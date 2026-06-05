Sclipirile Luminii: Biserica „Sfânta Treime”-Militari din Bucureşti

Pentru mulți copii, de cele mai diferite vârste, Valea Plopului a fost și este un loc al regăsirii, un tărâm liniștit, pe care Domnul l-a dăruit și l-a destinat tocmai acestei regăsiri: a sinelui, dar și a cel
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Dacă vă aflați printre persoanele care se bucură să vadă o icoană într-un cabinet medical, atunci ați face o alegere potrivită să vă tratați în Clinica „Sfântul Nectarie” situată în Intrarea07 Iun, 2026
Iluzia câştigului rapid se strecoară insidios în mintea jucătorilor asemenea unei promisiuni iminente şi atrăgătoare, care însă, pe măsură ce timpul trece, se destramă, făcând loc disperării şi04 Iun, 2026
Biserica `Sfânta Treime” din Sighişoara, ridicată cu multe sacrificii după Marea Unire a românilor de la 1918, este în prezent lăcaş de cult pentru parohiile Sighişoara I şi II, din Protopopiatul31 Mai, 2026
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