Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Când te cheamă Domnul...

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 15 Aprilie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 603

„Spun părinții athoniți care l-au cunoscut că Părintele Vitalie era întotdeauna senin și luminat la chip, că păzea cu desăvârșire tăcerea, că nu vorbea niciodată despre cineva, că se socotea pe sine cel mai păcătos om de pe pământ și că era mare lucrător al Rugăciunii lui Iisus. Uneori, cuprins de lacrimi și de bucuria Duhului Sfânt, zicea aceste cuvinte: Slavă Ție, slavă Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, că m-ai chemat pe mine, nevrednicul, la viața monahală și m-ai adus aici, în grădina Maicii Tale, să mă pot ruga în liniște pentru toată lumea!

Acest părinte iubitor de Dumnezeu, cunoscându-și mai dinainte cea­sul sfârșitului său, a spus pă­rinților:

– Peste trei zile, la praznicul Înăl­țării Sfintei Cruci, mă duc la Dumnezeu!

Apoi s-a mărturisit, a primit Preacuratele Taine și la 14 septembrie 1945 s-a odihnit cu pace, dându-și sufletul în mâinile Domnului (în Athos este tradiția că monahii care mor de Înălțarea Sfintei Cruci sunt cei mai plăcuți lui Dumnezeu). Părinții l-au înmormântat în cimitirul Mănăstirii Caracalu.

Doamne, odihnește cu sfinții pe Părintele nostru Vitalie!” 

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

