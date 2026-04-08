Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 547-548 „Fiind bolnav, Părintele Gherasim (Ilie) nu mai putea sta în picioare la slujbe. Dar de la Sfânta
Lacrimile Maicii Domnului
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 584
„Spunea încă Părintele Vichentie (Mălău) celor ce îl întrebau, că ouăle roșii închipuiesc lacrimile Maicii Domnului, pe care le-a vărsat pe Golgota, când Fiul ei era răstignit pe Cruce.”
(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)