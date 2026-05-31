Parohiile din diasporă în faţa adicţiilor: prevenţie, credinţă şi vindecare

Iluzia câştigului rapid se strecoară insidios în mintea jucătorilor asemenea unei promisiuni iminente şi atrăgătoare, care însă, pe măsură ce timpul trece, se destramă, făcând loc disperării şi deznădejdii. De această boală, a dependenţei de jocurile de noroc, suferă şi mulţi români din diasporă, iar preoţii noştri încearcă să-i ajute să găsească calea spre vindecare. „Jocurile de noroc sunt o prezenţă continuă în viaţa oamenilor, în sensul că sunt accesibile, se găsesc cam peste tot, fiind un pericol permanent pentru românii din Italia. De aceea încercăm să-i ajutăm nu doar pe cei care sunt deja înlănţuiţi de această patimă, ci, preventiv, să prezentăm îndeosebi copiilor şi tinerilor consecinţele extrem de grave ale adicţiilor de tot felul: jocuri de noroc, substanţe interzise, tutun, alcool şi ecrane”, spune pr. Ilie Ursachi, coordonatorul Sectorului social-filantropic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Dependenţa de jocuri de noroc nu este altceva decât un iad tăcut în care cei prinşi în capcană trăiesc cu speranţa că, la un moment dat, vor câştiga potul cel mare sau cel puţin îşi vor recupera „investiţia”. Nu fac însă decât să se afunde tot mai mult în întuneric, consumându-şi mintea, sufletul şi viaţa pentru o himeră. Uneori, nu doar dorinţa de câştig rapid îi împinge spre sala de jocuri, ci şi dorinţa de distracție sau încercarea de a evada din cotidian, dintr-o realitate care îi apasă sau care este lipsită de perspective şi de credinţă.

„Motivele pot fi, într-adevăr, dintre cele mai diverse, însă ceea ce ştim sigur, iar eu am experimentat personal, este că aluneci foarte rapid spre marginea prăpastiei, te înconjori de minciuni şi te izolezi. Pentru mulți, această dependență nu înseamnă doar bani pierduți, ci și familii destrămate, încredere spulberată și sentimentul apăsător că nu mai există ieșire”, spune inginerul Andrei Bucşă, coordonatorul programului de recuperare al Centrului de consiliere și tratare a persoanelor afectate de adicții „Sfântul Apostol Andrei”, Botoșani.

Fost dependent de jocuri de noroc, actualmente în abstinență și recuperare, Andrei Bucşă este mărturia vie că oricine doreşte să se vindece de boala jocurilor de noroc o poate face cu sprijinul consilierilor în adicţii, al familiei şi al părintelui duhovnic: „Dincolo de întuneric, regăsim lumina; dincolo de minciună, regăsim adevărul; dincolo de deznădejde, regăsim credinţa şi dorinţa de a trăi liberi în Hristos”.

Importanţa prevenţiei

În orice afecțiune gravă, tratamentul poate fi dificil, adesea agresiv și de lungă durată, motiv pentru care medicii ne îndeamnă mereu să fim vigilenți și să acordăm prioritate prevenirii, îna­inte de a ajunge în situația de a trata boala. Prevenția se realizează prin educație și informare, iar inițiativele Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei reflectă preocuparea constantă de a veni în sprijinul românilor și al copiilor lor din această parte a lumii. Printre acestea se numără formarea preoților în domeniul adicțiilor, precum și organizarea de ateliere și activități dedicate explorării și înțelegerii problematicii dependenței de jocurile de noroc şi nu numai.

„În aproape toate locurile unde oamenii se întâlnesc să socializeze, în cafenele, baruri, chiar şi în magazinele de papetărie, unde au acces inclusiv copiii, există câte unul sau două aparate dintre acestea de tip «slot machine» sau «păcănele», cum le numim noi. Sunt un pericol permanent şi prin prisma faptului că sunt «la vedere». Cunosc oameni care merg constant să joace, unii în fiecare zi, oameni care au pierdut foarte mulţi bani, oameni care, după ce termină, de exemplu, o lucrare, merg şi pariază tot câştigul la «aparate». Din păcate, şi conaţionalii noştri se confruntă cu această problemă, iar noi, ca preoţi, nu putem fi impasibili la suferinţa lor. De aceea, cu binecuvântarea arhierească a Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, care mereu ne îndeamnă să avem grijă de oamenii aflaţi în suferinţă şi ne sprijină iniţiativele ce vizează ajutorarea celor în nevoi, preoţi din Protopopiatul Lazio 1 (şi nu numai) au urmat cursuri de formare de consilier în domeniul adicţiilor. De asemenea, am organizat dezbateri şi ateliere pe tema dependenţelor de jocuri de noroc, de ecrane, de alcool sau de alte substanţe interzise”, ne-a spus pr. Ilie Ursachi, coordonatorul Sectorului social-filantropic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În ceea ce priveşte cauzele care stau la baza consumului de jocuri de noroc în rândul românilor din Italia, acestea sunt „cam aceleaşi ca peste tot”: anturajul, prezenţa aparatelor în locuri dintre cele mai diverse şi foarte accesibile, dorinţa de câştig rapid şi uşor, fără muncă, ruptura de familie sau anumite suferinţe trupeşti sau sufleteşti.

Copiii şi tinerii sunt mai expuşi la droguri aşa-zis uşoare, la ţigări electronice, jocuri pe calculator sau pariuri online.

Ateliere şi întâlniri

La invitația părintelui consilier Ilie Ursachi și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Andrei Bucşă a fost recent alături de românii din Italia, vorbindu-le despre „modul în care funcţionează adicţiile, complexitatea şi gravitatea instalării dependenţelor, oferind, totodată, o mărturisire covârşitoare şi dezarmantă”, după cum a spus pr. Ilie Ursachi.

Reprezentantul Centrului de consiliere și tratare a persoanelor afectate de adicții „Sfântul Apostol Andrei”, Botoșani, a avut mai multe întâlniri de suflet şi a susţinut mai multe conferințe, astfel: Protopopiatul Lazio 1 - dialog constructiv cu preoții și preotesele despre gestionarea acestor probleme în comunități; întâlnire cu tinerii din parohiile din Roma - prevenție și conștientizare; conferințe și rugăciune în parohiile „Zămislirea Maicii Domnului” Roma, „Sfântul Ierarh Grigorie cel Mare” Torre Angela, Monterotondo și Rieti.

„Am abordat «capcana tăcută» a jocurilor de noroc, dependența de alcool, singurătatea din spatele adicțiilor și, mai ales, puterea de a ieși din acest «iad» personal prin credință și sprijin specializat. Am reconfirmat faptul că abstinența este posibilă, indiferent de distanța față de casă”, a arătat Andrei Bucşă. Dezinvoltura şi deschiderea cu care acesta a transmis mesajele au făcut ca receptivitatea şi interesul la conferinţe să fie maxim, iar participanţii au dorit să poarte dialoguri unu la unu şi chiar să solicite sprijin şi consiliere.

Grupuri de suport şi informare

„Pentru unii, din exterior, poate părea că a fost puţin. Dar gândiţi-vă că aici au fost aruncate nişte seminţe sănătoase care, sper eu, într-o zi vor prinde rădăcini, se vor dezvolta şi vor aduce roade bogate. Dorim ca la nivel de Episcopie să continuăm să informăm preoţii şi credincioşii despre aceste pericole, să-i încurajăm să se înscrie la cursuri de formare pentru consilieri în adicţii, deoarece un astfel de curs este un instrument foarte util în slujirea noastră pastorală. Avem două exemple de preoţi care au deschis centre de consiliere şi recuperare şi sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să deschidem mai multe astfel de centre, deoarece un dependent are nevoie să fie ascultat şi dintr-o perspectivă a specialistului, nu doar a duhovnicului”, a spus părintele consilier.

Tot în Protopopiatul Lazio 1 există şi premisele formării unui mic grup de suport, în cadrul căruia dependenţii să cunoască persoane care s-au confruntat cu aceeaşi problemă, dar care au reuşit să se vindece. De asemenea, părintele Ursachi doreşte să organizeze şi alte întâlniri care să se adreseze persoanelor aflate în imediata apropiere a dependenţilor, considerând că este necesar ca cei din familie să ştie cum să gestioneze anumite situaţii, cum să reacţioneze şi, mai ales, cum să ajute.

„Familia, preotul, prietenii şi profesorii, cu toţii trebuie să ştim că dependentul este o persoană bolnavă, care are nişte limite și nişte neputinţe şi nu se pune problema că nu ar vrea să se lase, ci că nu poate. Uneori este şi lipsă de voinţă, însă, de cele mai multe ori, este neputinţă. În acelaşi timp, şansele de vindecare sunt mult mai mari dacă reuşeşte să cunoască o persoană care să fi fost în aceeaşi situaţie, care să-l înţeleagă pe deplin şi să-l încurajeze”, a subliniat pr. Ursachi.