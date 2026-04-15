Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Importanţa datelor medicale pentru viitorul tratamentelor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 15 Aprilie 2026

În activitatea medicală de zi cu zi, fiecare pacient lasă în urmă mai mult decât un diagnostic sau un tratament. Analizele, investigațiile imagistice, evoluția bolii și răspunsul la tratament sunt informații care, puse cap la cap, pot contribui la înțelegerea mai bună a multor afecțiuni.

Medicii și cercetătorii învață din cazuri concrete, compară evoluții și caută răspunsuri la întrebări care, uneori, nu sunt evidente în practica individuală. Pentru acest proces, accesul la date medicale este esențial.

De exemplu, pentru a înțelege de ce un tratament funcționează mai bine la unii pacienți decât la alții sau pentru a identifica din timp complicațiile unei boli este necesară analizarea unui număr mare de cazuri. Fără aceste date, progresul este lent, iar multe decizii rămân bazate pe experiență limitată.

În același timp, este important de subliniat că utilizarea datelor în cercetare se face în condiții stricte de siguranță și confidențialitate. Identitatea pacienților este protejată, iar scopul este exclusiv unul științific: îmbunătățirea diagnosticului și a tratamentului.

Există, uneori, o reticență firească în a permite utilizarea datelor personale. Este o preocupare legitimă. Dar, în același timp, trebuie spus clar: fără contribuția pacienților, cercetarea medicală nu poate evolua în ritmul de care avem ­nevoie.

Fiecare set de date înseamnă o experiență reală care poate ajuta la găsirea unor soluții mai bune. Iar rezultatele acestor cercetări se întorc, în final, către pacienți - sub forma unor tratamente mai eficiente, a unor intervenții mai sigure și a unei îngrijiri medicale mai bine adaptate.

În acest sens, colaborarea dintre pacient și medic nu se oprește la actul medical propriu-zis. Ea poate continua, în mod indirect, prin contribuția la cercetare.

Medicina modernă se bazează pe date. Iar aceste date există datorită pacienților. Cu cât există mai multă deschidere și încredere, cu atât șansele de progres sunt mai mari.

(Ș.L. Dr. Octavian Andronic)

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

Citeşte mai multe despre:   Centrul de Inovație și e-Health UMFCD
