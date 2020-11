Corneliu Birtok-Băneasă, de la „şurubărit” la invenţii medaliate

Doctor inginer şi şef de lucrări la Facultatea de ­Inginerie Hunedoara a Universităţii Politehnica din Timişoara (UPT), ­Corneliu Birtok-Băneasă a realizat o seamă de ­invenţii, care i-au fost ­răsplătite cu peste 60 de medalii şi premii internaţionale şi naţionale. ­Ele reflectă pasiunea sa din copilărie pentru ­„şurubărit”, dragostea pentru nou şi dorinţa de a crea lucruri care să facă viaţa mai uşoară. Studenţilor pe care îi coordonează le insuflă aceeaşi pasiune pentru cercetare, iar rezultatele au început să se vadă, şi ei primesc medalii, la ­rândul lor. Povestea inventatorului din Deva, care şi în weekend se relaxează tot inventând, este atipică, întrucât a ajuns la performanţe încă de pe băncile şcolii profesionale.

Prima invenţie a ­făcut-o în 2000. Deşi în familia lui nu existau maşini, a fost atras de motoare şi a ales să meargă la şcoala profesională a liceului auto din Deva. „Mi-au plăcut de copil tehnica şi motoarele. În primul semestru din anul I de profesională am luat 9 la teza de mecanică şi asta m-a încurajat. Aveam un profesor extraordinar, venea de la Uzina de Automobile Piteşti, avea o vastă experienţă în industria aceasta. În anul II, am participat la olimpiada şcolară de meserii, am ajuns la faza pe ţară, unde am luat 10”, povesteşte dr. ing. Birtok-Băneasă. Înclinaţia spre tehnică a însoţit-o de când se ştie cu program serios de studiu individual: „Pentru mine şcoala nu se termina la ora 14:00. ­Citeam mult, mergeam foarte des la biblioteca judeţeană şi la cea a liceului să împrumut cărţi din domeniu. Împreună cu alţi colegi încercam să repar maşini, eram curios şi perseverent”.

De 20 de ani în lumea invenţiilor

Prima invenţie, cea din anul 2000, este un filtru de aer supraaspirant destinat autovehiculelor rutiere. A făcut o schiţă, a dus-o la un strungar şi l-a realizat. ­Invenţia a testat-o pe propria maşină, cumpărată la mâna a doua, căreia i-a făcut singur, bineînţeles, o reparaţie capitală. După doi ani a observat o recuperare de carburant. Cinci-şase ani a ­făcut diverse prototipuri. Şi-a dat seama că trebuie să studieze mai departe şi s-a înscris la Facultatea de Inginerie Autovehicule Rutiere din Hunedoara, din cadrul Politehnicii Timişoara. A fost îndrumat de profesorul Sorin Raţiu să realizeze lucrări pentru simpozioanele ştiinţifice studenţeşti şi aşa, în 2007, a fost selectat la ­nivel naţional să participe la ­Salonul de Inventică pentru ­Tineret. „Am fost foarte mândru că am reuşit să mă clasez pe locul II. În urma acestui rezultat am fost sprijinit de Institutul de ­Maşini Agricole Bucureşti, care mi-a oferit fondurile şi consilierea pentru a-mi depune documentaţia să obţin un brevet”, îşi aminteşte inginerul. În anul următor avea brevetul pentru filtrul de aer supraaspirant inversat, destinat autovehiculelor. În 2008, a înfiinţat Asociaţia „Corneliu Grup”, care are ca scop cercetarea-inovarea în ramura de industrie constructoare de autovehicule şi prin care, în prezent, ajută şi tinerii din domeniu, studenţii săi de la Facultatea de Inginerie Auto Hunedoara. A continuat să cerceteze şi să realizeze noi prototipuri pentru diverse dispozitive în ramura auto. La Salonul ­Inventica din Bucureşti, în 2008, a luat medalia de aur. Apoi a mers la Bruxelles. În 2009, a fost prima dată la Salonul de invenţii de la Geneva, unde a mai fost ulterior de şase ori. Facultatea i-a oferit fondurile necesare pentru deplasare, un aspect important, fără de care ar fi fost mai greu. A mers cu realizările sale la peste 60 de saloane de inventică, unde a ­obţinut de fiecare dată medalii. Cea mai mare recompensă a fost în 2010: Premiul pentru cel mai bun inventator al Salonului de invenţii de la Moscova, decernat de Organizaţia mondială pentru proprietate intelectuală Geneva.

În total, Corneliu Birtok-Băneasă are șase invenţii în ramura inginerie autovehicule, dintre care două sunt depuse la nivel internaţional: Filtrul supraaspirant W şi Instalaţia Good fill. Nici în weekend nu stă degeaba, face câte ceva nou, fără legătură cu ingineria: un etui din microfibră specială pentru ochelari, săpunuri din esenţe naturale, suport din rocă pentru săpun. Le numeşte „invenţii de weekend”. Îi place la fel de mult să grădinărească. Este în lucru amenajarea unei tabere de creaţie şi cercetare pentru studenţii şi elevii pasionaţi de maşini, „cu vedere la Cetatea Devei”, unde totul va fi pus în acord cu natura. În grădina taberei vor fi plantaţi copaci, pomi diverşi şi plante: de la mango la curmali şi altele. Îi mai place să facă fotografii, a şi organizat un eveniment în care a cooptat tinerii.

Un braţ de medalii pentru cercetătorii de la UPT

Dacă inventatorii sunt buni în vremuri de pace şi linişte, ei sunt şi mai buni în vreme de pandemie. Cercetătorii de la Universitatea Politehnica Timişoara au participat la Salonul inter­național de invenții și inovații „Traian Vuia” în perioada 13-15 octombrie 2020 la Timișoara şi au obţinut 20 de medalii de aur, 7 medalii de argint, 7 de bronz, 8 speciale şi 11 diplome de excelenţă.

Între invenţiile prezentate s-au aflat două dispozitive care împiedică răspândirea SARS-CoV-2. Primul se numeşte Dispozitiv pentru reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat de pacienții ventilați mecanic ­şi este rezultatul muncii unei echipe întregi: Laurențiu Valentin Ordodi, Gabriela Alina Dumitrel, Ana-Maria Pană, Anamaria ­Todea, Liliana Mâțiu-Iovan, Raul Ciprian Ionel, Dorel Săndesc, ­Ovidiu Horea Bedreag, Marius Păpurică, Alexandru Florin ­Rogobete, Ion Simion, Alin Motica, Dan Sergiu Groapă, Virgil Păunescu, Maria Florina Bojin, Oana Isabela Gavriliu. Dispozitivul permite reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat înainte ca acesta să ajungă în atmosfera salonului de terapie intensivă. A doua invenţie din aceeaşi categorie este dezinfectantul SeptoBirCor (autor: ­Corneliu Birtok-Băneasă), o ­soluţie naturală pentru dezinfectarea mâinilor, care reuşeşte să fie şi hidratantă în acelaşi timp, fiind o combinaţie de uleiuri ­esenţiale de plante cu proprietăţi ­antiseptice şi un complex apicol.

O sursă ecologică de ­încărcare a telefoanelor

O lucrare premiată la Salonul „Traian Vuia”, de care este mândră universitatea timişoreană, dar mai ales dr. ing. Cornel ­Birtok-Băneasă, este invenţia „ucenicilor” săi - Doru Ioan Sapta, Gabriel Paul Marinuţ, Sorina ­Mihaela Chira, Gabriel Daniel Mândru: staţia de încărcare Antik Energy Tree, un dispozitiv multifuncţional bazat pe energie regenerabilă, util pentru încărcarea telefonului mobil în spaţiul public atunci când nu există o sursă de curent electric. Antik Energy Tree este construit din materiale rezistente la toate condiţiile meteorologice şi are ca scop creşterea autonomiei dispozitivelor mobile, având un design prietenos cu ­mediul înconjurător.

Despre reuşita studenţilor săi, dr. ing. Corneliu Birtok-Băneasă afirmă: „A fost un real succes la Salonul «Traian Vuia» de anul acesta, studenţii au şi comercializat câteva astfel de surse de încărcare. Deşi nu era la nivelul de prototip înainte de salon, ei s-au mobilizat exemplar şi au lucrat. Nu aveau nici un produs finalizat, iar cu o săptămână înainte de înscriere au reuşit să facă totul, a fost un efort considerabil. Invenţia lor nu are încă depusă o cerere pentru brevet, o să-i ajut, o să-i consiliez în acest sens. Eu şi colegii mei din cadrul Facultăţii de Inginerie Deva le creăm studenţilor oportunităţi, îi îndemnăm, îi ajutăm să participe la simpozioane ştiinţifice studenţeşti, ­internaţionale, la saloane de inventică. Depinde doar de ei dacă fructifică aceste oportunităţi”.

Inginerul povesteşte despre pasiunea de a îndruma tinerii: „Îmi place foarte mult să lucrez cu studenţii, să-i influenţez pozitiv. În cadrul facultăţii noastre, împreună cu Asociaţia «Corneliu Grup», studenţii lucrează la realizarea unei maşini de competiţie. Sunt implicaţi cu proiecte de licenţă, probabil în doi ani va fi gata”, mai spune entuziastul inginer.

În final, Corneliu Birtok-Băneasă aduce în discuţie şi paradoxul perpetuat în România al aşteptării performanţei fără nici o încurajare de la stat: „Din păcate, medaliile de inventică nu sunt însoţite şi de bani. Este păcat ca minţile strălucite din ţara noastră să nu fie încurajate să rămână aici, pentru că pot aduce profit prin descoperirile şi cercetările lor”.

Echipa multimedaliată a Universităţii Politehnica Timişoara

La Salonul de invenţii „Traian Vuia”, din 13-15 octombrie 2020, echipa UTP a prezentat 34 de invenții, proiecte de cercetare, programe educaționale, teze de doctorat, ­standuri didactice și chiar „invenții de weekend”. Domeniile din care au făcut parte invenţiile au vizat: protecția mediului, știința materialelor, electricitate și electronică, automobile și securitate rutieră, medicină, construcții, metode didactice, echipamente de automatizare, sport.