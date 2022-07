Master pentru viitorii jurnaliști creștini la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București are în bogata ofertă educațională 10 programe de studii universitare de masterat. Printre acestea, studenții care doresc să dobândească aptitudini profesionale jurnalistice, necesare în domeniul mediatic religios, pot opta pentru programul „Comunicare și comuniune în mediul eclesial”. Mulți absolvenți lucrează în prezent în cadrul componentelor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, dar și în alte domenii, ca misionari creștini. Ultima zi de înscriere este vineri, 15 iulie 2022.

Programul de masterat interdisciplinar „Comunicare și comuniune în mediul eclesial”, pentru care va fi organizată în această lună o sesiune de admitere, are scopul de a pregăti viitori jurnaliști creștini care să vestească Cuvântul Domnului printr‑un act jurnalistic realizat în armonie cu învățătura Bisericii. Astfel, masteratul din oferta educațională a acestei instituții de învățământ teologic din Capitală oferă licențiaților posibilitatea aprofundării unor cunoștințe din domeniul amplu al mass‑media sub îndrumarea unor profesioniști. În acest an sunt disponibile 15 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă.

Printre disciplinele de specialitate care se studiază pe parcursul celor doi ani se numără: „Mesaj religios și comunicare eclezială”; „Genuri TV. Producția de televiziune digitală”; „Genurile presei scrise”; „Jurnalismul social al categoriilor defavorizate”; „Grafică online”; „Comunicare de criză” și „Producția de radio digital”.

Aceste cursuri propuse, de înaltă calitate academică, sunt predate de profesori cu o experiență vastă în domeniul jurnalismului și al presei bisericești, ceea ce arată că Facultatea de Teologie Ortodoxă din București se află într‑o perfecționare continuă a actului educațional și a diversificării ofertei didactice.

„Mesaj religios și comunicare eclezială”

Cursul „Mesaj religios și comunicare eclezială” este susținut de pr. dr. ­Nicolae Dascălu, consilier patriarhal și directorul publica­țiilor LUMINA, îndrumător al multor generații de masteranzi curioși sau pasionați de lumea mass‑media, dar și al redactorilor cărora le împărtășește părintește din experiența și cunoștințele sale. „Masterul de comunicare este necesar pentru misiunea Bisericii în societatea de azi și important pentru învățământul teologic universitar. Instituțiile media ale Bisericii, dintre care cea dintâi este Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române, au nevoie de jurnaliști cu pregătire interdisciplinară, care să fie atât cunoscători și mărturisitori ai dreptei credințe, dar și buni profesioniști în domeniul utilizării noilor mijloace de comunicare socială. Deja unii dintre cei mai valoroși absolvenți ai masterului de comunicare de la Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din București activează la Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Ziarul Lumina sau Agenția de știri BASILICA. Cooperarea dintre profesorii de teologie și profesorii de jurnalism dă credibilitate programului de studiu și conferă o deschidere absolvenților nu doar către presa bisericească, ci și către alte instituții media, din țară sau din străinătate. Dar masterul organizat interdisciplinar la facultatea noastră este, în primul rând, o șansă pentru orice slujitor al Bisericii și pentru orice tânăr care vrea să comunice credința sa într‑un limbaj adaptat comunicării moderne”, a precizat pr. dr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal.

Pentru a afla impresii, dar și ce competențe au dobândit, am stat de vorbă cu absolvenți ai acestui program de studii, care ne‑au mărturisit câteva gânduri. Unii dintre ei lucrează în cadrul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, iar alții fac misiune în domenii culturale și educaționale.

„Profesionalizarea jurnaliștilor în spațiul creștin ortodox este o necesitate”

„Profesionalizarea jurnaliştilor în spaţiul creştin ortodox este o necesitate în aceste vremuri caracterizate de comunicare excesivă, adesea eronată, subiectivă sau care deformează înţelesuri şi semnificaţii ale creştinismului ortodox. Domeniul mediatic religios presupune competenţe specifice, de aceea am şi decis, în 2015, să urmez programul de masterat în comunicare al Facultăţii de Teologie «Justinian Patriarhul», deşi aveam cunoştinţele teoretice şi experienţă în comunicare şi jurnalism. Am considerat că dobândirea teoriei şi practicii jurnalistice este insuficientă, ele îţi dau acea siguranţă a profesionistului în relatarea unui eveniment, dar în acest caz misiunea este mult mai complexă, referindu‑se la comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Alegerea subiectelor, reflectarea evenimentelor, abilitatea de a evidenţia neostentativ valori, atitudini caracteristice creştinismului ortodox în societate, sunt doar câteva aspecte importante ale acestui tip de comunicare, în comuniune cu Dumnezeu, pe care îl propune programul de masterat”, ne‑a spus Elena Gabriela Zamora, redactor‑șef adjunct al Ziarului Lumina.

„Jurnalistul trebuie să fie un om curios și să nu renunțe ușor”

„În anul doi de facultate la Jurnalism m‑am decis să mă înscriu la Teologie didactică. În timp ce colegii mei căutau posturi de reporteri la ziare și televiziuni comerciale, eu le spuneam că mă angajez la televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române. După o perioadă de câteva luni de lucrat la un post de televiziune comercial, mi‑am depus CV‑ul la TRINITAS TV, locul în care lucrez de șapte ani. După primul an la televiziunea Patriarhiei, am decis să mă înscriu la masterul de «Comunicare și comuniune în mediul eclezial», de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mi‑am revăzut aici mare parte dintre profesorii de la Facultatea de Jurnalism, oameni cu experiență, de la care chiar ai ce învăța. Vă mărturisesc sincer că a fost cea mai frumoasă perioadă de formare din tot parcursul meu academic, că m‑a ajutat în profesia pe care și acum o practic. Experiența de aici nu se compară cu altele și merită fiecare zi de studiu. Jurnalistul trebuie să fie un om curios, să observe cât mai mult din ce se întâmplă în jurul lui și să nu renunțe ușor ”, ne‑a declarat Tatiana Andreea Sava, reporter TRINITAS TV, Departamentul „Actualitatea”.

„Zi de zi pun în aplicare informațiile învățate la cursuri”

„Am absolvit masterul de comunicare în anul 2020, iar astăzi transmit #BineleDeȘtiut prin intermediul Agenției de ştiri BASILICA, una dintre cele cinci componente ale Centrului de Presă al Patriarhiei Române, fiind angajată ca administrator social media. Zi de zi pun în aplicare informațiile învățate la cursuri, scriind postări sau făcând materiale grafice cu diferite teme religioase. Nu sunt singura absolventă din cadrul acestui master care lucrează în Centrul de Presă, iar lucrul acesta denotă faptul că tinerii studenți sunt ajutați și încurajați să pună în aplicare ceea ce au dobândit urmând aceste cursuri”, ne‑a spus Simona Chivu, administrator social media la Agenția de ştiri BASILICA a Patriarhiei Române.

„Le sunt recunoscător profesorilor”

„Chiar dacă la prima vedere pare a fi un program atipic pentru o Facultate de Teologie, întrucât majoritatea profesorilor sunt de la Facultatea de Jurnalism, în realitate aici am învățat să folosesc selectiv, cu discernământ și abilitate, mijloacele media pentru a comunica într‑un mod cât mai accesibil și atractiv mesajul Evangheliei lui Hristos, fără a altera conținutul învățăturii bimilenare a Bisericii. Recomand cu încredere aceste cursuri atât celor care doresc să devină jurnaliști creștini, cât și celor care au vocația de a fi slujitori ai lui Hristos, pentru că în misiunea lor trebuie să folosească mijloacele moderne de comunicare, însă fără a înlocui modalitatea tradițională de propovăduire a Cuvântului lui Hristos de la amvon. Le sunt recunoscător profesorilor pentru că au pus baza formării mele ca jurnalist creștin, astfel încât în prezent am bucuria de a lucra în cadrul televiziunii TRINITAS TV a Patriarhiei Române, unde am înțeles cel mai bine că mass‑media trebuie privite nu doar ca un fenomen cultural, ci și ca o necesitate pastorală și comunională”, ne‑a împărtășit Radu Bogdan, editor în cadrul Departamentului „Actualitatea” al televiziunii TRINITAS TV.

„Acest master îți deschide drumuri”

„În viață există aceste praguri firești în care un tânăr proaspăt absolvent se întreabă ce direcție să adopte, unde să meargă și ce să facă și, din păcate, foarte puține instituții oferă o perspectivă serioasă, reală. Ei bine, acest master îți deschide drumuri, oferindu‑ți posibilitatea de a te exprima liber prin diferite metode în fața unui public numeros. După terminarea masterului, m‑am gândit la o carieră de jurnalist, dar Dumnezeu m‑a călăuzit pe alte drumuri, așa încât astăzi am ajuns să consiliez oameni extraordinari în ceea ce înseamnă comunicare, relații publice (PR), să scriu articole și să administrez social media. În calitate de consilier la Parlamentul României, în cadrul Senatului României, pot spune că în activitatea mea mă folosesc zilnic de tot ceea ce am deprins din cadrul acelor studii. Dacă ar fi să aleg din nou acest master, aș face‑o cu și mai mare încredere, ba chiar, mă întreb: cât de multe lucruri aș mai învăța dacă l‑aș repeta?”, ne‑a mărturisit Denis Vlad, consilier în Senatul României.

Printre absolvenții acestui master se numără și părintele Teodor Gradinaciuc, consilier patriarhal și director adjunct Radio TRINITAS; Iulian‑Andrei Bobîrnea, redactor‑șef - Departament Social, TRINITAS TV; autorul acestui articol. Ultima zi de înscriere este vineri, 15 iulie 2022, iar proba de specialitate (interviu) va fi susținută în data de 19 iulie 2022. Tematica de admitere poate fi consultată pe ftoub.unibuc.ro.