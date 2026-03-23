România, incidenţă crescută a tuberculozei

Data: 26 Martie 2026

Societatea Română de Pneumologie a transmis, într-un comunicat de presă, că eliminarea tuberculozei ca problemă majoră de sănătate publică este posibilă, însă necesită eforturi susţinute, investiţii şi implicarea întregii societăţi. România rămâne ţara cu cea mai mare incidenţă a tuberculozei din Uniunea Europeană, chiar dacă în ultimele două decenii incidenţa bolii a scăzut cu peste 70%. În anul 2025, incidenţa tuberculozei în ţara noastră a fost de 40,2 cazuri la 100.000 de locuitori, iar la copii de 9,9 cazuri la 100.000 de locuitori. Distribuţia teritorială a tuberculozei în 2025 evidenţiază incidenţe mai ridicate în estul şi sudul ţării şi valori mai reduse în centru şi vest. Cazurile de tuberculoză la copii sugerează existenţa unor zone cu transmitere activă în comunitate, în special în sud, ceea ce necesită consolidarea intervenţiilor de depistare şi control adaptate particularităţilor epidemiologice regionale, se mai arată în comunicatul de presă. (I.N.)

