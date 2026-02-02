Persoanele care obișnuiesc să se culce la ore târzii ar putea avea un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare comparativ cu persoanele matinale, potrivit unui studiu recent publicat în revista Asociației
Cancerul pancreatic ar putea fi învins
O terapie inovativă pusă la punct de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetări Oncologice din Spania și care constă într-o combinație de trei medicamente ar putea fi cheia pentru vindecarea cancerului pancreatic și prevenirea recidivei. Terapia a fost testată în laborator, iar tratamentul administrat nu a avut efecte secundare. În urma acestor rezultate extrem de încurajatoare, medicii speră ca în următorii ani cercetările să progreseze astfel încât să se poată trece la studii clinice pe oameni şi care să deschidă noi perspective pentru tratarea acestei forme dintre cele mai agresive de cancer. (I.N.)