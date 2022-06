Educație de calitate la Grădinița „Buna Vestire”

La Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române, cuvinte precum dragoste, profesionalism, credință în Dumnezeu și implicare sunt fapte concrete manifestate zi de zi în educarea copiilor. Despre programe, oameni și valori am vorbit cu prof. Daniela Ciofu, directoarea instituției de învăţământ preşcolar.

De cum am pășit în curtea Grădiniței „Buna Vestire” a Patriarhiei Române, parcă am intrat într-un tărâm al poveștilor. Ne-au întâmpinat zeci de copii zglobii, cu glasuri cristaline și bucurie în priviri. În mijlocul acestora am găsit-o pe doamna directoare Daniela Ciofu stând de vorbă cu fiecare, îmbrățișându-i și asigurându-i de toată susținerea ei. Aveam să aflu, în timpul interviului, că îi cunoaște pe toți copiii, inclusiv familiile lor. Fie că am participat la activitățile educative sau artistice, cum ar fi cele de muzică ori pictură, impresia a fost aceeași: mă aflam într-un spațiu cald și primitor, luminos și impregnat de dragostea educatorilor pentru acești micuți.

Grădiniță unică în București

Plasată într-un spațiu arhitectural unic din centrul Capitalei, cu un design nou atât funcțional, cât și estetic, în strada Episcopul Chesarie nr. 9, sector 4, în apropierea Catedralei Patriarhale, grădinița cu program prelungit „Buna Vestire” este, putem spune fără să greșim, unică în peisajul educațional bucureștean. În mesajul transmis la înființare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirma: „Grădinița «Buna Vestire» a Patriarhiei Române își deschide porțile pentru a promova o educație integrală copiilor, personalizată și edificatoare pentru viață, care formează caractere luminoase și comunități sănătoase. La Grădinița «Buna Vestire», fiecare copil este apreciat și respectat, iar aptitudinile sale sunt descoperite și valorificate. Copiii învață iubirea față de Dumnezeu și de semeni, prietenia și hărnicia, dărnicia și recunoștința. Ei sunt încurajați să descopere bucuria jocului și a cunoașterii, frumusețile cărților și ale culorilor, dar mai ales lumina bunătății sufletului uman”.

În cele câteva ore petrecute împreună cu copiii din această grădiniță am constatat la fața locului că dragostea, implicarea, profesionalismul, credința în Dumnezeu nu sunt doar concepte abstracte, ci fapte concrete manifestate clipă de clipă de educatorii acestei instituții de învățământ. Despre valorile promovate aici, prof. Daniela Ciofu ne-a spus: „Am construit un mediu educațional unde fiecare copil este apreciat, înconjurat de afecţiune şi încurajat să se dezvolte în conformitate cu propriul potenţial, în lumina dezideratelor creştine. Valorile pe care le cultivăm în relație cu acești copii sunt, de fapt, valorile personale ale fiecăruia dintre colegii mei. Mă refer aici la credința în Dumnezeu, iubire, libertate și coresponsabilitate, demnitatea persoanei, respect, discernământ, integritate, implicare, profesionalism, perseverență. Promovăm o învă­țare integrală, permanentă, motivantă, activă și creativă. Iar copiii sunt pregătiți pentru începerea școlii și pentru etapele importante din viața lor. Când a fost deschisă, în anul 2020, grădinița a fost autorizată de Ministerul Educației, astfel că urmăm curriculumul na­țional pentru învățământul preșcolar. Noi completăm programa tradițională, aprobată de minister, cu elemente din zona educației moral-creștine, de aceea transmitem părinților că nu este o grădiniță confesională”.

Importanța educației creștine

Grădinița „Buna Vestire” permite tuturor părinților ca, înainte de a decide să-și înscrie copilul la această școală, să viziteze mai întâi instituția, desigur cu o programare prealabilă, care se poate face urmând indicațiile de pe site. Acesta este modul cel mai potrivit de a înțelege programa și valorile școlii. De asemenea, copiii care vin pentru prima dată în acest colectiv au la dispoziție o perioadă de probă pentru a constata dacă se pot acomoda și le place aici. Important este și faptul că grădiniţa își desfășoară activitatea chiar și în timpul vacanțelor școlare, fiind închisă doar pe parcursul lunii august.

La întrebarea de ce ar alege părinții pentru copiii lor această grădiniță, doamna directoare, de altfel dascăl cu multă experiență, ne-a răspuns: „Prin această inițiativă a Patriarhiei Române se dorește evidențierea importanței educației creștine pentru societatea contemporană. Oferim copiilor ajutorul necesar dezvoltării lor atât în plan personal, cât și comunitar, adică îi formăm pentru viață. Fiecare copil este apreciat și respectat, iar aptitudinile sale sunt descoperite și valorificate. Grădinița noastră promovează o învățare integrală, motivantă, activă și creativă, fiind evidențiate valorile culturale, morale și religioase, care au contribuit la formarea identității românești și europene. Avem un curriculum care vizează următoarele domenii de dezvoltare: dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale, dezvoltarea socio-emoțională, capacități și atitudini față de învățare, dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii. Și mai ales recomand grădinița pentru atmosfera caldă, grija și atenția personalului nostru pentru fiecare copil, precum și pentru spațiul generos, calitativ funcțional și igienic. De altfel, invităm părinții să ne cunoască printr-o vizită prealabilă la sediul grădiniței. În plus, școala noastră funcționează și în vacanțe, excepție făcând luna august”.

Programe educaționale variate

Activitatea din grădiniță se desfășoară pe trei categorii de vârstă. În grupa mică (3-4 ani), copiii învață prin experiențe practice într-un mediu bazat pe joacă, multi-senzorial. În grupa mijlocie (4-5 ani), ei explorează modul în care înțeleg lumea, fiind ajutați să-și dezvolte curiozitățile despre lume. În grupa mare (5-6 ani), preșcolarii descoperă cum se fac alegeri, cum se construiesc relații, învață cum să aibă grijă de lucruri, plante și animale. Părinții pot opta pentru un program diferit pentru copiii lor: program scurt până la ora 13:00 sau program prelungit până la ora 16:00, respectiv 18:30. „Susținem bunăstarea lor emoțională și socială alături de dezvoltarea lor, prin explorarea lumii din jurul nostru. De aceea organizăm vizite la diferite muzee și instituții culturale. Participăm la spectacole de teatru pentru copii, iar în sărbătorile mari mergem împreună la biserică. Avem un parteneriat cu Muzeul Național al Satului «Dimitrie Gusti», pe parcursul verii copiii noștri participă la activitățile organizate aici. Programul nostru zilnic realizează un echilibru între activitățile de joc, învățare și odihnă. Alternăm perioadele de joc cu activitățile experiențiale sau în aer liber. Sunt prevăzute intervale orare pentru servirea meselor și pentru odihnă. Durata acestora variază de la o grupă la alta, în funcție de vârsta copiilor”, a completat prof. Daniela Ciofu. Instituția dispune de o bucătărie proprie, unde meniul pentru copii este pregătit după indicațiile unui medic nutriționist.

Grădinița cu program prelungit oferă, pe lângă programa educațională de bază, posibilitatea unor cursuri opționale creative artistice sau sportive dedicate preșcolarilor. O parte dintre opționalele la care copiii participă sunt conduse de către personalul didactic al grădiniței, care are toate compe­tențele cursului pe care-l conduc, dar și abilitatea de a transmite informația copilului, iar alte activități sunt conduse de profesori de specialitate. Astfel, grădinița include următoarele cursuri opționale: limbi străine, muzică, teatru, arte plastice și dans.

Bibliotecă și paraclis pentru copii

Clădirea modernă a grădiniței și spațiile din interior, destul de generoase, au fost concepute de către un arhitect care a urmărit atât să redea funcționalitatea optimă încăperilor, dar să construiască și o atmosferă caldă și luminoasă. Astfel, toate materialele și detaliile au fost atent alese, inclusiv culorile mobilierului.

Și cum jocul este principalul mijloc de realizare a procesului instructiv-educativ, Grădinița „Buna Vestire” dispune de spații de joacă atât în interior, cât și afară, căci două grădini generoase din jurul sediului școlii au fost amenajate special pentru vârsta acestor micuți. Un loc special îl ocupă în grădiniță biblioteca, bogată în cărți pentru vârsta micuților și nu numai. Biblioteca este un spațiu colorat, creativ și primitor, care oferă resurse de calitate într-un mediu atractiv pentru a încuraja cititul din plăcere. Oferă, de asemenea, acces la resurse tipărite și digitale, care îi ajută pe copii să fie în pas și cu schimbările atât de rapide din societatea noastră. Săptămânal, copiii participă la un club de lectură ținut de o educatoare care este membră a Uniunii Scriitorilor. Spațiile educative sunt completate și cu un mic paraclis cu care copiii sunt familiarizaţi, căci desfășoară aici activități zilnice: fie discută despre sfinți, fie își fac rugăciunile de dimineață, însoțiți de educatoare. O dată pe săptămână, copiii desfășoară o activitate cu un preot, care le vorbește pe înțelesul lor despre educația moral-creștină.

Educație pentru familie, Biserică, școală și societate

Sănătatea și siguranța copiilor sunt de maximă importanță pentru educatorii grădiniței, care au grijă atât de sănătatea fizică, dar și de cea emoțională a fiecărui copil. Grădinița beneficiază de prezența unui medic și a unei asistente medicale, starea de sănătate a copiilor fiind monitorizată în permanență. Grădinița vine și în sprijinul părinților care solicită transportul copiilor de acasă la grădiniță și retur, acesta făcându-se contracost.

În Grădinița „Buna Vestire”, copiii învață iubirea față de Dumnezeu și de semeni, solidaritatea, hărnicia, dărnicia și recunoștința. Responsabilitatea educatorilor este foarte mare, căci ei formează viitorii adulți, care vor conduce societatea de mâine. Într-un mediu educativ impregnat de dragoste, copiilor li se oferă repere esențiale pentru viață, pentru a putea răspunde provocărilor societății contemporane, fiind formați pentru familie, Biserică, școală și societate. Începând cu data de 30 mai, părinții pot înscrie copiii pentru următorul an școlar. Informațiile necesare despre programe și tarife se pot obține de pe site-ul instituției: gradinitabunavestire.ro. Din anul 2022, grădinița este patronată de Fundația „Așezămintele Nifon Mitropolitul” din București.