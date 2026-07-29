Între proaspeții absolvenți ai masterului de Artă Sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București am regăsit-o și pe pictorița Maria Bîzîc. Prezentă adesea, alături de alți artiști plastici, în lumea expozițiilor din ultimii 15 ani, de la spații precum Ateneul Român, Biblioteca Națională a României la simeze în cadrul unor muzee reprezentative din București și din țară, Maria își împlinește acum visul de a fi învățat cum se pictează cu adevărat o icoană bizantină.
Sclipirile Luminii: Oraşul Nessebar din Bulgaria
Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“, sec. X
Biserica „Hristos Pantocrator“, sec. XIII
Biserica „Sf. Ștefan“, sec. XI-XIII
Vechea Episcopie „Sf. Sofia“, sec. V
Portul vechi