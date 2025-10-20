Când răul se întoarce

Data: 20 Octombrie 2025

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXIX, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 903-904

„Pentru ce ne mai facem dușmani și pe cei de aceeași fire cu noi, pe oameni? O, dacă nici diavolul n-ar voi să ne ducă război, atunci nici el n-ar mai fi diavol! Nu știi, oare, cât de mare e plăcerea după împăcare? N-are importanță că nu-ți dai seama de ea când ești cuprins de duș­mănie. Atunci vei putea cunoaște bine că e mai plăcut să iubești pe cel ce ți-a făcut rău decât să-l urăști, când ai pus capăt dușmăniei. Pentru ce imităm pe cei nebuni, sfâșiindu-ne unii pe alții, războindu-ne cu propriul nostru trup? Ascultă ce cuvinte grele se spun în legea veche despre unii ca aceștia! Căile celor ce țin minte răul duc la moarte (Proverbe 12, 29); Omul ține mânie asupra omului și de la Dumnezeu cere vindecare (Înțelepciunea lui Isus Sirah 28, 3). Scriptura grăiește așa, deși a îngăduit ochi pentru ochi și dinte pentru dinte (Ieșirea 21, 24).

- Atunci pentru ce mai ține de rău?

- Pentru că legea veche a îngăduit asta nu ca să ne scoatem unii altora ochii și dinții, ci pentru ca să ne abținem de la rău de frica de a nu ni se scoate ochiul sau dintele. De altfel cuvintele acestea vorbesc de o mânie trecătoare, pe când ținerea de minte a răului arată că sufletul cugetă numai la rău. Spui că dușmanul tău ți-a făcut rău. Dar nu ți-a făcut atâta rău cât rău îți faci ție însuți ținând minte răul! De altfel nici nu-i cu putință ca un om bun să sufere ceva rău. (...) Așadar, să nu căutăm să punem la inimă relele ce ni le fac alții, că de le punem la inimă, ne facem nouă înșine rău și ne slă­bănogim sufletul. Nu ne este atât de mare durerea pricinuită de răutatea semenului nostru cât dure­rea pricinuită de chinul nostru sufletesc. De aceea plângem și suntem abătuți când ne ocărăște cineva; de aceea când ne răpește cineva ceva pățim ce pățesc copiii cei mici, pe care îi zădărăsc cei mai în vârstă și mai șugubeți supărându-i pentru niște lucruri de nimic, nu pentru cine știe ce mare lucru; aceia, dacă îi văd pe cei mici că se supără, continuă să-i necăjească; dar, dacă îi văd că râd, îi lasă în pace. Noi însă suntem și mai nepricepuți decât copiii; plângem tocmai pentru acele lucruri pentru care ar trebui să râdem.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXII, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, p. 261

„Așa e răutatea! Nu poate îndura în liniște fericirea altora.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXIV, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 954

„Niciodată nu învingem când facem rău! Dar totdeauna învingem când suferim răul. Așa ajunge și victoria mai strălucitoare când, prin răbdare, învingem pe cei ce ne fac rău. De aici se vede că victoria vine de la Dumnezeu.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXVII, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 977-978

„Spui că te-a supărat rău cutare? Ei, și ce-i cu asta? Atunci trebuie să-ți arăți filozofia! Și animalele sălbatice stau liniștite când nu-i nimeni care să le supere; că nici ele nu se sălbăticesc totdeauna, ci când le zădărăște cineva. Și noi, deci, ce câștig avem dacă suntem liniștiți numai atunci când nu ne supără nimeni? Fiarele sălbatice adeseori se înfurie și au dreptate; că se înfurie când sunt mișcate și împunse; ele, însă, sunt lipsite de rațiune și sălbatice prin firea lor. Dar tu, care ai rațiune, spune-mi, ce iertare poți avea când te sălbăticești și te înfurii? Îmi spui că ai suferit o nedreptate, că ai fost jefuit? Dar tocmai pentru aceea trebuie să înduri, ca să câștigi mai mult. Îmi spui că ți s-a luat slava? Și ce-i cu asta? Cu nimic nu s-au micșorat prin aceasta cele ale tale dacă filozofezi. Iar dacă nu suferi nici un rău, pentru ce te mânii pe un om care nu ți-a făcut rău, ci, dimpotrivă, bine?”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXVII, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 979

„Dacă nu ne facem nouă înşine rău, nimeni nu poate să ne facă rău.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)