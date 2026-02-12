Sclipirile Luminii: Parohia Iancu Nou-Bălăneanu din Bucureşti

Astăzi se împlinesc 146 de ani de la naşterea lui Dimitrie Gusti, cărturarul care a lăsat urme semnificative în cercetarea sociologică, a înființat instituții noi pentru România începutului de secol XX și a
vezi toate ›Alte articole din Reportaj
- 13 Feb, 2026
Ce lucru rar și binecuvântat să fii sora unei sfinte, să știi că se roagă cineva la tronul dumnezeiesc pentru tine! Așa simte monahia Nectaria Lazăr, sora noii sfinte, Cuvioasa Elisabeta de la Pasărea.12 Feb, 2026
Iubirea jertfelnică față de aproapele este o taină pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletul omului. În Biserica noastră aceasta a îmbrăcat și forme caritative instituționalizate, ca răspuns la nenumăratele11 Feb, 2026
În inima Iașiului, între zgomotul orașului și pașii grăbiți ai celor care trec zilnic pe lângă zidurile ei groase de piatră, Biserica „Sfântul Haralambie” rămâne un loc al întâlnirii tainice dintre10 Feb, 2026
TOP 6 Reportaj
- 12 Feb, 2026
- 10 Feb, 2026
- 11 Feb, 2026
- 06 Feb, 2026
- 13 Feb, 2026
- 13 Feb, 2026