Dicționar teologic: Liturghier, Ceaslov, Molitfelnic

LITURGHIER (lat. Liturghiarum liber): carte de slujbă folosită în cultul Bisericii, în care sunt cuprinse Dumnezeieștile Liturghii săvârșite în Biserica Ortodoxă, precum și alte slujbe legate de aceasta.

Deși, în decursul timpului, această carte de cult era denumită Dumneze­ieș­­­tile și Sfintele Liturghii sau Sfintele și Dumnezeieștile Liturghii ale celor între sfinți Părinților noștri Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigorie Dialogul, înce­pând cu ediția acestei cărți de cult din anul 1956, este întâlnită sub titlul scurt de Liturghier. Denumi­rea aceasta a fost preluată în Biserica noastră din Biserica Greacă.

Partea principală a Liturghierului o constituie textul Sfintelor Liturghii ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigorie Dialogul (cu îndrumări asupra modului și timpului săvârșirii lor). El mai cuprinde, de asemenea: Rânduielile Ceasului al IX-lea, ale Vecerniei mici și mari, când se face și Litia, Miezonopticii, Utreniei din zilele de duminică, zilele de sărbători și a zilelor de rând.

În Liturghier mai sunt cuprinse: Rânduiala Sfintei Împărtășiri, Îndrumări despre otpusturi, ecfonise, stihuri, tropare și condace; Otpusturile Vecerniei, Utreniei și Liturghiei din zilele de rând și din sărbătorile împărătești și ale sfin­ților; Ecfonisele de la Denia din Sfânta și Marea Vineri; Isodicoanele de la sărbătorile împă­rătești, rânduieli și ectenii speciale pentru diferite trebuințe din viața omului: rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, pentru bolnavi, pentru cei ce călătoresc, pentru cei din închisori, pentru diferite calamități (războaie, secetă, foc etc.), precum și pentru orice primejdii din viața omului.

Toate edițiile Liturghierului cuprind diferite rugăciuni pentru: binecuvântarea salciei în Duminica Floriilor, a colivei, brânzei, ouălor, a cărnurilor în Duminica Paștilor, a strugurilor în ziua de 6 august și rânduiala Litiei pentru cei adormiți. Partea finală a acestei cărți liturgice cuprinde povățuiri privitoare la modul slujirii preotului, la pregătirea pentru Sfânta Liturghie, la ceea ce trebuie să aibă în vedere înaintea și în timpul slujbei, la felul cum trebuie să vegheze necontenit la starea Sfintelor Taine și la neajunsurile care se pot întâmpla cu acestea, încheindu-se cu Sinaxarul.

Ultima parte a Liturghierului are anexată slujba Sfintei Liturghii cu arhiereu.