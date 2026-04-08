Lacrimile Maicii Domnului

Lacrimile Maicii Domnului

Data: 09 Aprilie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 584

„Spunea încă Părintele Vichentie (Mălău) celor ce îl întrebau, că ouăle roșii închipuiesc lacrimile Maicii Domnului, pe care le-a vărsat pe Golgota, când Fiul ei era răstignit pe Cruce.” 

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

  • Cunoașterea propriului sfârșit Patristica
    Cunoașterea propriului sfârșit

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 547-548 „Fiind bolnav, Părintele Gherasim (Ilie) nu mai putea sta în picioare la slujbe. Dar de la Sfânta

    08 Apr, 2026
  • Cum să ne mântuim? Patristica
    Cum să ne mântuim?

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 543 „- Părinte, ce să fac ca să mă mântuiesc? - Frate, a zis bătrânul, roagă-te mereu, fă ascultare

    07 Apr, 2026
  • Pentru creștinul aflat în impas Patristica
    Pentru creștinul aflat în impas

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 643 „– Nu lăsa rugăciunea, frate! Avem nevoie de rugăciune ca de aer. Nimeni nu poate trăi fără

    06 Apr, 2026
  • Slava Fiului și slava Tatălui Patristica
    Slava Fiului și slava Tatălui

    Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Doua, Cap. III, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 196 „Iar Fiu numesc pe Cel ce este din ființa Lui,

    05 Apr, 2026
TOP 6 Patristica