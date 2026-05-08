Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Pravila, canonul și ascultarea

Pravila, canonul și ascultarea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 09 Mai 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI‑a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 755‑756

„Zicea Părintele Ambrozie (Dogaru): Să nu‑ți lași niciodată pravila și canonul, căci cu acestea ții legătura cu Dumnezeu. Sfinția sa își făcea pravila și canonul dinainte, când avea de mers undeva, ca să nu‑i rămână nefăcute.

Dacă vedea pe vreun frate că vorbește sau pierde timpul în zadar, îi zicea: Frate, nu sta degeaba, mergi și fă‑ți pravila, canonul sau citește ceva folositor de suflet.

Odată a venit o femeie la sfinția sa la spovedanie. Având impedimente canonice, părintele a oprit‑o de la Sfânta Împărtășanie. Dar ea s‑a dus în altă parte să se împărtășească. Dar când să ia Sfintele Taine, a auzit o voce în spatele ei, zicând: Foc iei! Deși a ezitat, totuși până la urmă acea femeie s‑a împărtășit. Când a revenit la Părintele Ambrozie, acesta i‑a spus: Eu nu te mai primesc. Dacă n‑ai ascultat de sfatul meu, caută‑ți alt duhovnic!

Părintele Ambrozie își sfătuia ucenicii să aibă frică de Dumnezeu și să nu calce canoanele și tipicul Bisericii pentru a plăcea oamenilor.

Când era eclesiarh, i‑a spus paracliserului: Umblă în Sfântul Altar cu multă frică și evlavie, căci să știi că Hristos este de față cu adevărat și vede tot ce faci.

Odată i‑a spus unui frate, pe care‑l vedea că se ostenește mai presus de puterea lui: Nevoiește‑te, dar vezi să nu ajungi povară la alții!

(...) Părintele Ambrozie îi sfătuia pe ucenicii săi:

‑ Dacă vrei să sporești în rugăciune, să nu ai ură pe nimeni. Să ai minte curată și sinceritate.

‑ În momentul când te culci să zici rugăciunea Doamne Iisuse și vei fi sigur că te vei scula tot cu rugăciunea.

‑ Când primești un sfat, o povață, și n‑o asculți, atunci vine și ispita.

- Să nu zici că nu este timp pentru rugăciune, să existe tot timpul.

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Să nu ne punem încrederea în oameni Patristica
    Să nu ne punem încrederea în oameni

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 570-571 „În anul 1890, tânărul Ioan Moroi s-a dus cu alți pelerini să se închine la Mormântul

    08 Mai, 2026
  • Darul mărturisirii Patristica
    Darul mărturisirii

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 552 „Cuviosul ieroschimonah Ghelasie (Maloviceanu) a fost cel mai mare duhovnic și sihastru al Mănăstirii

    07 Mai, 2026
  • Să nu dăm vina pe alții! Patristica
    Să nu dăm vina pe alții!

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 555 „În anul 1907, răposând stareța, a fost aleasă în locul ei maica Domnica Dumitrescu. Ea a condus

    06 Mai, 2026
  • Cum să depășim încercările? Patristica
    Cum să depășim încercările?

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 559 „Părintele Ioil a fost un călugăr al rugăciunii și al ascultării. Era de loc din comuna Avrig -

    05 Mai, 2026
TOP 6 Patristica