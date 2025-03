Viața ca un Symbol

A format peste 600 de copii și adolescenți în muzica de cor, a compus 45 de cântece pentru copii, a încântat mii de iubitori ai muzicii. Fondatorul Corului de copii și tineret „Symbol” al Patriarhiei Române, dirijorul și arhidiaconul Jean Lupu, împlinește astăzi 85 de ani. Este un bun prilej să aflăm de la maestrul artei corale religioase pentru copii câteva gânduri și istorisiri referitoare la această bogată carieră muzicală.

Născut la 7 martie 1940, în satul Văleni, comuna Brâncoveni din Olt, Jean Lupu a înțeles încă din copilărie că muzica este ceva care îi aduce multă bucurie. Dirija corul școlii pe când era doar un copil de clasa a IV-a, nebănuind că peste ani și ani, în 1990, avea să înființeze Corul de copii și tineret „Symbol”.

Despre profesorii întâlniți în anii formării povestește: „Gândurile mele de recunoștință se îndreaptă către foarte mulți îndrumători pe care i-am avut pe parcursul vieții mele școlare. În primul rând, învățătorul meu, Marin Neda. Când eram în clasa a IV-a, observând că am talent la muzică, m-a pus să dirijez corul claselor I-IV. Apoi, la școala generală de la Osica, învățătorul Alexandru Marcu mi-a remarcat și el talentul și m-a încurajat de față cu colegii, ceea ce m-a înaripat. M-a luat în corul școlii încă din clasa a V-a, aveam concerte, spectacole, dădeam concerte și la postul de radio local de la Balș. Apoi la Seminarul Teologic de la Craiova i-am avut profesori pe Marin Brînaru și pe preoții Alexie Buzera și Ioasaf Ganea. Din anul V de seminar am început să studiez dirijatul la Școala Populară de Artă, unde i-am avut profesori pe Petre Severin și pe Alexandru Racu. Văzând atâta încurajare spre muzică, am mers pe linia aceasta, am abandonat studiile teologice în favoarea studiilor muzicale. A trebuit să urmez și cursurile Liceului «Radu Greceanu» din Slatina, pentru că seminarul nu se recunoștea pentru admiterea la Conservator.”

Securitatea i-a pus piedici, excluzându-l de la liceu, dar a fost ajutat de directorul Gheorghe Ungureanu, absolvent de Teologie, care l-a îndrumat să facă cerere pentru a studia câte doi ani într-unul, dând diferențe la anumite materii. Și în felul acesta, în 1964, a intrat al cincilea la Facultatea de Muzică din Timișoara și a încheiat studiile ca șef de promoție pe țară. A ales Slatina pentru a fi aproape de părinții bătrâni. A fost profesor la un liceu, apoi la Școala de Muzică, unde a devenit în timp director.

Ion Românu, principalul mentor

Marele dirijor de astăzi își amintește cu bucurie de principalul său model în arta dirijoratului: „Mentorul meu a fost și a rămas Ion Românu, profesorul de la Timișoara, care este dea­supra tuturor celorlalți pe care i-am întâlnit în parcursul meu și care m-a luat, în studenție, în corul Filarmonicii, el fiind dirijorul și directorul Filarmonicii din Timișoara, apoi m-a recomandat ca dirijor al corului mixt din Șag-Timișeni și al corului bărbătesc de la Parța.”

Ajuns la Slatina, a preluat conducerea Corului „Ciprian Porumbescu”, vestit la vremea aceea. „Practic, în arta dirijorală m-am lansat la Slatina. Acolo am înființat Corul bărbătesc «Lirica», cu care mi-am permis, făcând «cârdășie» cu președintele de sindicat de la Consiliul Județean Olt, să învățăm și să dăm un concert de colinde chiar la Consiliul Județean, unde președinte era Constantin Sandu, care era - culmea! - nașul lui Ceaușescu. Era ceva unic în vremea aceea de restriște, în anul 1968... Eu aveam pornirea aceasta către colinde și către muzica religioasă”, povestește arhid. Jean Lupu.

Talent-minune

În 1971 a absolvit și Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București. În Capitală a ajuns prin Olguța, copilul-minune: „În 1969 s-a născut în familia mea Olguța, fiica mea, care la trei ani a fost descoperită ca având un auz muzical absolut. În loc să reproducă o melodie cu la-la-la, pe care eu o cântam la pian, ea o reproducea cu denumirea notelor și, întrebată fiind de unde le știe, a zis că de la tata. Ea, jucându-se în camera ei, auzea cum le cântam eu: Fa-La-La, Si-Si-La, Sol-Fa-Fa-La, Mi-Mi-Re, și a înțeles care sunt notele fără să le învețe altfel. Pe atunci eram directorul Școlii de Muzică din Slatina și într-un cadru muzical, la un concurs, când i-am povestit muzicologului Vasile Donose acest lucru, m-a sfătuit să fac ceva pentru copilul meu. Și mi-a spus că trimite o echipă de filmare și, într-adevăr, la o săptămână după această discuție, Aristide Buhoiu, vestitul realizator de la Televiziunea Română, mi-a bătut la ușă cu întreaga echipă de filmare. Au realizat un filmuleț cu copilul-minune de la Slatina. După emisiune, am primit nenumărate scrisori și telefoane cu îndemnuri de peste tot să fac ceva pentru viitorul copilului. Și am zis în sinea mea, dacă atâta lume s-a sensibilizat la talentul copilului meu, eu aș fi un inconștient dacă aș rămâne acolo. Și am făcut cereri de primire în orașele mari, pe atunci nu se intra oricum, la București, Timișoara și Craiova. La puțin timp, am primit răspuns de la București. Gheorghe Pană, primarul de atunci al Capitalei, când a citit memoriul meu, a zis: «Am văzut emisiunea, e un copil extraordinar, îi acordăm intrare în București». Practic, fetița mea m-a promovat în București prin talentul ei. Fiica mea, Olguța Lupu, este profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică București, este decan al Facultății de Compoziție și Muzicologie, dar și membru în Uniunea Compozitorilor”, povestește cu mândrie dirijorul. Dar talentul muzical merge mai departe, întrucât Olguța Lupu are doi copii: pe Maria Diana Petrache, pianistă de nivel național, și pe Andrei Petrache, absolvent de compoziție și dirijat orchestră (clasa Cristian Mandeal), compozitor, cel mai tânăr membru al Uniunii Compozitorilor. La fel de mândru este maestrul Jean Lupu și de celălalt fiu, arhitectul Daniel Lupu, care i-a dăruit și el doi nepoți: Maria, care este în clasa a doua, și Andrei, la grădiniță.

În București a fost profesor vreme de un an la un liceu industrial, iar apoi, prin concurs, a devenit profesor la Liceul Pedagogic. Acolo a găsit un cor bun, dirijat până atunci de profesorul Marin Pâslaru. „L-am preluat și m-am angajat la o activitate de înaltă performanță și, la puțină vreme, am susținut primul concert la Ateneul Român. În 1978, am înființat Corul «Cantata», cu care am imprimat discuri, am avut concerte la Ateneu și am îndrăznit să cântăm colinde, schimbând cuvântul «boieri» cu «români». Am imprimat la Electrecord un disc cu șase colinde. Era vremea când Madrigalul era interzis în țară cu discul lor de colinde”, mai spune arhid. dirijor Jean Lupu.

O necesitate

La 18 septembrie 1990, dirijorul Jean Lupu a fondat corul cu care, de 35 de ani, aproape s-a identificat și despre care spune că a venit pe lume dintr-o necesitate: „Se schimbase lumea, în 1990 trecusem în altă direcție și era nevoie și de această muzică religioasă pe scena de concert. Eu, care sufeream înainte că muzica religioasă nici nu era amintită la istoria muzicii, am fost bucuros să organizez un asemenea cor. Imediat ce a venit libertatea de exprimare în 1990, m-am dus la Preafericitul Teoctist și am cerut binecuvântarea pentru a înființa acest cor”.

Bucuriile pe care dirijorul (hirotonit diacon în 1998) le-a trăit de-a lungul anilor cu Corul Symbol au fost nenumărate, începând cu faptul că glasurile copiilor au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, continuând cu sutele de concerte în țară și străinătate, cu prestigioasele premii, cu discurile imprimate. La toate acestea se adaugă și bucuria de a fi format caractere alese prin muzica religioasă. Atât vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, cât și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-au acordat dirijorului distincțiile cele mai înalte. De câțiva ani, corul se află pe mâinile bune ale distinsei dirijoare Luminița Guțanu Stoian, preluând și numele fondatorului.

Cei 85 de ani de viață ai părintelui arhidiacon și dirijor Jean Lupu vor fi sărbătoriți mâine, 8 martie, începând cu ora 19:00, la Ateneul Român, printr-un spectacol al corului pe care l-a fondat. Îi vor fi alături și mulți dintre foștii „symboliști”, astăzi performeri de nivel înalt în muzică.