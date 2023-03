Preparate de post cu guave

Guava este un fruct exotic al cărui conținut de vitamina C este de patru ori mai mare decât cel găsit în portocale și lămâi. Guava se poate consuma crud, sub formă de băutură - suc, ceai etc. - sau deserturi - cu foietaj, jeleuri, creme, înghețate.

Rețete

Orez cu guave

Ingrediente: 300 g orez, 400 ml lapte de cocos, 300 ml apă, sare și piper, 2 linguri ulei de măsline, 1 lingură ulei de susan, 1 ardei gras roșu tocat, 3 fire de ceapă verde tocată, 2 lingurițe de usturoi pisat, 2 lingurițe de ghimbir răzuit, 300 g fruct de guava tăiat cuburi, 250 g de tofu tăiat cuburi, coriandru tocat, 1 lingură sos de soia. Preparare: Într-o oală se pun la fiert apa, laptele de soia, orezul spălat şi un praf de sare; se acoperă și se lasă la fiert, la foc mic, până orezul absoarbe toată apa, apoi se dă deoparte. Într-o tigaie mare se pun la încins uleiul de măsline și de susan, se adaugă ardeiul roșu și ceapa și se călesc 3-4 minute; se adaugă usturoiul, ghimbirul, piperul, tofu și guavele şi se mai lasă 1 minut, apoi se pune totul într-un bol mare; se adaugă orezul, sos de soia, coriandru tocat și se amestecă bine, după care se poate servi.

Prăjitură cu guave

Ingrediente: 200 g făină de patiserie, 150 ml ulei, 150 g zahăr, un praf de sare, 600 ml lapte de cocos, 2 lingurițe zahăr vanilat, coaja rasă de la o lămâie, 1 linguriţă suc de lămâie, 2 lingurițe praf de copt, 250 g fructe de guava tăiate cuburi. Preparare: Într-un bol se pun uleiul, sarea, zahărul şi se amestecă; se adaugă laptele de cocos, zahărul vanilat, coaja de lămâie, făina amestecată cu praful de copt, zeama de lămâie şi se omogenizează compoziția, apoi se încorporează fructele de guava. După ce s-a obținut consistența potrivită, se pune totul într-o tavă de cuptor căptușită cu hârtie de copt şi se coace 35-40 de minute, la 150-160 de grade C. După testul scobitorii, se scoate din cuptor, se lasă la răcit şi se servește cu zahăr pudră, gem, sirop sau marmeladă de guave deasupra.