Pentru copiii și tinerii din comunitate, Parohia Apă­rătorii Patriei I din Protoieria Sector 4 Capitală a organizat un program educațional pe perioada vacanței de vară. În lunile iulie și august, cei mai mici enoriași, în majoritate proveniți din familii numeroase și cu posibilități financiare reduse, au participat la „Tabăra de acasă“, un concept dedicat petrecerii în mod util și distractiv a vacanței de vară.

Sub acest generic, care îmbină principiile unei tabere și condițiile specifice de acasă, clericii și voluntarii Departamentului de tineret din parohie au susținut un program atractiv și diversificat, care a cuprins activități sportive, ore remediale de matematică, limba română și limba engleză, dar și ateliere de dezvoltare personală și abilități practice, la care au participat peste 30 de elevi. Pentru majoritatea dintre ei, acest program a reprezentat singura activitate educativă și de petrecere a timpului liber pe perioada vacanței de vară. El a venit ca o continuare firească a programului catehetic săptămânal pe care parohia îl organizează în cadrul Centrului „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Programul propus a fost complex și adaptat nevoilor copiilor, în contextul perioadei de vacanță. În fiecare luni dimineață, în Parcul Lumea Copiilor, micii participanţi au luat parte la activități sportive - jocuri de echipă (jocuri ale copilăriei, dar și fotbal sau rugby, în cadrul cărora li s-au explicat regulile mai puțin înțelese), dar și momente de mișcare (zumba, fitness). Ziua de marți a fost dedicată recuperării și completării infor­mațiilor afectate în procesul de predare online.

Profesori voluntari de limba română, matematică și limba engleză au explicat noțiunile mai puțin înțelese de elevii claselor I-VIII în perioada în care orele școlare se desfășurau la distanță, îngrijin­du-se ca la începutul noului an toți copiii să aibă șanse egale din punctul de vedere al cunoștințelor dobândite.

Fiecare zi de joi a adus noi ex­pe­riențe și informații despre lumea în care trăim, despre relațiile interumane și despre realități de zi cu zi. Atelierele de cunoaștere și dezvoltare personală au fost susținute de psihologi, medici, specialiști în nutriție și formatori în diferite domenii, care au abordat teme de interes pentru cei mici: alimentația sănătoasă (în contextul postului Adormirii Maicii Domnului), prietenia, frica ori bullyingul, educația financiară sau tehnicile de învățare eficientă. În cadrul informal creat de coordonatori, parti­cipanții au discutat într-un frumos dialog prietenesc despre sentimente, relații interpersonale, curaj și frică, învățând prin joc și descoperindu-și abilități pe care nu le bănuiau.

Și pentru că o tabără adevărată implică și vizitarea unor obiective de interes, programul s-a încheiat cu un pelerinaj la mănăstirile din județul Neamț, organizat în perioada 30 august - 1 septembrie 2021, cu sprijinul Agenţiei de pelerinaj ­„BASILICA Travel“ a Patriarhiei Române. Micii pelerini au poposit la vechile și tradiționalele vetre monahale, adevărate grădini cu sfinți din această zonă, unde au participat la slujbele religioase și au primit sfaturi duhovnicești. De asemenea, micuţii noştri creştini au vizitat şi Mausoleul de la Mărășești, Cetatea Neamț şi Casa memorială Ion Creangă din Humulești, bucurându-se de comuniunea prietenilor și de ospitalitatea gazdelor de aici.

S-a încheiat astfel o vacanță de vară petrecută sub streașina bisericii, în care copiii au îmbinat cunoașterea de sine cu bucuria jocului și mișcarea în aer liber cu dobândirea de abilități!

Gânduri, amintiri, mulțumiri

În cadrul atelierului de educație financiară, cei mici au învățat prin joc o serie de elemente utile despre lumea în care trăim. Am pornit de la ce înseamnă să fii responsabil din punct de vedere financiar, care este diferența dintre nevoi şi dorințe, ce înseamnă a cheltui și a investi responsabil. Am vorbit apoi despre rolul școlii și despre legătura care există între nivelul de școlarizare, carieră și nivelul câștigului salarial. În cele din urmă, am discutat despre lucruri mai concrete pe care copiii le văd în jurul lor și nu le înțeleg întotdeauna: tipuri de card bancar, importanța PIN-ului și citirea corectă a cursului de schimb valutar. A fost, în esență, un mic atelier despre o lume atât de complexă! (Andreea, voluntar, absolvent ASE)

Fiecare vârstă are fricile sale, există un „stres“ specific al copilăriei, pe care am învățat împreună să le gestionăm și să le folosim pentru depășirea problemelor întâmpinate la școală ori în familie! (Diana, psiholog)

Copiii au luat contact cu sen­zațiile exteroceptive, proprioceptive şi interoceptive, au conștientizat propriile emoții și au fost puși în situația de a conștientiza şi a dezvălui propriile frici legate de contextul lor personal, de relațiile colegiale sau emoționale cu părinții. (...) Astfel de exerciții au ca obiect dezvoltarea coeziunii de grup şi securizarea relațiilor dintre ei. (Florin, cântăreț bisericesc și psiholog)

Eu nu am fost niciodată în tabără, dar aici mi-a plăcut pentru că m-am întâlnit cu prietenii mei, ne-am jucat și am învățat o mulțime de lucruri noi! (Ana Maria, 12 ani)

Cel mai mult mi-au plăcut jocurile sportive, pentru că anul trecut nu am prea fost la școală, educație fizică nu am făcut și m-am bucurat să putem juca din nou în echipă... Mai ales că am învățat regulile unui joc nou pentru mine, rugby-ul! (Andrei, 8 ani)

Nu am crezut că o să mă distrez atât de bine într-o vacanță în care nu am plecat din București, dar am înțeles că dacă am prietenii aproape și găsim preocupări comune, tabăra noastră este acolo unde vrem noi! (Maria, 14 ani)