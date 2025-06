La Urşiţa, hramul bisericii este în fiecare zi

Parohia Urșița a fost înființată la data de 8.02.2010, până la această dată fiind filie a Parohiei Hadâmbu. În sat exista o biserică de lemn, ridicată în anul 1985, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, iar în 2007 s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”. Părintele Emanuel Apetrei a preluat în 2019, când a fost instalat paroh la Urşiţa, o biserică ridicată „la roşu” în mijlocul unui câmp şi biserica din lemn din cimitir aflată într-o stare avansată de degradare. A fost începutul unei jertfelnicii de-a lungul căreia a fost ghidat, susţinut şi ajutat de părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu. „Cel mai mare ajutor pentru ce s-a făcut şi se face la biserică îl am de la părintele stareţ, care este ca un tată pentru mine. În urmă cu şase ani, acolo era câmp, biserica nu mai înainta, biserica veche de la cimitir era în paragină, iar foarte multă lume îmi spunea că nu voi reuşi. Singurul care m-a încurajat şi care mi-a fost şi îmi este în ­continuare aproape este părintele stareţ. Am fost atunci la sfinţia sa şi l-am rugat să-mi dea ceva să muncesc pentru că nu aveam ce pune pe masa copiilor mei. Am îmbrăţişat icoana Maicii Domnului de la mănăstire şi am implorat-o să mă ajute să răzbesc ca preot, să-mi dea putere şi gândul cel bun ca să slujesc Domnului pentru ca la rândul meu să-i pot ajuta pe enoriaşii pe care îi păstoresc. Atâţia câţi sunt şi câţi vor să-i primească în inima lor pe sfinţii binefăcători, pe Maica Domnului şi pe Hristos Domnul”, a spus părintele Emanuel. Timp de peste trei ani, părintele a stat duminică de duminică, după Sfânta Liturghie, la poarta mănăstirii şi a primit ajutor de la credincioşii care veneau să se roage la Hadâmbu. Astfel a reuşit să repare biserica de lemn, să finalizeze biserica nouă cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”, să ridice casa praznicală şi clopotniţa; a înfrumuseţat locul şi a turnat alei betonate, totul „în numele Maicii Domnului”. „Tot ce am făcut aici a fost cu gândul la Maica Domnului. Pentru ea am făcut toate acestea şi oamenii ştiu asta. Acum biserica se pictează la interior, iar fiecare obiect din biserică şi din afara ei are o poveste care începe, invariabil, cu «părinte, am cancer»... Oamenii vin la mănăstire, se roagă, intrăm în vorbă şi, odată cu donaţia pe care o fac pentru biserica noastră, încep a-mi mărturisi greutăţile prin care trec, caută mângâiere, răspunsuri... de prea multe ori am auzit acest cuvânt dureros: cancer”, oftează părintele paroh.