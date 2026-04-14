Când te cheamă Domnul...

Data: 15 Aprilie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 603

„Spun părinții athoniți care l-au cunoscut că Părintele Vitalie era întotdeauna senin și luminat la chip, că păzea cu desăvârșire tăcerea, că nu vorbea niciodată despre cineva, că se socotea pe sine cel mai păcătos om de pe pământ și că era mare lucrător al Rugăciunii lui Iisus. Uneori, cuprins de lacrimi și de bucuria Duhului Sfânt, zicea aceste cuvinte: Slavă Ție, slavă Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, că m-ai chemat pe mine, nevrednicul, la viața monahală și m-ai adus aici, în grădina Maicii Tale, să mă pot ruga în liniște pentru toată lumea!

Acest părinte iubitor de Dumnezeu, cunoscându-și mai dinainte cea­sul sfârșitului său, a spus pă­rinților:

– Peste trei zile, la praznicul Înăl­țării Sfintei Cruci, mă duc la Dumnezeu!

Apoi s-a mărturisit, a primit Preacuratele Taine și la 14 septembrie 1945 s-a odihnit cu pace, dându-și sufletul în mâinile Domnului (în Athos este tradiția că monahii care mor de Înălțarea Sfintei Cruci sunt cei mai plăcuți lui Dumnezeu). Părinții l-au înmormântat în cimitirul Mănăstirii Caracalu.

Doamne, odihnește cu sfinții pe Părintele nostru Vitalie!”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)