Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Libertatea greșit înțeleasă

Libertatea greșit înțeleasă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 14 Noiembrie 2025

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a IX-a, VI-VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2001), vol. 1, pp. 167-168

„Sufletul se înrăiește când se îndepărtează de starea lui naturală.
- Dar în ce constă pentru suflet binele pe care îl avea înainte de a se înrăi?
- În aceea că era aproape de Dumnezeu și unit cu El prin dragoste. După ce sufletul a căzut din această stare, a fost stricat de fel de fel de boli.
- Dar, pe scurt, pentru ce sufletul primește răul?
- Pentru că este înzestrat cu voință liberă, lucru care se cuvine mai cu seamă unei ființe raționale. Liber de orice constrângere și creat de Creator cu libertate de alegere - pentru că a fost făcut după chipul lui Dumnezeu -, sufletul concepe binele, cunoaște desfătarea ce vine din săvârșirea binelui; are capacitatea și puterea de a-și păstra starea sa naturală, dacă stăruie în contemplarea binelui și în desfătarea bunătăților spirituale; dar are și capacitatea de a se îndepărta uneori de bine; aceasta i se întâmplă când, săturat de desfătările cele duhovni­cești, ca îngreunat de somn și alunecat de la cele de Sus, se amestecă cu trupul, spre a se desfăta cu plăceri rușinoase. Odinioară Adam era sus nu în ce privește locul, ci prin libertatea voinței sale; când, abia însuflețit, și-a aruncat privirile spre cer, s-a bucurat de cele văzute și a iubit nespus de mult pe Binefăcătorul său, Care-i dăruise desfătarea vieții veșnice, îl așezase în desfătarea Raiului, îi dăduse aceeași stăpânire pe care o aveau îngerii, îl făcuse să aibă același fel de viețuire cu arhanghelii și să audă glas dumnezeiesc. Pe lângă toate acestea, era sub paza lui Dumnezeu și se desfăta cu bunătățile Lui. Dar iute s-a umplut de toate aceste bunătăți; și, ca unul care și-a pierdut bunul-simț din cauza sațiului, a preferat frumuseții spirituale ceea ce părea plăcut ochilor trupului și a prețuit mai mult săturarea pântecelui decât desfătările cele duhovnicești. De aceea, a fost izgonit îndată din Rai, a pierdut acea viețuire fericită și a ajuns rău nu din constrângere, ci din nesocotință. A păcătuit pentru că a întrebuințat rău voința sa liberă și a murit din pricina păcatului, că plata păcatului este moartea (Romani 6, 23). Cu cât se depărta de viață, cu atât se apropia de moarte. Căci Dumnezeu este viață, iar lipsa vieții, moarte. Deci Adam, prin depărtarea sa de Dumnezeu, și-a pricinuit moartea, potrivit celor scrise: Iată, vor pieri cei care se depărtează de Tine (Psalmi 72, 26). Astfel, nu Dumnezeu a creat moartea, ci noi, prin voința noastră rea, am atras-o asupra noastră.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Îngăduirea potrivnicului Patristica
    Îngăduirea potrivnicului

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Omilia XXIII, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, p. 283 „Să nu dați niciodată vina pe diavol, ci pe voința noastră trândavă. Când

    13 Noi, 2025
  • Cum împlinește Dumnezeu rugăciunile Patristica
    Cum împlinește Dumnezeu rugăciunile

    Evagrie Ponticul, Cuvânt despre rugăciune, Cap. 3-19, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 77-78 „Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. De ce stare are, așadar, nevoie mintea ca să poată

    12 Noi, 2025
  • Comuniunea din rugăciune Patristica
    Comuniunea din rugăciune

    Sfântul Ciprian al Cartaginei, Despre Rugăciunea domnească, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2022), vol. 21, pp. 163-164 „Înainte de toate, Doctorul păcii și Învățătorul unității nu a

    11 Noi, 2025
  • Nu studiile duc la cunoașterea lui Dumnezeu Patristica
    Nu studiile duc la cunoașterea lui Dumnezeu

    Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice și etice, Scrieri I, Discursul 9, în Filocalica, Ed. Deisis, 2001, pp. 293-294 „Acum este un bun prilej a vorbi frumos împreună cu David și a grăi cu glas

    10 Noi, 2025
TOP 6 Patristica