Faptele bune rodesc la Piatra Neamţ

Ne naştem ca să rodim. O comunitate în care cât mai multe persoane cred în aceleaşi valori şi se străduiesc să cultive virtuţi precum răbdarea, bunătatea, milostenia sau dragostea şi respectul faţă de oameni este vie şi nu doar cuprinde protector micile vlăstare, ci le oferă o siguranţă şi o direcţie dreaptă. O astfel de comunitate prinde tot mai mult contur la Piatra Neamţ, unde protopopiatul a dezvoltat un proiect (ROD) ce se va derula pe termen lung şi care are în centrul lui o şcoală a faptelor bune.

Ideea amenajării unui spaţiu creativ şi de învăţare pentru comunitate a încolţit cu aproape trei ani în urmă, când părintele Valentin Tofan, protoiereul Protopopiatului Piatra Neamţ, împreună cu o mână de oameni inimoşi, a readus la viaţă o clădire gri, în fapt o veche centrală termică pentru blocuri, dezafectată. Cu trudă, dar mai ales cu entuziasm, au transformat-o într-un loc primitor, cald, un loc al bucuriei, de care să beneficieze copii din cât mai multe parohii. „ROD-ul este proiectul Protopopiatului Piatra Neamţ. Părintele protopop Valentin Tofan a văzut un potenţial în această clădire problematică aflată în paragină. Pot spune acum că este un exemplu de bună practică, întrucât sunt multe clădiri care ar putea fi transformate în spaţii utile pentru comunitate. Încă de la început l-am gândit ca pe un loc care să-i îmbie în special pe copii să intre fără reţineri, cu siguranţa că aici vor găsi tihnă, înţelegere şi dragoste. Dincolo de acest spaţiu, ROD-ul face referire la activităţile pe care le derulăm, la faptul că noi, oamenii, suntem născuți să rodim, însă trebuie doar să vrem și să căutăm mediul care să ne încurajeze”, mărturiseşte coordonatoarea proiectului, Ana Maria Ţoc.

Transformarea spaţiului a fost gândită în aşa fel încât acolo să se poată desfăşura activităţi de stimulare a gândirii creative şi de învățare permanentă şi reciprocă. Doar în acest mod putem depăşi etapa individualismului, punând un accent mai mare pe lucrurile făcute împreună. Pentru că împreună putem fi mai buni, împreună putem fi mai răbdători, mai creativi şi mai fericiţi.

La început a fost „Poartă către sat”, un proiect prin care Ana Maria Ţoc, împreună cu voluntarii care muncesc alături de ea, îi ajuta pe copiii din mediul rural să spună nu abandonului şcolar, să îndrăznească să viseze la o viaţă mai bună. „Din cauza pandemiei am fost nevoiţi să sistăm acest proiect care ne-a adus mare bucurie. Veneau copii din mediul rural, cu ajutorul preoţilor, şi făceam cu ei un atelier menit să spună nu abandonului şcolar, îi stimulam şi-i încurajam să nu renunţe la visurile lor. Pe parcursul a trei-patru luni, aproximativ 60 de copii din cele mai îndepărtate cătune din judeţ veneau aici şi prindeau aripi”, rememorează coordonatoarea ROD.

De ce? Pentru că găseau la ROD ceea ce mai vedeau doar la televizor, pentru că cineva se interesa de soarta lor, de dorinţele lor. Pentru aceşti copii proveniţi din familii defavorizate, ROD-ul era un tărâm fantastic, iar „multora dintre ei le părea că au ajuns la un fel de muzeu”.

Şcoala de fapte bune

Chiar dacă pârdalnicul de virus şi-a făcut culcuş printre noi, am început a ne obişnui cu el, iar activităţile intră uşor, uşor pe făgaşul normal. La Piatra ­Neamţ copiii şi adolescenţii s-au adunat să facă lucruri bune, dar nu aşa, oricum, ci în cadru organizat, împreună, într-o „şcoală” a faptelor bune. „La «Şcoala de fapte bune» adunăm la un loc copii, adolescenţi, sperăm noi că într-o serie următoare şi adulţi, şi îi învăţăm să facă fapte bune. Le oferim prilejul să-şi pună în practică dorinţa de a face fapte bune. În fapt, cam aceasta este esenţa gândirii noastre. Acum avem o serie de 20 de copii, cu vârsta cuprinsă între 9 şi 15 ani, cu care am început să lucrăm din luna decembrie la asimilarea unor noţiuni referitoare la strângerea de fonduri, la promovare, dar mai ales la motivaţia care stă la baza dorinţei de a face fapte bune şi la cât este de important să ne dăm mâna şi să lucrăm împreună. După aceste ateliere să le zicem teoretice, în cadrul cărora învăţăm că binele se construiește din lucruri mărunte, că putem face foarte mult din puțin sau că acum este momentul potrivit să facem fapta bună, fiind necesare doar dorinţa, răbdarea şi încrederea, urmează implementarea, transformarea în fapte concrete”, dezvăluie Ana Maria Ţoc. Cei 20 de participanţi vor oferi „Bucurie la cutie. Daruri pentru dorinţe neîmplinite”: vor colecta cadouri pentru zilele de naştere ale copiilor proveniţi din familii defavorizate şi le vor oferi personal.

„Proiectul cu cadourile pentru copii este unul pe termen lung, în fiecare lună se va merge la familiile din Protopopiatul Piatra ­Neamţ. Vom ajunge la cei mici prin intermediul preoţilor din parohii, care ştiu exact care sunt copiii care se află în situaţii dificile. Componenta cea mai importantă a «Şcolii de fapte bune» este că participanţii vor intra în contact direct cu beneficiarii faptelor bune, vor realiza că sunt foarte importanţi în relaţia cu ceilalţi care au mai puţin decât ei”, este de părere Ana Maria Ţoc.

La fiecare trei luni, la „Şcoala de fapte bune” are loc o selecţie nouă de participanţi, alţi şi alţi copii şi tineri urmând să înveţe şi să pună în practică dorinţa de a face bine. Următoarele înscrieri, pentru un nou modul de învăţare a faptelor bune, se vor face în a doua jumătate a lunii martie, pe pagina de Facebook a ROD.

În acelaşi spaţiu se desfăşoară şi ateliere „cu rod”, care au la bază o poveste, clădită pe valori şi virtuţi, iar apoi se concretizează într-o activitate ce evidenţiază lucrul mâinilor, cultivându-le copiilor dragostea pentru meşteşug dimpreună cu îndemânarea, răbdarea şi cooperarea.

Roditor, un târg de produse pentru comunitate

Tot în jurul ROD se strâng oamenii care respectă munca pământului, darurile naturii şi sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru toate bunătăţile revărsate asupra noastră. „Roditor” este un târg de produse ­locale, iniţiative şi fapte bune ce oferă alternativa sănătoasă a produselor industrializate şi pline de chimicale din comerţ. „Până acum am realizat trei ediţii, însă din primăvară sperăm să revenim cu altele noi. Am ­făcut o selecţie de producători care să se apropie de valorile ROD-ului, e un eveniment pe ­care noi dorim să-l creştem şi la care să participe cât mai mulţi oameni. Este un exemplu de ­bune practici care vine să unească oamenii”, spune Ana Maria Ţoc. De altfel, foarte mulţi români care se întorc în ţară, obişnuiţi cu astfel de iniţiative dezvoltate la nivelul micilor comunităţi din Occident, sunt surprinşi să găsească şi acasă un astfel de loc unde să comunice, să înnoade prietenii şi să se bucure de roadele pământului. „ROD-ul atrage foarte mulţi oameni întorşi acasă din diasporă. Ultima familie «adoptată» de noi a revenit din Marea Britanie şi, deşi au originile în Constanţa, au ales tihna zonei noastre, apropiaţi fiind şi de mănăstirile din Neamţ. Doi oameni frumoşi, ingineri navali, care, împreună cu copiii, se bucură de noua viaţă. Ca ei sunt şi alţii, care au revenit acasă şi au devenit prietenii noştri. Am avut vizitatori la ROD care au rămas impresionaţi de faptul că se află într-un spaţiu al Bisericii, iar asta ne-a bucurat foarte mult”, încheie coordonatoarea proiectului ROD al Protopopiatului Piatra Neamţ.

Ana Maria Ţoc spune că îşi doreşte să inspire şi pe alţii, poate, de ce nu, s-ar realiza o întreagă reţea a şcolilor de fapte bune pentru că „bucuria este molipsitoare”, iar deschiderea şi entuziasmul cu care copiii şi tinerii de la ROD îmbrăţişează ideea de a-şi ajuta semenii sunt dătătoare de speranţă.