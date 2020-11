Consumul moderat de cafea, un beneficiu pentru sănătate

Data: 23 Noi, 2020

După apa potabilă, cafeaua este cea mai populară băutură din lume cu dovedite efecte diuretice, laxative, energizante, euforizante, excitante nervos şi psihic, acceleratoare şi tonice pentru inimă, vasoconstrictoare central şi periferic (coronare, cerebrale, pulmonare şi renale), însă numai dacă este consumată moderat nu reprezintă o ameninţare pentru sănătate.

S-a constatat că o ceaşcă de cafea pe zi, maximum două au acţiuni favorabile sănătăţii orga­nismului uman, între care: stimu­larea sistemului nervos central, în primul rând a acuităţii mentale, vizuale şi auditive, mărirea aten­ţiei, a puterii de concentrare şi de memorare, paralel cu scăde­rea oboselii musculare şi intelectuale, a stării de somnolenţă; reducerea frecvenţei unor boli legate de dereglarea sistemului nervos (Par­kin­son, Alzheimer, scleroză în plăci etc.), cu efecte bune atât la bărbaţi, cât şi la femei.

De asemenea, cafeaua reglează funcţiile inimii şi ale sistemului circulator periferic, datorită conţi­nu­tului în teofilină şi, în plus, pre­vine infarctul miocardic şi scăde­rea, sub normal, a tensiunii arteriale, care apare, de obicei, după mese, mai ales la persoane vârstnice; previne şi reduce riscul de diabet zaharat cu 25%, menţi­nând glicemia sub control.

Totodată, consumată înainte de mese, cafeaua provoacă o ardere mai rapidă a caloriilor ajutând la reducerea, într-un timp scurt, a excesului din greutatea corporală şi a celulitei. Consu­mată caldă, după masă, favori­zea­ză digestia, stimu­lează secre­ţia de bilă, scade frec­venţa litiazei biliare şi combate foa­mea, iar prin creşterea moti­li­tăţii in­tes­tinale permite o mai bună asi­mi­lare a alimentelor prin acţiunea directă asupra peristal­tismului gastrointestinal, înde­păr­tând sen­zaţia de greaţă şi vărsă­turi. La persoanele în vârstă, ca­feaua frânează ritmul de îmbă­trâ­nire prematură a orga­nismului, prin­tr-o serie de substanţe active cu rol de regenerare şi tonifiere a celulelor.

Excesul de cafea dăunează

Dacă se consumă în cantităţi mari, peste trei ceşti pe zi, cafeaua devine dăunătoare, chiar la persoane sănătoase, provocând efecte care ar trebui evitate. În primul rând, accentuează stările de insomnie şi cele de oboseală fizică şi inte­lec­tuală - nevropatie, hiper­ex­ci­ta­bilitate, agitaţie, nevroze, confuzia ideilor, depresie psihică, incoerenţă la exprimare şi tremu­rături de membre; afectează neu­ro­transmi­ţătorii din creier, în urma cărora se declanşează crize repetate de anxietate, atacuri frec­vente de panică şi presimţiri sumbre.

Excesul de cafea poate declanşa și „sindromul de tunel carpian”, cu presiune asupra nervului din antebraţ şi furnicături la nivelul a trei degete (mare, arătător şi mij­lociu), în timp ce cafeaua tare, băută în timpul mesei, măreşte aci­ditatea gastrică, agravează durerile ulceroase şi provoacă reflux gastric, indigestii, simptome de pirozis şi iritaţii intestinale.

Consumul exagerat de cafea mă­rește, de asemenea, riscul îm­bol­nă­virii de reumatism şi lom­bos­cia­tică, iar la femei, riscul de osteo­poroză, mai ales după meno­pauză şi spre bătrâneţe, când oasele pierd, treptat, o parte din cartilagii şi din calciu, devenind ca­sante. În aceste afecţiuni, co­feina îngus­tea­ză vasele capilare de la capătul ar­terelor, reducând ritmul de cir­culaţie a sângelui şi a nutrienţilor către tendoanele spi­nale. Nu în ultimul rând, cafea­ua consumată în exces facilitează apariţia cariilor şi îngălbenirea dinţilor, iar la nivelul tenului poate fi factor de­clanşator pentru acnee rozacee, mai ales când se consumă prea fierbinte.

Acțiuni benefice ale unei cești de cafea pe zi

Din arhiva de articole de specialitate semnate de prof. univ. dr. Constantin Milică.