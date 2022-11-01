Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Ziua Învierii

Ziua Învierii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 01 Noiembrie 2022

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Treia, Cap. 6, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 360

„Căci ziua a șaptea înseamnă timpul venirii Mântuitorului nostru, zi în care ne vom odihni întru sfințenie, încetând lucrările păcatului și primind spre hrană siguranța credinței și cunoștința începută deja prin Lege, culeasă dintr-o necesitate încă în timpul ei, dar devenită o hrană mai strălucitoare și o pâine adevărată din cer la sfârșitul ei. Mana se culege în măsură îndoită înainte de sfânta zi a șaptea. Prin aceasta vei înțelege că, închizându-se Legea spre sfârșitul timpului și începând sfânta zi a șaptea, adică venirea lui Hristos, se vor afla în măsură îndoită bună­tățile din cer și harul va fi îndoit, aducând, pe lângă cele folositoare din Lege, și învățătura evanghelică.”

Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryfon, Partea Întâi, XXIV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 117

„O, bărbați, ne-ar fi cu putință să dovedim, am zis eu, că ziua a opta avea o taină mai mare decât cea de a șaptea.”

„Taina” aceasta este explicată de Sfântul Iustin, în cap. XLI, 4. Hristos nu avea să învieze în ziua a „şaptea”, adică sâmbăta, ci în ziua a „opta”. De altă parte, circumcizia ordonată pentru ziua a „opta” înseamnă, în acelaşi timp, Învierea lui Hristos, care este adevărata circumcizie spirituală.

Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh și Adevăr, Cartea a Doua, în Părinți și Scriitori Bise­ricești (1991), vol. 38, pp. 71-72

„Foarte limpede ne-a arătat Dumnezeu și timpul în care se produce prefacerea tuturor în ceva mai înalt, și modul înnoirii, când zice: Și va fi de la ziua a opta și după aceea vor aduce preoții arderile de tot pe altar și cele ale mântuirii voastre, și vă voi primi pe voi, zice Domnul (Ezechiel 43, 27). Ziua a opta a numit timpul Învierii Mântuitorului nostru, în care se vor aduce arderile de tot, adică desăvârșita și totala afierosire lui Dumnezeu a celor cre­din­cioși și aducerea duhovnicească de daruri primită de Dumnezeu.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

Citeşte mai multe despre:   Invierea Domnului
vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Ziua Judecății Patristica
    Ziua Judecății

    Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul XLVIII, II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, p. 312 „Nici un alt acuzator nu va sta atunci lângă tine; înseși faptele, fiecare cu

    01 Noi, 2025
  • Alimentația sănătoasă Patristica
    Alimentația sănătoasă

    Sfântul Ioan Casian, Așezămin­tele mănăstirești, Cartea a V-a, Cap. 7-8, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 167-168 „Șubrezenia trupului nu-i o piedică pentru curăția duhului,

    31 Oct, 2025
  • Chenoza Fiului lui Dumnezeu Patristica
    Chenoza Fiului lui Dumnezeu

    Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime, cuv. IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 40, pp. 152-153 „Căci S-a pogorât la smerenie și S-a arătat ca noi, nu ca să pătimească

    30 Oct, 2025
TOP 6 Patristica