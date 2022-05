Expoziție de Biblii la Biserica Bărbătescu Nou

În spațiul generos al Centrului educațional „Sfântul Nicolae” din Parohia Bărbătescu Nou din București, cunoscută și sub numele de „Cuțitul de Argint”, a avut loc recent o expoziție de Biblii tipărite în diverse limbi de pe toate continentele. Iubitorii de carte și nu numai au putut răsfoi și discuta pe marginea acestor volume împreună cu Valentin Comanici, deținătorul acestor exemplare.

În această perioadă liturgică marcată de lumina Sfintei Învieri a Mântuitorului Iisus Hristos, la Biserica „Schimbarea la Față”-Bărbătescu Nou din București a avut loc o expoziție de Biblii editate în mai multe limbi: română, engleză, franceză, japoneză, rusă etc. Credincioșii au avut posibilitatea de a răsfoi aceste volume, unele cu valoare inestimabilă. Evenimentul a avut loc în sediul Centrului educațional „Sfântul Nicolae” al bisericii, loc în care se desfășoară activități cu tinerii și copiii din parohie. Inițiativa a aparținut părintelui paroh Florentin Dorobanțu și a fost pusă în practică de către Valentin Comanici, epitrop al bisericii și colecționar de obiecte de patrimoniu și cărți, printre care și aceste Biblii expuse publicului.

Biblie în limba latină, datată 1631

Cea mai veche Scriptură expusă este redactată în limba latină, editată în Olanda, în 1631, coperta fiind în stare bună, doar cotorul a fost refăcut. „Epitropul bisericii noastre, Valentin Comanici, este deținătorul unei colecții impresionante de cărți vechi și manuscrise, ediții rare, din diverse domenii ale culturii. Cu sprijinul lui am realizat această expoziție pentru enoriașii noștri și pentru publicul iubitor de carte, cărora le-am oferit posibilitatea de a veni în contact cu Sfânta Scriptură tradusă în diverse limbi. Credincioșii au putut vedea că propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu s-a făcut în întreaga lume, la toată făptura, indiferent de rasă. Avem aici cărți în limbile engleză, rusă, franceză, japoneză, maghiară și multe altele. Unele volume sunt editate cu prilejul unor evenimente importante din istorie. Astfel, avem o Biblie publicată în limba engleză, în data de 2 iunie 1953, cu ocazia încoronării Reginei Elisabeta a Regatului Marii Britanii. Credincioșii noștri au cunoscut astfel faptul că textul Sfintei Scripturi a străbătut spațiile geografice și epocile istorice. Unele lucrări au coperte originale, altele sunt restaurate și foarte bine păstrate”, ne-a spus părintele paroh.

Două sute de Biblii

Valentin Comanici ne-a declarat că este deținătorul a peste 200 de Biblii, editate în cele mai diverse limbi de pe toate continentele. Pasiunea de a colecționa o are din anii studenției la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. „După ce am citit Biblia în limba română, în anii ‘65-’66, am primit o Biblie în limba rusă. Și apoi, încet, în călătoriile mele, mi-a plăcut să achiziționez Sfânta Scriptură tradusă în limbi cât mai diferite”, a completat venerabilul colecționar Valentin Comanici. Chiar dacă a studiat Relații internaționale, domeniu aparent fără nici o legătură cu credința ortodoxă, Valentin Comanici s-a apropiat de textul Sfintei Scripturi prin credința trăită în familie și prin dragostea pe care o are față de biserică chiar de la vârsta fragedă a copilăriei. Consideră că este importantă această expoziție pentru familiarizarea enoriașilor cu Sfânta Scriptură prezentă în diverse spații culturale. E bucuros că mulți dintre cei care au vizitat această expoziție au fost tineri și chiar copii, interesul acestora impresionându-l.

Cu o valoare inestimabilă, aceste Biblii vorbesc publicului despre vechimea credinței creștine, care a trecut proba timpului și a răspândirii pe toate continentele globului. În finalul discuției noastre, părintele paroh a ținut să menționeze: „Enoriașii s-au bucurat de această activitate inedită din cadrul parohiei noastre. După ce au participat la slujbele din biserică, ei au venit cu drag aici pentru a cunoaște cât mai multe despre credința noastră. Suntem într-o perioadă marcată de bucuria Sfintei Învieri a Domnului Iisus Hristos și deschiderea către comuniunea între enoriași este parcă și mai mare. M-am bucurat să-i văd vizitând expoziția și discutând pe marginea acestor volume inedite ale Sfintei Scripturi”.