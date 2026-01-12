Paracetamol sau ibuprofen, ce alegem împotriva febrei?

Data: 15 Ianuarie 2026

Suntem în plin sezon al virozelor respiratorii, iar medicamentele pe bază de paracetamol și ibuprofen sunt cele mai la îndemână la primele simp­tome de răceală, având în vedere că pot fi obținute de la farmacie fără prescripție medicală. Care este însă mai eficient și recomandat de către specialişti?

Ambele sunt analgezice și sunt utilizate împotriva durerilor și a febrei moderate, dar ceea ce le diferențiază este faptul că ibuprofenul are și un efect antiinflamator. Atât paracetamolul, cât și ibuprofenul se regăsesc în compoziția multor medicamente anti­gripale și, având în vedere similitudinile dintre ele, alegerea optimă în cazul în care ne confruntăm cu simptome specifice virozelor respiratorii devine destul de dificilă.

Răspunsul la întrebarea care este mai bun în caz de răceală, paracetamolul sau ibuprofenul, depinde în primul rând de simptome. Cel mai important este să luăm în considerare recomandările unui medic sau ale farmacistului, să respectăm dozele recomandate și să nu ignorăm contraindicațiile și efectele secundare semnalate în prospectele fiecărui medicament, spun autorii unui articol pe această temă publicat de cotidianul spaniol El Economista.

În primul rând, trebuie să avem în vedere că paracetamolul face parte din clasa analgezicelor și a antipireticelor, iar prospectul indică faptul că se recomandă pentru tratarea durerilor moderate de orice cauză (de la dureri postoperatorii și reumatice până la dureri musculare, dureri de dinți sau o banală durere de cap), dar și pentru tratarea stărilor febrile asociate răcelii sau gripei.

În ceea ce privește ibuprofenul, prospectele indică faptul că este un antiinflamator nesteroidian, recomandat pentru tratarea febrei și a durerilor ușoare până la moderate, inclusiv migrene și dureri articulare provocate de afecțiuni inflamatorii ale articu­lațiilor.

Comparând aceste informații din prospectele celor două tipuri de medicamente, constatăm că ele tratează simptomatologii similare, singura diferență fiind aceea că ibuprofenul are și proprietăți antiinflamatoare. Așadar, atâta timp cât nu aveți simptome inflamatorii, opțiunea cea mai bună pentru a trata o răceală cu tuse, febră sau dureri musculare este paracetamolul, care are o acțiune mai blândă pentru stomac în comparație cu ibuprofenul, care este ceva mai agresiv, putem spune, din acest punct de ve­dere.

În schimb, dacă apar dureri mai severe provocate de inflamație, cum este cazul durerilor în gât la înghițire din cauza amigdalitei, medicii recomandă ibuprofenul, deoarece tratează toate simptomele asemenea paracetamolului, dar în plus reduce inflamația de la nivelul amigdalelor.

Atenție, însă! Ibuprofenul nu se ia niciodată pe stomacul gol și nu se recomandă copiilor sub 12 ani și persoanelor cu o greutate mai mică de 40 de kilograme! În ceea ce privește dozarea acestui medicament, el poate fi administrat în doze de 400 mg la fiecare 6-8 ore, fără a depăși 1.200 mg în 24 de ore.

În cazul paracetamolului, precizează autorii articolului, doza zilnică nu trebuie să depășească 3 g, administrată fracționat la intervale de 6-8 ore.

Și, foarte important, dacă după 3 zile simptomele nu dispar sau se înrăutățesc, cel mai bine este să vă adresați unui medic. (I.N.)