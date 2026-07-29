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Ziarul Lumina Societate Reportaj Sclipirile Luminii: Oraşul Nessebar din Bulgaria

Sclipirile Luminii: Oraşul Nessebar din Bulgaria

Galerie foto (12) Galerie foto (12) Reportaj
Data: 31 Iulie 2026

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“, sec. X

 

Biserica „Hristos Pantocrator“, sec. XIII

 

Biserica „Sf. Ștefan“, sec. XI-XIII

 

Vechea Episcopie „Sf. Sofia“, sec. V

 

Portul vechi

 

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