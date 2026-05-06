Imaginați-vă că vă aflați într-un avion și, chiar înainte de decolare, aflați că pilotul de la manșă nu a mai zburat niciodată. Deși a trecut toate testele teoretice, urmează să piloteze pentru prima
Beneficiile dietei mediteraneene
Știați că luna mai este Luna Internațională a Dietei Mediteraneene și, totodată, Luna Sănătății Mentale? Deși evidențiată în special pentru efectele favorabile asupra sănătății cardiovasculare, dieta mediteraneeană are numeroase beneficii și asupra sănătății mentale, dovedite științific în repetate rânduri, atât din punct de vedere profilactic, cât și terapeutic. Prin dietă mediteraneeană înțelegem modul de alimentație ca parte a stilului de viață caracteristic populațiilor de pe malurile Mării Mediterane.
UNESCO descrie dieta mediteraneeană chiar ca o moștenire culturală deosebit de valoroasă, având în vedere practicile responsabile și prietenoase cu mediul înconjurător din agricultură și alimentație. Deși țărmul Mării Mediterane este împărțit între 21 de țări, noțiunea de dietă mediteraneeană vizează în special Grecia, sudul Italiei și țările sud-europene. Locuitorii acestor state, care au păstrat modul de viețuire și alimentația tradițională, se numără între cei mai sănătoși oameni de pe pământ.
Oamenii de știință au început să studieze stilul de viață mediteraneean în urmă cu aproximativ 70 de ani, observând ratele foarte mici ale bolilor cardiovasculare și afecțiunilor cronice în rândul acestor populații. Mai mult decât atât, ei au fost surprinși să constate că populațiile sărace din micile orașe mediteraneene aveau o stare de sănătate mult mai bună decât locuitorii înstăriți ai metropolelor americane, chiar când aceștia din urmă proveneau din zona mediteraneeană. Excluzând astfel factorii genetici, le-au rămas de analizat factorii de mediu, adică stilul de viață.
Principalele caracteristici distinctive ale alimentației specifice stilului mediteraneean de viață constau în:
-consumul zilnic de cereale nerafinate, adică integrale, sub forma pâinii și a pastelor din făină integrală, a ovăzului și orezului brun;
-consumul zilnic de fructe, legume, diferite oleaginoase și produse lactate slabe din punctul de vedere al conținutului de grăsime;
-principala sursă de grăsimi este reprezentată de uleiul de măsline;
-aportul moderat de alcool, de obicei sub forma vinului roșu, la mese;
-consumul moderat de pește, pui, ouă, cartofi și dulciuri;
-consum ocazional (o dată pe lună) de carne roșie - porc, vită, miel.
Specialiștii consideră acizii grași omega-3 din pește ca fiind cele mai importante molecule bioactive din dieta mediteraneeană. EPA - acidul eicosapentaenoic - și DHA - acidul docosahexaenoic - sunt principalii acizi grași omega-3 recunoscuți pentru efectele lor cardioprotectoare, studiile demonstrând capacitatea acestora de a reduce riscul de boală coronariană, de a crește nivelul de HDL-colesterol (colesterolul „bun”) și de a-l scădea pe cel de trigliceride.
Variatele nuci și semințe consumate în această regiune completează aportul de omega-3 printr-un alt acid gras, acidul alfa-linolenic. Un studiu publicat în 2015, într-un jurnal internațional de cercetări biomedicale, evidenția proprietățile neuroprotectoare ale acestui acid gras esențial. Cercetătorii explică efectele benefice ale acidului alfa-linolenic prin inducerea creșterii nivelului unei proteine neuronale - BDNF, brain-derived neurotrophic factor -, care joacă un rol critic în menținerea sănătății și funcționalității neuronilor, în procesele de învățare și memorare. Cele mai bune surse de acid alfa-linolenic sunt uleiul de semințe de in și semințele de in măcinate, urmate de semințele de chia, nucile europene, uleiul de rapiță.
Uleiul de măsline
Specific dietei mediteraneene, uleiul de măsline este foarte bogat în acizi grași mononesaturați, conținutul acestora variind între 55% și 83% din totalul acizilor grași. Mai multe studii au arătat că persoanele care consumă în mod regulat ulei de măsline și alte alimente bogate în acizi grași mononesaturați - avocado, nuci macadamia, migdale, fistic, alune de pădure, unt de arahide, ciocolată neagră - au un profil lipidic mai bun decât cele în a căror dietă predomină grăsimile saturate: carne roșie, untură, unt, brânzeturi, unt de cocos și de palmier. Astfel, alimentele bogate în acizi grași mononesaturați contribuie la menținerea unor valori optime ale colesterolului și glicemiei, îmbunătățind chiar parametrii sangvini ai pacienților cu diabet zaharat de tip 2 și reducând riscul de accident vascular.
Uleiul de măsline își datorează calitățile nu doar acizilor grași mononesaturați, ci și polifenolilor sau altor fitonutrienți - metaboliți secundari ai măslinului, precum oleuropeina, lignanii și alții. Aceste molecule sunt deosebit de valoroase pentru sănătatea noastră, împreună făcând din uleiul de măsline un adevărat leac al naturii.
În dieta tradițională mediteraneeană, fructele și legumele sunt omniprezente. Citricele variate, rodiile, căpșunele, zmeura, afinele, smochinele, strugurii sunt fructele cel mai frecvent consumate. Din punctul de vedere al compoziției chimice, acestea se remarcă prin conținutul crescut de fibre, vitamina C și polifenoli, dar și potasiu, terpene și alți micronutrienți, cu efecte protectoare asupra sistemului cardiovascular și nervos. Vitamina C nu este doar un foarte bun antioxidant, ci și o moleculă-cheie în reacțiile de sinteză ale colagenului din pereții vaselor de sânge. Legumele sunt, de asemenea, variate: verdețuri, roșii, vinete, varză, ridichi, ceapă și multe altele.
Sunt numeroase studiile care arată faptul că un consum crescut de fructe și legume duce la scăderea riscului de accident vascular, diabet zaharat de tip 2, cancer colorectal, obezitate și a mortalității din orice cauze. Este important de menționat faptul că locuitorii zonei mediteraneene, în mod tradițional, consumă legume la toate mesele. Farfuria mediteraneeană este o oglindă sau, mai bine zis, sursa de inspirație pentru farfuria nutrițională descrisă de specialiștii nutriționiști în care legumele ocupă jumătate din suprafață.
Leguminoase
O altă categorie importantă de alimente ce fac parte din dieta mediteraneeană sunt leguminoasele, surse valoroase de fibre, proteine, dar și micronutrienți - vitaminele B9 și B6, potasiu, magneziu, cupru - și fitonutrienți. Cele mai consumate sunt lintea, fasolea și năutul.
Deși oamenii de știință mai au de cercetat mecanismele prin care dieta mediteraneeană influențează sănătatea și patofiziologia, experții enumeră cele mai importante efecte favorabile ale acesteia:
aîmbunătățirea profilului lipidic, adică a nivelelor de lipide din sânge (colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, trigliceride);
aacțiune antioxidantă și antiinflamatoare;
aacțiune asupra unor molecule-cheie în oncogeneză, adică în procesele de transformare și creștere tumorală;
aproducerea de metaboliți cu impact pozitiv asupra sănătății de către microbiota intestinală.
Să nu uităm însă că alimentația este doar un segment al stilului de viață mediteraneean. De altfel, termenul „dietă” provine din grecescul „diaita”, care înseamnă mod de viață, constând în toate practicile cotidiene ce caracterizează viața individuală și socială: activitate fizică zilnică, odihnă, viață spirituală și culturală.