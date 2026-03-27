Dicționar teologic: lumânare, luminândă

LUMÂNARE: Obiect din ceară, de formă alungită, cu fitil textil la mijloc pentru întreținerea unei flăcări, destinat ritualului sau iluminatului în incinte.

Lumânarea se întrebuințează în cultul divin încă de la începuturile creștinismului, trecând în cultul creștin din cultul Legii Vechi.

În cult, întrebuințarea lumânărilor are o însemnătate simbolică, exprimând adevăruri teologice profunde. Lumina materială simbolizează lumina veșnică, pe Izvorul luminii și al vieții - pe Iisus Hristos.

Lumina materială poate semnifica lumina cre­dinței celei adevărate, speranța, iubirea, via­ța, bucuria și adorația noastră, indicân­du-ne că și noi trebuie să fim fii ai luminii (Ioan 12, 36).

Materia lumânării este, din vechime, ceara curată. Albina, simbolul virginității în Antichitate, culege ceara din cele mai curate și înmiresmate flori. Astfel, ceara folosită ca materie primă semnifică Trupul lui Hristos, fructul trupului Sfintei Maria, Fecioara cea plină de mireasma tuturor virtuților.

După momentele în care este folosită în cult, lumânarea are diferite semnificații. Lumânarea ce se aprinde la citirea Sfintelor Evanghelii reprezintă lumina adevărului evanghelic care a străbătut întunericul necredinței popoarelor dinainte de venirea lui Hristos.

La Botez, lumânările se aprind pentru luminarea sufletului celui botezat, care vine de la întuneric la lumină și care, prin Botez, devine fiu al luminii.

La Cununie, nașii țin cele două lumânări mari, pentru ca ele să lumineze calea vieții mirilor, dar și ca o încredințare fierbinte a legământului unirii dat pentru toată viața.

La înmormântare, lumânarea se pune în mâna celui adormit, spre a-i servi călăuză pe drumul de veci.

La împărtășire, credincioșii vin cu lumânare aprinsă în fața Sfântului Altar, mărturisind astfel că prin cuminecare devin fii ai luminii lui Hristos.

Atunci când credinciosul aprinde o lumânare în biserică, el dă expresie credinței sale în Dumnezeu, Lumina lumii, lumânarea devenind astfel un mijloc de legătură între om și El.

Totodată, arderea lumânărilor în biserică, ca parte integrantă a cultului ortodox, și lumina adusă de acestea prin ardere reprezintă și expresia rugăciunii creației care astfel este integrată în cultul de adorare a lui Dumnezeu.

Credincioşii, cumpărând lumânări de cult din biserici şi mănăstiri, sprijină astfel lucrarea misionară eclesială, dar şi propria devenire spirituală.