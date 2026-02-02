Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cancerul pancreatic ar putea fi învins 

Data: 05 Feb 2026

O terapie inovativă pusă la punct de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetări Oncologice din Spania și care constă într-o combinație de trei medicamente ar putea fi cheia pentru vindecarea cancerului pancreatic și prevenirea recidivei. Terapia a fost testată în laborator, iar tratamentul administrat nu a avut efecte secundare. În urma acestor rezultate extrem de încurajatoare, medicii speră ca în următorii ani cercetările să progreseze astfel încât să se poată trece la studii clinice pe oameni şi care să deschidă noi perspective pentru tratarea acestei forme dintre cele mai agresive de cancer. (I.N.)

