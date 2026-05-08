Pravila, canonul și ascultarea

Data: 09 Mai 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI‑a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 755‑756

„Zicea Părintele Ambrozie (Dogaru): Să nu‑ți lași niciodată pravila și canonul, căci cu acestea ții legătura cu Dumnezeu. Sfinția sa își făcea pravila și canonul dinainte, când avea de mers undeva, ca să nu‑i rămână nefăcute.

Dacă vedea pe vreun frate că vorbește sau pierde timpul în zadar, îi zicea: Frate, nu sta degeaba, mergi și fă‑ți pravila, canonul sau citește ceva folositor de suflet.

Odată a venit o femeie la sfinția sa la spovedanie. Având impedimente canonice, părintele a oprit‑o de la Sfânta Împărtășanie. Dar ea s‑a dus în altă parte să se împărtășească. Dar când să ia Sfintele Taine, a auzit o voce în spatele ei, zicând: Foc iei! Deși a ezitat, totuși până la urmă acea femeie s‑a împărtășit. Când a revenit la Părintele Ambrozie, acesta i‑a spus: Eu nu te mai primesc. Dacă n‑ai ascultat de sfatul meu, caută‑ți alt duhovnic!

Părintele Ambrozie își sfătuia ucenicii să aibă frică de Dumnezeu și să nu calce canoanele și tipicul Bisericii pentru a plăcea oamenilor.

Când era eclesiarh, i‑a spus paracliserului: Umblă în Sfântul Altar cu multă frică și evlavie, căci să știi că Hristos este de față cu adevărat și vede tot ce faci.

Odată i‑a spus unui frate, pe care‑l vedea că se ostenește mai presus de puterea lui: Nevoiește‑te, dar vezi să nu ajungi povară la alții!

(...) Părintele Ambrozie îi sfătuia pe ucenicii săi:

‑ Dacă vrei să sporești în rugăciune, să nu ai ură pe nimeni. Să ai minte curată și sinceritate.

‑ În momentul când te culci să zici rugăciunea Doamne Iisuse și vei fi sigur că te vei scula tot cu rugăciunea.

‑ Când primești un sfat, o povață, și n‑o asculți, atunci vine și ispita.

- Să nu zici că nu este timp pentru rugăciune, să existe tot timpul.”