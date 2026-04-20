Unde duce neascultarea

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 572-574

„Spuneau părinții că ori de câte ori cineva călca cuvântul starețului (Ioanichie Moroi) pătimea multe ispite. Căci el cerea ca toate să se facă cu binecuvântare. Odată doi frați s-au sfătuit să postească și să se roage într-un beci, neștiuți de nimeni. După o săptămână au venit la egumen și i-au zis:

– Părinte, vă rugăm să ne spovediți, că mâine vrem să ne împărtășim.

– Dar unde ați fost până acum?

– Am postit și ne-am rugat în beci.

– Cine v-a dat binecuvântare să faceți aceasta?

– Dar pentru post și rugăciune mai trebuie binecuvântare?

– Eu nu vă mărturisesc până nu vă căiți de neascultarea voastră, a zis bătrânul.

A doua zi frații s-au îmbolnăvit amândoi. Atunci starețul a pus obștea la post și rugăciune pentru ei, li s-a făcut Sfântul Maslu și s-au vindecat. Așa s-au izbăvit cei doi frați de neascultare. Altădată un frate din mănăstire cerea să fie făcut călugăr. Dar stare­țul Ioanichie, cunoscându-i inima, mereu îl amâna. Într-o zi, fratele a zis către stareț:

– Mă duc la Târgu-Neamț să cumpăr timbre și hârtie pentru cererea mea de călugărie.

– Nu te duce acum că este Postul Mare și nu se cuvine să umblăm prin lume.

Fratele însă a plecat. Dar nu a mers decât un kilometru și i-au ieșit înainte șapte duhuri rele în chip de oameni înfricoșați, care au început să-l bată cu toiege, zicând:

– Hai să-l prindem pe acesta, că a plecat din mănăstire fără binecuvântarea starețului!

De frică, fratele a fugit în pădure. Apoi s-a întors la mănăstire, strigând:

– Nu mă lăsați, șapte după mine!

– Părinții, văzându-l stăpânit de duh necurat, l-au dus la o chilie și au spus starețului. Iar bătrânul i-a citit moliftele Sfântului Vasile și a zis:

– Dezlegați-l și dați-i drumul.

– Dacă fuge iar?

– Nu vă temeți. Dacă l-a dezlegat Dumnezeu, nu-l mai stăpânește vrăjmașul.

Așa s-a vindecat fratele. Din ceasul acela nimeni nu mai călca binecuvântarea sta­re­țului.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)