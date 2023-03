Îndulcitor artificial asociat cu riscuri cardiace și cerebrale

Data: 09 Martie 2023

Un îndulcitor artificial foarte popular ar favoriza formarea cheagurilor de sânge, crescând astfel riscul de AVC și de infarct, concluzionează studiul unor cercetători americani, prezentat în revista de specialitate Nature Medicine. Este vorba despre eritritol care, deși este dulce, nu are efectele nedorite ale zahărului, nu crește nivelul de insulină, nu provoacă carii, nu îngrașă și este apreciat în raport cu alți înlocuitori ai zahărului pentru că nu are efectele digestive neplăcute pe care le provoacă alți îndulcitori.

Consumat însă în cantități mari, eritritolul crește nivelul de coagulare a sângelui și, implicit, favorizează formarea de cheaguri. În cazul persoanelor cu factori de risc cardiac preexistenți, cum este cazul diabeticilor, prezența unui nivel ridicat de eritritol în sânge dublează riscul de accident cardiovascular pe o perioadă de 3 ani, a precizat unul dintre autorii studiului, doctorul Stanley Hazen, directorul Centrului pentru diagnostic și prevenție cardiovasculară de la Institutul de cercetare Lerner din Cleveland. Chiar dacă această teorie trebuie confirmată și de alte studii, experții americani le recomandă celor care folosesc frecvent acest îndulcitor să îl consume în cantități moderate.

Reprezentanții asociației interna­ționale a producătorilor de înlocuitori ai zahărului, Calorie Control Council, susțin însă că rezultatele acestui studiu nu ar trebui extrapolate la întreaga populație din moment ce participanții la studiu aveau deja condiții preexistente de risc cardiovascular, iar concluziile cercetătorilor din Cleveland contrazic numeroase alte studii realizate în ultimele decenii și care au arătat că îndulcitorii fără calorii sunt siguri din punctul de vedere al sănătății, relatează CNN.

Acest studiu nu este însă primul care asociază consumul de îndulcitori artificiali cu riscul de accidente cardiovasculare, notează la rândul său publicația franceză Top Sante. Un studiu similar realizat de Institutul național francez de sănătate și cercetări medicale (INSERM), pe un eșantion de 100 de mii de persoane adulte din Franța, a asociat consumul de îndulcitori artificiali cu creșterea riscului de boli cardiovasculare și de afecțiuni cerebrale. În ceea ce privește efectele fiecărui tip de înlocuitor al zahărului, aspartamul a fost cel mai strâns asociat cu riscul de boli cerebrale, iar acesulfam K și sucraloza cu riscul de boală coronariană.

La fel ca sorbitolul și xilitolul, eritritolul este un tip de alcool zaharat, un carbohidrat prezent în mod natural în multe legume și fructe. Este mai puțin dulce decât zahărul și nu are calorii. Eritritolul produs artificial nu are un gust persistent, nu crește glicemia și are un efect laxativ mai slab comparativ cu alți îndulcitori.

Cercetătorii din Cleveland au constatat chiar că unele dintre produsele pentru diabetici aveau un conținut mai mare de eritritol în comparație cu alte produse dietetice.

De asemenea, ei au observat că eritritolul este prezent în cantități foarte mari în multe așa-zise produse naturale pe bază de stevia și cele cu extract din fructul-călugărilor (monk-fruit). Deoarece stevia și fructul-călugărilor sunt de câteva ori mai dulci decât zahărul, ele se folosesc în cantități extrem de mici, iar ingredientul adăugat în cea mai mare cantitate este eritritolul, care conferă produsului aspectul cristalizat și textura la care se așteaptă consumatorii, a explicat coordonatorul studiului. Acesta a ţinut să precizeze faptul că descoperirea echipei sale de cercetători a fost pur și simplu întâmplătoare, deoarece scopul ini­țial al studiului era de a găsi subs­tan­țe sau compuși chimici pre­zenți în sânge pe baza cărora să poată fi evaluat riscul de apariție a unui infarct sau a unui atac cardiovascular. (I. M.)