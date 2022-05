Făptuire, mărturisire și bucurie sub ocrotirea Sfântului Ioan Rusul

Biserica Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ioan Rusul”-Brâncuși, Paraclis Patriarhal, aflată pe Aleea Pasărea de Aur nr. 25, din sectorul 6 al Capitalei, se bucură de senine zile de hram, lăcașul primitor invitând pe fiecare trecător și pelerin la rugăciune și măcar câteva clipe de zăbavă sufletească. În prezilele sărbătoririi Sfântului Ioan Rusul, împreună cu colegul meu, fotograful Luigi Ivanciu, păstrând rânduiala și discreţia specifică lăcașurilor bisericești, am dorit să surprindem în slovă de ziar și măiestrite cadre fotografice istoria, viaţa şi lucrarea pastoral-misionară deosebită, trăită la intensitate de tânăra comunitate, sub atenta îndrumare a părintelui protopop ­Costel Burlacu, parohul bisericii.

Ne-am bucurat de întâlnirea cu frumoasa biserică a parohiei din acest cartier tânăr din Protopopiatul Sector 6 Capitală. Ne-am închinat, am privit cu ad­mirație lăcașul cu o curte generoasă, aşezat în bună rânduială eclesială, luminat de candele, împodo­bit cu frumoase obiecte liturgice şi o pictură frumos grăitoare pentru care meșterii au migălit cu har și sublimă inspirație. Aici, părintele paroh Costel Burlacu, împreună cu părintele coslujitor Costin Dinu și părinții diaconi Gheorghe Anghel și Radu Mihai Constantin, înconjurați de obştea credincioşilor râvnitori, împletesc bucuria Liturghiei cu responsabilitatea pentru educaţia tinerei generaţii şi cu grija deosebită faţă de semeni. „Ne-am dorit întotdeauna să fim alături de copii, tinerii elevi și studenți fiind conștienți că ei reprezintă viitorul societății în general, dar și al Bisericii, al comunității unde trăiesc în special. Îi îmbrățișăm pe toți cu entuziasm și bucurie. Mulțumim voluntarilor și tuturor celor care ne ajută în activitățile educaționale desfășurate pentru copiii din comunitate”, ne-a spus părintele Costel Burlacu.

Am făcut câţiva paşi prin împrejurimile bisericii, adulmecând cu bucurie locul îmbrăţişat de foarte mulţi oameni harnici. Ne-am închinat în frumosul lăcaș târnosit în ziua de duminică, 3 octombrie 2021, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi, în prezența multor credincioși.

Am dăruit, de asemenea, cu bucurie și nădejde, smerita noastră închinare cinstitelor moaște ale Sfântului Ioan Rusul, oferite Parohiei Brâncuși în anul 2018. Evlavia părintelui paroh și a bunilor credincioși a fost răsplătită, sfântul mărturisitor, tămăduitor şi făcător de minuni arătându-se a dori să-și facă din acest lăcaș casă primitoare.

Bucuria începutului pe care am cunoscut-o și am descris-o cititorilor Ziarului Lumina în anul 2008 continuă. Am surprins și de această dată dinamica vieții de aici. În ceasurile de ajun al sărbătorii roboteau care încotro spre a-şi împlini rostul. Cum bate clopotul, curtea se umple de oameni care, măcar pentru câteva momente, ­roiesc în jurul părintelui paroh Costel Burlacu pentru a primi binecuvântare sau pentru o sim­plă întrebare. Ca la fiecare hram sau mare ­sărbătoare, credincioşii care vin astăzi, de ziua Sfântului Ioan Rusul, sunt aşteptaţi după Sfânta Liturghie, la care participă un sobor de slujitori, la o masă a dragostei frăţeşti, unde toţi vor primi daruri alimentare şi duhovniceşti.

Activitățile filantropice sunt aici o constantă firească. În cadrul complexului parohial, funcțio­nează un centru de zi, aflat sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, destinat unui număr de 50 de copii, cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, care a fost sfințit la 1 octombrie 2012 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Tot în cadrul acestuia, a fost construită și o clopotniță

(P + 2), care, din anul 2011, găzdu­iește, pe perioa­da studiilor, șase, șapte studenți la Teologie și Conservator.

În prezent, aici, de la începerea războiului din Ucrai­­na, beneficiază de cazare gratuită şi asistenţă umanitară 62 de persoane, 36 de adulţi şi 26 de copii. Pe lângă oferirea de spaţii de cazare în cadrul Centrului parohial, refugiații primesc trei mese calde şi gustări zilnic; asistenţă spirituală (la cerere); asistenţă medicală; sprijin în probleme administrative și comunicare socială (asigurare deplasări la aero­port, ambasade etc.) cu ajutorul voluntarilor parohiei.

Din anul 2018, demisolul bisericii a devenit un loc destinat copiilor. Slujbele sunt transmise audio și video, pe un proiector special amenajat. Săptămânal, se desfășoară ateliere de creație, de pictură pe sticlă, de pictură pe lemn, cursuri de engleză și franceză, cateheze și repetiții pentru serbările organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă, pascale sau de hramuri. De asemenea, elevii ce provin din familii cu venituri reduse primesc la fiecare început de an școlar ghiozdane complet echipate.

Corul „Evia” este format din absolvenți de studii teologice și conservator. Corala a luat numele insulei care adăpostește racla cu moaștele Sfântului Ioan Rusul, ocrotitorul parohiei. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, corala a lansat mai multe CD-uri: Colindăm Colind (2010), Colindăm colindători (2018), Pace pe pământ (2020), Către Tine, Doamne! (2021), în prezent fiind în lucru alte două CD-uri. Numărul membrilor a ajuns la 16 (8 fete și 8 băieți), fiind dirijat de Antonel Temistocli, absolvent al Universității de Muzică din București și dirijor al Corului Regal. Pentru activitatea desfășurată, corul parohial a fost distins în ziua târnosirii bisericii cu Diploma Sfântul Apostol Andrei, de către Patriarhul României.

Comunitatea parohială de aici este cunoscută şi pentru diversitatea activităţilor culturale şi sociale organizate la nivel local. Amintim de Serile culturale (a doua ediţie a avut loc în perioada 20-22 mai 2022), Crosul Bucuriei şi de diverse workshopuri.

Toți cei care participă la aceste acțiuni s-au născut odată cu biserica sau renasc acum în jurul sfântului Altar. Uşa bisericii este permanent deschisă, păstrând discreţia şi farmecul bunului gust şi al rostului împlinit.

Am văzut, ne-am încântat sufletele și am plecat bucurându-ne de bucuria celor de aici, de jertfelnicia și evlavia lor.

Am dorit ca prin panorame generoase sau fine detalii fotografice și grăbită slovă să înveșnicim smerit pentru toți cititorii de azi și de mâine chipul luminos al acestei preafrumoase biserici, rod al ocrotirii neîntrerupte a Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Rusul, către care aleargă cre­dincioșii care vin aici să se roage și să-și trăiască clipa în firescul nealterat al cotidianului adumbrit de roadele revărsărilor de har.