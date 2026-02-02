Vitamina C, vitală pentru sănătate, dar nu în exces

Data: 05 Feb 2026

Asigurarea necesarului de vitamina C în organism este esențială pentru echilibrul său biologic. Acest nutrient sprijină mecanismele naturale de apărare ale organismului și protejează celulele de la nivelul țesuturilor, contribuind, totodată, şi la regenerarea celulară. Invitat la Digi24, doctorul Cornel Brotac, specialist în recuperare regenerativă, a atras atenţia, însă, că un consum în exces de vitamina C poate fi nociv pentru sănătate și explică de ce este nevoie de un echilibru în acest sens.

În ceea ce privește rolul acestei vitamine în organism, medicul a arătat că ea stimulează activitatea celulelor implicate în combaterea infecțiilor, menține sănătatea pielii și a mucoaselor și favorizează refacerea țesuturilor prin sinteza de colagen, esențială în vindecare și recuperare. Absorbită în intestinul subțire și transportată prin sânge, vitamina C este atent reglată de organism, iar surplusul este eliminat natural prin urină, ceea ce evidențiază importanța menținerii unui aport echilibrat.

Pe lângă rolul bine cunoscut în susținerea sistemului imunitar, vitamina C sprijină și alte funcții vitale, inclusiv sănătatea creierului. Nivelurile optime ajută la absorbția eficientă a fierului din alimentele vegetale și mențin sănătatea vaselor de sânge, contribuind astfel la prevenirea anemiei feriprive.

Semnele deficitului de vitamina C sunt oboseala persistentă, slăbiciune musculară, piele uscată sau predispusă la vânătăi, precum și gingii inflamate sau sângerânde. Se observă și o vindecare mai lentă a rănilor, iar sistemul imunitar devine mai vulnerabil în fața infecțiilor. Dacă deficitul de vitamina C persistă, efectele asupra organismului pot fi severe. Pe termen lung, lipsa acestei vitamine poate provoca scorbut, afecțiune manifestată prin sângerări excesive, slăbirea sistemului imunitar și probleme osoase sau dentare. De asemenea, pot să apară tulburări cardiovasculare și dificultăți în regenerarea țesu­turilor, sporind astfel riscul de complicații în cazul traumelor sau infecțiilor.

Principalele surse naturale de vitamina C sunt citricele, în special lămâile și portocalele, căpșunile, kiwi, pepenele galben, ceapa, ardeiul gras, roșiile și pătrunjelul. În plus, uleiul de măsline facilitează absorbția vitaminelor și mineralelor la nivel celular, fiind recomandat să se ia o linguriță, în perioadele în care se administrează suplimente cu vitamina C, a adăugat medicul specialist. De asemenea, pentru o absorbție optimă a vitaminei C, ar trebui consumată în prima parte a zilei, când organismul este mai receptiv la nutrienți.

Și chiar dacă această vitamină este percepută în general ca având numeroase beneficii pentru sănătate, doctorul Cornel Brotac subliniază că, luată în exces, poate avea efecte nedorite. Fiind o vitamină solubilă în apă, organismul nu o stochează în cantități mari, iar dozele foarte mari cresc riscul formării calculilor renali de oxalat. De asemenea, consumul excesiv de vitamina C poate influența rezultatele unor teste de laborator, precum analiza glucozei în urină sau testele de sânge ocult în scaun, motiv pentru care se recomandă întreruperea aportului cu câteva zile înainte de recoltarea probelor pentru astfel de analize.

Totodată, dozele mari pot agrava supraîncărcarea cu fier la persoanele predispuse. Limita superioară tolerabilă este, în general, de 2.000 mg pe zi. Depă­șirea ocazională a acestei doze nu este, de regulă, periculoasă, însă consumul de cantități foarte mari trebuie evitat pentru a preveni efectele adverse. (I.N.)