categorii și se așteaptă alte rafturi pe care Primăria Jibert le va pune la dispoziția bibliotecii. Pe lângă volumele de la oameni binevoitori, au primit și echipamente electronice pentru activitățile educative, iar comunitatea s-a gândit că aceste donații pot să echipeze un centru educațional pentru copii. „În primă fază, proiectul a fost gândit doar ca bibliotecă comunală, dar ulterior m-am gândit să îmi folosesc experiența acumulată ca profesor de religie și muzică și să extind aria de activitate, având în vedere că am primit diverse echipamente pe care era păcat să nu le folosim. Astfel, s-au adunat un video proiector cu ecranul aferent, calculatoare, sistem audio-tv, drept urmare, în incinta bibliotecii am amenajat un mic centru educațional, dotat cu 8 calculatoare, 4 imprimante multi­funcțio­nale, camere web, care vor ajuta copiii şi elevii care au nevoie și nu au posibilitatea acasă să acceseze internetul. Toate echipamentele au fost primite prin donații de la diverse persoane din țară și străinătate, cărora le mulțumesc încă o dată. Cu ajutorul Primăriei a fost instalat și internetul, astfel încât centrul nostru este deja funcțional și avem câțiva copii fără posibilități materiale, care, în contextul desfășurării învă­țământului on-line, sunt îndrumați și ajutați să își facă temele de către o tânără învățătoare din sat, care a răspuns chemării noastre cu mult drag și face acest efort absolut benevol”, ne-a mai spus părintele paroh.

Spațiul în care a fost amenajat centrul edu­ca­țional a fost înfrumusețat printr-o pictură florală pe pereți de Mihaela Ursache, elevă a Liceului „Șt. O. Iosif” din orașul Rupea. Lucrarea ei a fost apreciată de cei care au văzut-o, iar preotul paroh i-a cerut ajutorul pentru pictarea altor obiecte din bibliotecă.

Expoziție de obiecte vechi

În holul bibliotecii a fost amenajată și o expoziție de obiecte vechi. Cei care vor vizita expoziția au posibilitatea să admire obiecte tradiționale și imagini care surprind viața satului de altădată.

„Am primit două laițe vechi pictate, deosebit de frumoase - le mulțumesc din suflet celor care le-au donat -, precum și fotografii reprezentând diverse momente ale tradițiilor satului, respectiv nunta din Jibert, cetele de feciori, ansamblul de dansuri al satului, dar și momente mai recente, cum ar fi fotografii din taberele de creație organizate pentru copiii satului. Toate acestea pot fi accesate pe pagina de facebook Parohia Ortodoxă Jibert. Aduc mulțumiri tuturor celor care au donat cărți, echipamente electronice și care ne-au sprijinit în diverse moduri pentru realizarea acestui proiect și, nu în ultimul rând, mulțumesc Primăriei Jibert pentru tot sprijinul oferit. Având în vedere acestea, ne-am gândit să oferim locuitorilor comunei Jibert, mai ales copii și tineri, posibilitatea să vină la bibliotecă și să citească, să utilizeze calculatoarele în scopuri educative, să desfășoare și alte activități, cum ar fi pictură pe sticlă, lemn și nu numai, modelare în lut, activități muzicale, seri tematice, conferințe pe diverse teme actuale care să răspundă la nevoile tinerilor din comunitate. Apreciem ajutorul ce ni se oferă constant de către diverși oameni care apreciază ceea ce încercăm să facem la Jibert și suntem deschiși la idei bune care să ne ajute să oferim jiberțenilor «altceva»”, ne-a mai spus preotul Iulian Vincențiu Ungureanu.