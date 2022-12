Slujire şi ajutorarea aproapelui la Orhei

Biserica „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” din municipiul Orhei, Republica Moldova, este un loc de rugăciune şi filantropie cum rar poţi întâlni în zilele noastre. Biserica este situată în zona centrală a Orheiului şi are în preajmă un centru social închinat Sfântului Spiridon. Acolo îşi găsesc liniştea sufletească şi ajutorul material mulţi cetăţeni din Orhei, dintre care cei mai râvnitori au format o asociaţie filantropică prin care desfăşoară multiple activităţi spre binele aproapelui. Biserica şi centrul social formează un adevărat complex eclesial spre care tind oamenii de toate vârstele din această zonă a Basarabiei.

Situată în apropierea centrului municipiului Orhei, Biserica „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” este un reper de spiritualitate românească şi model de slujire a aproapelui pentru orice om din această localitate a Republicii Moldova. Păstorită de părintele Sergiu Aga de la înfiinţarea ei, în 2006, parohia orheiană desfăşoară multe activităţi sociale pe lângă slujbele religioase. Lucrările la biserică au început în 2009, astăzi lăcaşul fiind deja înălţat, iar în interior se realizează pictura murală, cu susţinerea Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova al Guvernului României.

Biserica este zidită în stil ştefanian, dar are şi un aspect oarecum modern, prin suprafeţele mari de sticlă, mai ales la intrare, unde sunt reprezentaţi mai mulţi sfinţi români. Catapeteasma din lemn a fost sculptată la Târgu Neamţ, iar acum înăuntru este montată schela pentru a ajuta pictorul să aştearnă pe ziduri sfinţii din programul iconografic.

Iubirea aproapelui, arătată prin fapte la Orhei

Pe lângă slujbele săvârşite de părintele Sergiu Aga, biserica găzduieşte, în interior sau alături, unde este construit un centru social, închinat Sfântului Spiridon al Trimitundei, activităţi educaţionale, de catehizare şi de ajutorare a celor nevoiaşi. Anul acesta, centrul social s-a concentrat şi pe activităţi recreative şi de susţinere psihoemoţională pentru refugiaţii ucraineni, plecaţi din casele lor de teama războiului. Parohia ajută refugiaţii inclusiv cu produse alimentare.

Centrul social din apropierea bisericii la care încă se lucrează, acum realizându-se finisajele interioare, va fi inclusiv un loc de cazare pentru femeile victime ale violenţei domestice, împreună cu copiii lor. Centrul social găzduieşte şi un atelier de croitorie unde sunt confecţionate în mod special haine populare şi unde doritorii pot învăţa meseria de croitor. Pe viitor centrul va avea şi o frizerie socială pentru persoanele cu venituri mici.

Tabere de vară pentru copii şi cursuri de perfecţionare în muncă pentru adulţi

Parohia a organizat mai ales vara tabere de zi cu activităţi recreaţionale, cu scopul de a-i îndepărta pe copii de tehnologie pe parcursul acestora. În tabără vin copii localnici, dar şi cei care sunt în vacanţă şi au venit cu părinţii din ţările europene unde s-au mutat temporar sau definitiv. Centrul social oferă persoanelor interesate cursuri de croitorie, broderie, dezvoltare personală şi antreprenoriat. Cu ajutorul partenerilor sociali din străinătate, inclusiv reprezentanţi ai asociaţiilor filantropice din alte confesiuni creştine, parohia speră să încheie lucrările la construcţia centrului social până la sfârşitul acestui an. Parohia a trecut de anul acesta pe stilul nou bisericesc, fiind acum într-o perioadă de tranziţie, când slujbele cele mai importante se săvârşesc încă în conformitate cu ambele calendare, pentru ca oamenii să se obişnuiască treptat cu această schimbare. Centrul social are câteva camere unde funcționează un azil de noapte pentru persoanele fără adăpost, care primesc o masă caldă dimineaţa şi seara, asistenţă medicală şi psihologică, însă cu condiţia să nu fie în stare de ebrietate atunci când vin la cazare. Primăria şi autorităţile publice locale din păcate nu sprijină activitatea socială a centrului, cu toate că au fost discuţii despre acest aspect. Părintele Sergiu este şi consilier independent în Consiliul Local Orhei şi încearcă să ajute cetăţenii inclusiv pe această cale.

Părintele Sergiu Aga are o echipă de oameni inimoşi care îl ajută să desfăşoare atât de multe activităţi, pe lângă slujbele propriu-zise. Oamenii îl susţin şi s-au adunat în jurul unei asociaţii cu numele „Filantropia creştină”, care are ca deviză, după cum ne-a spus chiar părintele în discuţia pe care am avut-o la Orhei: „Eşti ceea ce dăruieşti!”. Doamnele care sunt aproape zilnic la centrul social se preocupă de bunul mers al tuturor proiectelor filantropice şi astfel parohia reuşeşte să devină un reper pentru asociaţiile filantropice din localitate.