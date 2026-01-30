Vocaţia ospitalităţii creştine în parohia clujeană „Întâmpinarea Domnului”

Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca este singura comunitate de credincioşi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului care are acest hram. Praznicul exprimă trăsătura definitorie de a fi o comunitate deschisă, primitoare pentru cei care intră în lăcaşul de rugăciune, unde credincioșii, indiferent de vârstă sau de parcurs spiritual, se simt primiți, ascultați și integrați în viața eclezială.

Comunitatea parohială s-a înfiinţat în anii ce au urmat căderii comunismului din România, 1 mai 1992. În primii ani de existență, viața liturgică s-a desfășurat într-un lăcaş de cult din lemn, situat pe strada București, în zona Parcului Farmec. „Organizarea comunității parohiale și inițierea demersurilor pentru edificarea unei biserici de zid au revenit preotului paroh Alexa Chira, aflat în slujirea parohiei până la pensionarea sa, survenită în luna august 2022. În același timp, părintele Alexa Chira a susținut formarea și consolidarea vieții comunitare printr-o implicare constantă în toate dimensiunile activității parohiale, de la organizarea programului liturgic și catehetic până la sprijinirea inițiativelor cu caracter educativ și cultural-misionar. O contribuție deosebită a avut-o la întemeierea și organizarea corului parohial, pe care l-a susținut încă din primii ani ai existenței comunității, înțelegând cântarea bisericească drept componentă esențială a slujirii liturgice și mijloc de coagulare a credincioșilor în jurul vieții de rugăciune și al participării active la cult”, ne relatează actualul preot paroh, părintele Raul-Vasile Pap, care este și coordonatorul Departamentului de misiune și cateheză al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În prezent, în biserica parohială slujeşte împreună cu preotul Vlad-Cornel Bob.

Hram unic în arhiepiscopie

Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 21 noiembrie 1997, hramul ales fiind praznicul Întâmpinării Domnului. Lucrările de construcție au început în 1998 și s-au încheiat în 2005, iar în 25 noiembrie 2005 lăcaşul de cult a fost deschis vieții liturgice prin slujba de binecuvântare săvârșită de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. Interiorul bisericii a fost împodobit ulterior cu pictură în tehnica frescă, realizată de pictorii bisericești Ciprian și Daniela Toma, sub coordonarea regretatului pictor Viorel Nimigeanu, după cum ne relatează părintele paroh. „Alegerea hramului «Întâmpinarea Domnului» a fost făcută cu intenția de a așeza identitatea parohiei sub semnul unui praznic împărătesc care concentrează, într-o manieră profund simbolică și teologică, realitatea întâlnirii dintre Dumnezeu și om. În cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, acest hram este unic, fapt ce conferă comunității o identitate liturgică distinctă și o responsabilitate misionară sporită. Întâmpinarea Domnului, ca moment al recunoașterii lui Hristos în templu de către Dreptul Simeon și de Prorocița Ana, devine pentru comunitatea parohială un model de raportare la prezența lui Dumnezeu în viața cotidiană, chemând la disponibilitate lăuntrică și la capacitatea de a primi lucrarea harului în mod personal și comunitar”, a spus pr. Raul-Vasile Pap.

De asemenea, părintele paroh a mai arătat legătura formată între hram şi deschiderea comunităţii parohiale către lume, subliniind vocaţia ospitalităţii creştine: „Din perspectivă pastoral-misionară, semnificația hramului este asumată ca principiu de viață comunitară, în sensul cultivării unei culturi a primirii, a ospitalității și a deschiderii față de fiecare persoană care intră în spațiul bisericii. Termenul de «întâmpinare» este asumat ca vocație a comunității de a deveni gazdă bună, de a crea un climat de încredere, de apartenență și de sprijin duhovnicesc în care credincioșii, indiferent de vârstă sau de parcurs spiritual, să se simtă primiți, ascultați și integrați în viața eclezială. Această dimensiune se reflectă atât în dinamica liturgică, cât și în modul de organizare al activităților catehetice, culturale și filantropice, care urmăresc consolidarea relațiilor interpersonale și întărirea coeziunii comunitare”.

Consacrarea edificiului eclezial a fost împlinită prin slujba de sfințire, săvârşită de Înaltprea­sfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, la 19 septembrie 2021, în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, la împlinirea a 24 de ani de la momentul punerii pietrei de temelie.

Activitatea pastorală a parohiei se desfășoară prin conlucrarea celor doi preoți slujitori, care își asumă în mod complementar responsa­bilitățile liturgice, catehetice și comunitare, în raport direct cu nevoile concrete ale cre­din­cioșilor. „Organizarea programului liturgic, coordonarea activi­tăților catehetice, inițierea proiectelor cultural-misionare și susținerea dimensiunii filantropice a vieții parohiale sunt asumate ca responsabilități comune, în cadrul unei lucrări pastorale unitare, orientate spre consolidarea vieții comunitare și spre integrarea credincioșilor în ritmul liturgic al Bisericii”, a menţionat pr. paroh Raul-Vasile Pap. Astfel, un sprijin important în articularea și dezvoltarea activității pastoral-misionare îl constituie formarea teologică universitară a ambilor preoți slujitori, fiecare având titlul de doctor în teologie. „Specializarea colegului meu în domeniul Noului Testament oferă un fundament solid pentru aprofundarea temelor biblice și pentru integrarea constantă a textului scripturistic în cateheză și predică, iar propria mea formare în domeniul spiritualității ortodoxe, dublată de responsabilitatea asumată la nivel eparhial în calitate de coordonator al Departamentului de misiune și cateheză al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, contribuie la corelarea activităților parohiale cu direcțiile pastorale stabilite la nivelul Bisericii locale. Conlucrarea dintre competența biblică și perspectiva spiritual-ascetică susține conturarea unui demers pastoral unitar și coerent, adaptat nevoilor concrete ale credincioșilor, în care formarea teologică și slujirea liturgică se susțin reciproc”, a menţionat pr. Raul-Vasile Pap.

Centru cultural-catehetic

Un eveniment important în viaţa parohiei a avut loc la 9 februarie 2025, când Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Întâmpinarea Domnului”, iar cu această ocazie a avut loc binecuvântarea spațiului amenajat la demisolul lăcașului de cult, destinat organizării activităților catehetice și cultural-misionare, sub titulatura de Centrul cultural-catehetic „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, destinat copiilor, tinerilor și credincioșilor adulți ai parohiei. „În contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, alegerea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj ca ocrotitor spiritual al centrului exprimă continuitatea dintre misiunea catehetică actuală și mărturia martirică a unui slujitor al Bisericii care, în contextul persecuțiilor ideologice din perioada comunistă, a fost supus detenției pentru activitatea sa pastoral-catehetică, inclusiv pentru întocmirea unei programe de catehizare adresate copiilor și adulților. În anul 1959, acesta a fost condamnat la 17 ani de temniță grea, pedeapsă redusă ulterior, în urma recursului, la opt ani de închisoare, sub acuzația de «uneltire contra ordinii sociale». Trecerea sa la Domnul a avut loc la data de 8 martie 1961, în penitenciarul Aiud”, menţionează preotul paroh.

Activitatea catehetică se desfășoară cu prioritate în cadrul centrului, unde sunt organizate întâlniri periodice cu copii, tineri și adulți, reunind, de regulă, grupuri de câteva zeci de participanți, în funcție de specificul activităților. Obiectivul acestora îl constituie aprofundarea cunoștințelor de credință, formarea duhovnicească și integrarea participanților în viața liturgică a Bisericii. Catehezele sunt adaptate pe grupe de vârstă și includ prezentări biblice, teme de morală creștină, dialoguri aplicate pe realitățile vieții cotidiene, precum și activități cu caracter educativ și formativ, desfășurate într-un cadru comunitar, valorificând mijloacele pedagogice contemporane, inclusiv suporturi audiovizuale, în vederea facilitării receptării și aprofundării conținutului catehetic, fiind corelate cu programa catehetică eparhială și cu direcțiile pastorale stabilite la nivelul Arhiepiscopiei Clujului.

Pentru copii și tineri sunt organizate întâlniri catehetice cu caracter interactiv, ateliere tematice și activități cu specific religios și cultural. De asemenea, copiii participă la slujbe, la programe de colinde și la alte momente comunitare din cursul anului bisericesc. Aceste activități urmăresc cultivarea unei relații vii cu Biserica, dezvoltarea responsabilității personale și consolidarea identității creștine într-un context social marcat de multiple provocări.

În ceea ce privește direcțiile de dezvoltare ale activității parohiale, părintele paroh Raul-Vasile Pap a arătat că se urmărește extinderea dimensiunii educaționale prin implementarea unor proiecte concrete destinate copiilor și tinerilor, care să completeze formarea spirituală cu sprijin educațional adaptat nevoilor actuale. Printre aceste activităţi se află programe de sprijin școlar, activități de tip after-school, sesiuni de meditații și ateliere formative, desfășurate în cadrul Centrului cultural catehetic „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, în colaborare cu cadre didactice și voluntari, în vederea susținerii parcursului educațional al copiilor proveniți din familii cu resurse limitate și al celor care necesită sprijin suplimentar în procesul de învățare. Aceste inițiative completează misiunea catehetică, având ca obiectiv formarea integrală a persoanei, prin articularea dimensiunii intelectuale cu cea morală și duhovnicească, subliniază părintele paroh.

Colaborări cu instituţii culturale

Activităţile în cadrul parohiei se extind în comunitate prin colaborările instituționale. „Parohia dezvoltă o colaborare constantă cu Colegiul de Muzică «Sigismund Toduță» din Cluj-Napoca, concretizată prin prezența preotului la festivitățile de început și de sfârșit de an școlar, precum și prin participarea elevilor la programe de colinde și momente muzicale desfășurate în biserică, contribuind la cultivarea sensibilității artistice în dialog cu dimensiunea spirituală a educației. De asemenea, colaborarea cu Liceul Teoretic «Avram Iancu» din Cluj-Napoca se manifestă prin participarea preotului la festivitățile școlare, prin prezența elevilor la slujbele duminicale, precum și prin împărtășirea acestora în cadrul programelor liturgice dedicate, sprijinind integrarea tinerilor în viața Bisericii și consolidarea legăturii dintre educația formală și formarea spirituală”, a spus pr. paroh Raul-Vasile Pap.

Parohia mai colaborează cu Grădinița „Ary Kindergarten” din Cluj-Napoca, unde au loc vizite periodice ale preotului, în timp ce preșcolarii participă la programele religioase organizate în biserică, prin momente de colinde și prin prezența copiilor la slujbele duminicale, urmate de împărtășirea lor.

Consolidarea vieţii de familie

Parohia „Întâmpinarea Domnului” urmăreşte dezvoltarea unor proiecte adresate familiei, prin organizarea de întâlniri tematice, conferințe și grupuri de dialog care să sprijine consolidarea relațiilor familiale, responsabilitatea parentală și educația religioasă a copiilor, în contextul provocărilor sociale contemporane. Astfel, aceste demersuri sunt concepute în continuitate cu orientările pastorale stabilite la nivel eparhial și urmăresc întărirea comunității parohiale ca spațiu de sprijin și formare pentru viața de familie.

Pentru că anul 2026 în cadrul Patriarhiei Române este dedicat pastorației familiei creștine, dar şi sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), activitățile pastoral-misionare desfășurate la nivel parohial au urmărit sprijinirea vieții de familie și aprofundarea responsabilității duhovnicești a vocației conjugale, subliniază părintele paroh. „În acest context, cuplurile care au primit Sfânta Taină a Cununiei în anul 2025 în bisericile din municipiul Cluj-Napoca au participat la o întâlnire duhovnicească organizată marți, 2 decembrie, la Biserica «Întâmpinarea Domnului», prilej cu care au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Demersul a fost realizat în colaborare cu Protopopiatul Cluj-Napoca și cu coordonatorii celor trei cercuri preoțești din cadrul protoieriei, prin implicarea clerului din municipiu, sub îndrumarea părintelui protopop Alexandru-Constantin Ciui, și se înscrie în cadrul programelor de pastorație a tinerilor și familiilor desfășurate de Arhiepiscopia Clujului la nivel parohial, protopopesc și eparhial”, a spus părintele Raul-Vasile Pap.

Corul parohial cu activitate de trei decenii

Parohia „Întâmpinarea Domnului” se caracterizează şi printr-o participare constantă a credincioșilor la viața liturgică și comunitară, cu prezență vizibilă a familiilor tinere, a copiilor și a tinerilor. Astfel, după cum ne menţionează părintele paroh, programul liturgic se desfășoară zilnic, dimineața și seara, fiind structurat în jurul slujbelor duminicale și sărbătorești, precum și al rânduielilor zilnice de rugăciune, cu săvârșirea zilnică a Sfintei Liturghii și a Vecerniei, iar în perioadele de post sunt adăugate slujbe specifice, îndeosebi Canonul cel Mare, Liturghia Darurilor înainte sfințite, Paraclise și Acatiste, cu intensificarea vieții duhovnicești în Postul Mare și în celelalte perioade de nevoință liturgică, la care participă, în mod obișnuit, zeci de credincioși zilnic și sute de persoane la slujbele duminicale și la marile sărbători. „Un element de continuitate și de identitate liturgică al parohiei îl constituie corul parohial, care desfășoară o activitate neîntreruptă de peste trei decenii, fiind organizat ca ansamblu coral mixt, pe patru voci, alcătuit din aproximativ 35 de membri, sub îndrumarea dirijorală a preotesei Maria Chira și a fiicei sale, Emanuela Țăran. Prezența constantă a corului la slujbele duminicale și la marile sărbători contribuie în mod semnificativ la profunzimea trăirii liturgice și la susținerea participării credincioșilor la rugăciunea comunitară. Repertoriul abordat îmbină cântarea bisericească tradițională cu armonizări corale consacrate din patrimoniul muzicii bisericești românești, oferind slujbelor un cadru sonor adecvat caracterului lor sacru și festiv, păstrând sobrietatea proprie cultului ortodox. Prin activitatea sa constantă, corul se afirmă ca element artistic, factor formativ și mijloc misionar, contribuind la cultivarea gustului pentru cântarea bisericească autentică și la consolidarea sentimentului de apartenență eclezială în rândul credincioșilor”, a spus părintele Raul-Vasile Pap.

Filantropie şi formare spirituală

Dimensiunea filantropică a vieții parohiale se concretizează prin sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, îndeosebi în perioadele de post și în preajma marilor sărbători, prin colecte de alimente, donații și implicare directă în ajutorarea familiilor vulnerabile și a persoanelor vârstnice din comunitate, în colaborare cu structurile eparhiale și cu inițiativele caritative ale Arhiepiscopiei Clujului.

Alături de activităţile filantropice, pastorația copiilor și a tinerilor este asumată ca un demers pe termen lung. Acest demers constă în apropiere, dialog și consecvență, într-un context în care provocările culturale și digitale influențează profund formarea spirituală a tinerilor, după cum a remarcat părintele paroh. „Se urmărește transmiterea conținuturilor de credință și formarea unei conștiințe ecleziale vii, prin integrarea copiilor și tinerilor în viața comunității, prin relații personale cu preoții slujitori și prin oferirea unui cadru în care întrebările, frământările și căutările lor primesc răspuns prin discernământ și responsabilitate pastorală. În acest orizont de slujire și formare, parohia noastră se afirmă ca spațiu al comuniunii ecleziale, al formării duhovnicești și al solidarității responsabile, în care viața liturgică, lucrarea catehetică, activitățile cu caracter educativ și cultural-misionar, precum și slujirea filantropică conlucrează în mod organic, susținând maturizarea duhovnicească a cre­dincioșilor și integrarea lor responsabilă în viața comunității parohiale”, a mai precizat părintele paroh Raul-Vasile Pap.