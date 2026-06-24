Biserica situată pe strada Calea Poplăcii din Sibiu, închinată Sfântului Ioan Botezătorul şi Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este unul dintre lăcaşurile ridicate după decembrie 1989.
Sclipirile Luminii: Mănăstiri şi biserici din judeţul Neamţ
Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ din Piatra Neamţ
Biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul“ a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ
Biserica nouă a Mănăstirii Sihăstria cu hramul „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla“