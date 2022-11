„Tineri în acțiune!“, voluntari pe Colina Bucuriei

Pe tot parcursul zilelor de sărbătoare prilejuite de hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, pelerinii au fost întâmpinați la tot pasul de tineri voluntari din mai multe asociații stu­dențești și organizații de tineret din eparhie, reunite în cadrul grupului „Tineri în acțiune”, coordonat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Voluntarii au valori comune, dragoste pentru sfinți și pentru Biserică și consideră că timpul petrecut pe Colina Bucuriei nu este doar un timp câștigat, ale cărui roade se văd în timp și se aștern în suflet, ci și un dar făcut Sfântului Dimitrie de ziua sa.

Pentru voluntari, posibilitatea de a ajuta în această perioadă la buna desfășurare a sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureș­tilor, nu a fost privită ca un efort, ci ca un prilej de rugăciune, jertfă și comuniune.

Mihaela este masterandă la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și vine de patru ani la hramul Catedralei Patriarhale, în calitate de voluntar. „Noi, tinerii, atunci când alegem să fim mai aproape de sfinți, o facem pentru că prin sfinți practic ne unim cu harul lui Dumnezeu, care lucrează în ei, iar această activitate filantropică din cadrul Bisericii m-a ajutat să îmi gestionez mai bine timpul, să învăț să dăruiesc necondiționat, fără să aștept nimic în schimb, să comunic eficient cu toate categoriile de persoane și mai ales să fiu de folos și altor tineri să se organizeze și să se implice așa cum se cuvinte”, a mărturisit Mihaela Mareș.

Printre voluntarii cu experiență la sărbătoarea Sfântului Dimitrie se numără și Ioan Tabarcia, masterand în anul II la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. Acesta consideră că „timpul petrecut pe Colina Bucuriei este un dar oferit Sfântului Dimitrie și totodată o binecuvântare pentru voluntari. Avem șansa să îi ajutăm pe pelerini, să îi îndrumăm și să le fim cât mai de folos. Voluntariatul în folosul sfinților este șansa de a mă dărui celorlalți, de a mă apropia mai mult de sfinți, de a le mulțumi pentru tot ajutorul pe care în decursul anului îl primesc de la ei, dar totodată și o mare oportunitate de a-i cunoaște pe pelerini, de a ne apropia de ei, dar și de a ne apropia și noi între noi, voluntarii. Cu toate că provenim de la facultăți diferite, constat cu bucurie că fiecare vine și se jertfește. Sfântul Dimitrie este un părinte bun, cu multă dragoste și se îngrijește de toate. Noi doar trebuie să avem o inimă curată și să ne dorim ca lucrurile să fie bune și în rânduială, iar Sfântul Dimitrie, prin rugăciunile sale către Dumnezeu, le plinește și le desăvârșește pe toate.”

Voluntarii dau dovadă de multă răbdare și empatie și pun pe primul loc dragostea pentru Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Ei aduc o jertfă sfântului ocrotitor al Bucureștilor prin timpul pe care îl dedică hramului Catedralei Patriarhale și prin faptul că pun foarte mult suflet în fiecare responsabilitate pe care o au.

Ana Maria este absolventă a Facultății de Teologie Ortodoxă din București, specializarea Asistență socială, și pentru că vrea să se dedice oamenilor și să îi ajute, a urmat și Școala post­liceală „Sfântul Nectarie”. Am întâlnit-o la baldachin în timp ce încuraja pelerinii să nu zăbovească cu gândul la credincioșii care așteaptă la rând. „Este o onoare să pot sta lângă Baldachinul Sfinților, să simt mireasma revărsată, pacea ce domnește pe Dealul Mitropoliei și să observ evlavia pelerinilor. Anul acesta se împlinesc nouă ani de când vin voluntar la Sfântul Dimitrie. Odată ce simți dragostea și ocrotirea sfântului, e greu să nu vii în continuare. Să fie ziua Sfântului Dimitrie și să nu particip?! E greu. Cum aștepți Crăciunul sau Sfintele Paști, așa așteptăm și noi sărbătoarea Sfântului Dimi­trie”, a menționat Ana Maria Pitrop.

„Voluntariatul este un stil de viață” - așa crede Andreea, absolventă a Academiei de Studii Economice din București. Cu toate că nu mai este pe băncile facultății și în prezent are un loc de muncă, își face timp să vină la Sfântul Dimitrie pentru dragostea și recu­noștința pe care i le poartă. „Vin de 15 ani la voluntariat de Sfântul Dimitrie, din primul an de facultate, când am început prin a oferi ceai pelerinilor. Pe măsură ce au trecut anii, parcă nu avea sens sărbătoarea dacă nu dădeam un ceai, seara, pelerinilor sau dacă nu mă implicam. Îi mulțumesc Sfântului că mă primește în continuare lângă el. Activitățile din acești ani de voluntariat de pe Colina Bucuriei m-au crescut ca om, dincolo de ce am învățat la școală și la serviciu și reprezintă o binecuvântare pentru mine. Pe toți voluntarii ne unesc atât dorința de a fi de folos celorlalți, cât și bucuria pe care o trăim”, a menționat Andreea Staicu.

Odată cu încheierea pelerinajului, voluntarii „Tineri în acțiune!” rămân cu sufletul plin de amintiri, bucurie și recunoștință și așteaptă cu nerăbdare să se implice în continuare și în alte activități ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.