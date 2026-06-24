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Ziarul Lumina Societate Reportaj Sclipirile Luminii: Mănăstiri şi biserici din judeţul Neamţ

Sclipirile Luminii: Mănăstiri şi biserici din judeţul Neamţ

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Reportaj
Data: 26 Iunie 2026

Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ din Piatra Neamţ

Mănăstirea Bistriţa

 Biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul“ a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

Biserica nouă a Mănăstirii Sihăstria cu hramul „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla“

Mănăstirea Durău

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    Castelul din București

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    22 Iun, 2026
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