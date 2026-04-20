Unde duce neascultarea

Data: 21 Aprilie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 572-574

„Spuneau părinții că ori de câte ori cineva călca cuvântul starețului (Ioanichie Moroi) pătimea multe ispite. Căci el cerea ca toate să se facă cu binecuvântare. Odată doi frați s-au sfătuit să postească și să se roage într-un beci, neștiuți de nimeni. După o săptămână au venit la egumen și i-au zis:
– Părinte, vă rugăm să ne spovediți, că mâine vrem să ne împărtășim.
– Dar unde ați fost până acum?
– Am postit și ne-am rugat în beci.
– Cine v-a dat binecuvântare să faceți aceasta?
– Dar pentru post și rugăciune mai trebuie binecuvântare?
–  Eu nu vă mărturisesc până nu vă căiți de neascultarea voastră, a zis bătrânul.
A doua zi frații s-au îmbolnăvit amândoi. Atunci starețul a pus obștea la post și rugăciune pentru ei, li s-a făcut Sfântul Maslu și s-au vindecat. Așa s-au izbăvit cei doi frați de neascultare. Altădată un frate din mănăstire cerea să fie făcut călugăr. Dar stare­țul Ioanichie, cunoscându-i inima, mereu îl amâna. Într-o zi, fratele a zis către stareț:
– Mă duc la Târgu-Neamț să cumpăr timbre și hârtie pentru cererea mea de călugărie.
– Nu te duce acum că este Postul Mare și nu se cuvine să umblăm prin lume.
Fratele însă a plecat. Dar nu a mers decât un kilometru și i-au ieșit înainte șapte duhuri rele în chip de oameni înfricoșați, care au început să-l bată cu toiege, zicând:
– Hai să-l prindem pe acesta, că a plecat din mănăstire fără binecuvântarea starețului!
De frică, fratele a fugit în pădure. Apoi s-a întors la mănăstire, strigând:
– Nu mă lăsați, șapte după mine!
– Părinții, văzându-l stăpânit de duh necurat, l-au dus la o chilie și au spus starețului. Iar bătrânul i-a citit moliftele Sfântului Vasile și a zis:
– Dezlegați-l și dați-i drumul.
– Dacă fuge iar?
– Nu vă temeți. Dacă l-a dezlegat Dumnezeu, nu-l mai stăpânește vrăjmașul.
Așa s-a vindecat fratele. Din ceasul acela nimeni nu mai călca binecuvântarea sta­re­țului.” 

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Mireasa lui Hristos Patristica
    Mireasa lui Hristos

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 698-699 „Schimonahia Acachia (Maior) s-a născut în Sighişoara şi de tânără a intrat împreună cu

    20 Apr, 2026
  • Ce este credința? Patristica
    Ce este credința?

    Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a II-a, Cap. VI, 28.1-28.2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, p. 128 „Credința este o presupunere pe care o accepți de bunăvoie, este o

    19 Apr, 2026
  • Ucenica Sfântului Ioan Botezătorul Patristica
    Ucenica Sfântului Ioan Botezătorul

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 657 „(Schimonahia Melania Mincu), această floare aleasă a monahismului nostru era de loc din comuna Chiajna

    18 Apr, 2026
  • Grija față de „casa” Domnului Patristica
    Grija față de „casa” Domnului

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 489  „Când a venit Cuviosul Nectarie la Schitul Prodromu n-a aflat nici o cântare în românește,

    17 Apr, 2026
