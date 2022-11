„Protejarea chipului lui Dumnezeu pe care îl poartă fiecare copil născut și nenăscut”

Peste 1.000 de femei însărcinate și mame au fost ajutate de către cele două centre ale Asociației pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei, în cei 5 ani de existență. Alexandra Nadane, directorul executiv al asociației, ne-a vorbit despre activitățile pe care le desfă­șoară și despre rolul important al credinței și al rugăciunii atunci când intervențiile omenești s-au dovedit neputincioase.

Centrul de consiliere pentru părinți și copii „Sfânta Alexandra Împărăteasa” a împlinit 5 ani de activitate, timp în care peste 1.000 de femei însărcinate și mame cu copii mici au fost ajutate prin diverse forme și proiecte, cursuri, webinarii și ajutor material concret. Pentru început Alexandra Nadane, director executiv al Asociației pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei, ne-a prezentat cazul unei tinere care într-un moment extrem de greu a reușit să salveze viața copilului pe care-l purta în pântece: „Recent ne-am revăzut cu o tânără mămică de 26 de ani, care în urmă cu un an și jumătate a trecut printr-o criză de sarcină. Tatăl copilului a presat-o să facă avort, a fost agresiv cu ea, după care a părăsit-o. Și pă­rinții au presat-o să facă avort și apoi au dat-o afară din casă. Persoana respectivă a trecut prin momente dificile și pentru că a primit consiliere psihologică și foarte mult sprijin, inclusiv pentru plata necesară chiriei, toate acestea au ajutat-o să depășească criza de sarcină. Acum fetița are 4 luni și este bucuria tuturor, iar părinții și-au schimbat atitudinea față de fiica lor și o iubesc nespus de mult pe nepoțică. Iar mama spune acum că acest copil este cea mai mare bucurie a ei și nu poate concepe viața fără această fetiță, cu toate că în urmă cu câteva luni nu vedea nici o ieșire din situația în care se afla”.

Centrele „Roua” au o identitate vizuală nouă

La Conferința Națională a Centrelor de Sprijin a femeilor însărcinate, ediția a VI-a, care a fost organizată la București de către Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei, în luna septembrie a acestui an, a fost lansată o nouă identitate vizuală a rețelei de centre pentru femeile în criză de sarcină a asociației. Centrele poartă numele „Roua”, simbol al binecuvântării cerești și al regenerării, având la bază două versete biblice: „Ca ploaia să curgă învățătura mea și graiurile mele să se coboare ca roua, ca bura pe verdeață și ca ploaia repede pe iarbă” (Deuteronom 32, 2) și „Deșteptați-vă, cântați de bucurie, voi cei ce sălășluiți în pulbere! Căci roua Ta este rouă de lumină și din sânul pământului umbrele vor învia” (Isaia 26, 19).

Din luna mai a acestui an, Centrul „Sfânta Alexandra Împărăteasa” are un sediu nou situat în apropiere de Piața Victoriei. Această nouă locație a fost sfințită, în ziua sărbătorii Izvorul Tămăduirii, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. Despre eveniment, Alexandra Nadane ne-a declarat: „Ne-am bucurat gândindu-ne că acest centru este și un loc al tămăduirii sufletești al femeilor care se confruntă cu diverse situații de criză, puternic descurajare și uneori cu multe lipsuri materiale”. Pe lângă consilierea psihologică gratuită care are un rol important în depășirea crizei de sarcină, centrele asociației oferă și diferite forme de sprijin concret: ajutor material de urgență, kituri pentru naștere, produse pentru mamă și îngrijirea copilului etc.

Puterea rugăciunii și a credinței în Dumnezeu

Credința în Dumnezeu are un rol foarte important, mărturisește Alexandra Nadane: „Ne ajută să înțelegem în mod profund problemele cu care se confruntă oamenii care uneori au la bază și cauze spirituale. Apoi ne ajută să avem dragoste și compasiune față de semenii noștri, să avem responsabilitate și să nu trecem cu indiferență pe lângă femeile care se confruntă cu situații dificile. Credința în Dumnezeu ne ajută și pentru un scop mai înalt pe care îl avem în vedere și spre care ne dorim să meargă și femeile aflate în suferință. De multe ori deznădejdea, problemele în care se află își găsesc răspunsul în credință”.

De-a lungul timpului, am văzut-o pe Alexandra Nadane implicată în multe activități de caritate și voluntariat. Angajată în sprijinul binelui și al vieții ca dar divin, ne-a spus că în multe situații a văzut purtarea de grijă a lui Dumnezeu în activitatea pe care o desfășoară: „Un moment emoționant a fost acela în care am încercat să facem tot ceea ce am putut pentru a ajuta, dar frica tinerei de violența tatălui copilului și de presiunea comunității era foarte mare. Și totuși, chiar dacă era hotărâtă să avorteze pruncul, în ultimul moment a renunţat la această decizie. Am avut un caz în care o tânără s-a ridicat de pe masa medicului ginecolog, unde trebuia să facă avort, și a fugit pur și simplu, păstrând copilul. Am văzut situații în care Dumnezeu a intervenit în ultimul moment, minuni care ne aduc o mare bucurie. Lucrarea lui Dumnezeu este vizibilă în fiecare gest de sprijin pentru femeile în criză de sarcină și pentru copii, căci această lucrare este despre protejarea chipului lui Dumnezeu pe care îl poartă fiecare copil născut și nenăscut”.

Evenimente internaționale pentru specialiștii care sprijină femeile în criză de sarcină

În luna septembrie au avut loc două evenimente importante dedicate specialiștilor care sprijină femeile în criză de sarcină. Primul a fost Conferința Națională a Centrelor de Sprijin pentru femeile însărcinate, în deschiderea căreia Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare și încurajare a persoanelor care lucrează în sprijinul femeilor aflate în criză de sarcină: „Pentru creștini, nașterea de copii nu reduce niciodată femeia la o realitate pur biologică, ci îi demonstrează forța spirituală, care rezidă în capacitatea de a se jertfi din dragoste. Faptele noastre pro-viață devin expresia iubirii milostive și a purtării de grijă a lui Dumnezeu și îi amintesc femeii că ea are putere și o vocație unică, aceea de a da viață”. La această conferință au participat trei invitați importanți de la Heartbeat International din SUA. Iar din țara noastră au participat 25 de directori de centre, voluntari, asistenți sociali, psihologi și preoți. Conferința a adus împreună specialiști care lucrează sau vor să lucreze în sprijinul femeilor în criză de sarcină, pentru a se forma și dezvolta profesional în acest domeniu.

Al doilea eveniment a fost Summitul European al liderilor din centrele care sprijină femeile în criză de sarcină. Au fost reprezentanți din 18 țări din Europa și de la Heartbeat International din SUA, despre care Alexandra Nadane ne-a declarat: „Summitul se organizează o dată la doi ani, de fiecare dată în alt oraș european, și a fost o bucurie că s-a desfășurat la noi. A fost un mesaj de sprijin și încurajare pentru că avem încă multe de făcut în acest domeniu. În acest moment există centre de sprijin pentru femeile în criză de sarcină în doar 16 județe din țară, iar în 25 de județe nu există nici un centru de sprijin. Idealul este să ajungem să avem câte un centru în fiecare județ, astfel încât orice femeie să aibă acces la ajutorul de care are nevoie”.