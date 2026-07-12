Sclipirile Luminii: Biserica „Sfântul Ilie”-Rahova din Bucureşti

Există preoţi care slujesc lui Dumnezeu şi Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos nu doar prin misiunea sacerdotală şi duhovnicească, ci şi prin alte chemări. Astăzi cunoaştem trei preoţi din Arhiepiscopia Sibiului care au primit minunatul dar de la Dumnezeu de a deveni pictori bisericeşti: părintele Gheorghe Răşoiu, paroh la Viscri, judeţul Braşov, părintele Ciprian Adomnicăi, paroh la Braşovul Vechi 2, şi părintele Adrian Grosu, paroh la Teliu, judeţul Braşov. Cei trei preoţi au pictat împreună capela noii reşedinţe mitropolitane din Sibiu, iar doi dintre ei au pictat împreună bisericile din satele Şoarş şi Văleni, judeţul Braşov.
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