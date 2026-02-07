Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat (†320) era de neam din Evhaita şi a suferit martiriul în timpul împăratului Liciniu (308‑324). Este un sfânt militar care a ajuns stratilat, care corespunde gradului de general. A fost pus să conducă oraşul Heracleea din ţinutul Pontului. Sfântul întrecea pe mulţi cu podoaba sufletului, cu frumuseţea trupului şi cu puterea cuvântului, de aceea mulţi îi căutau prietenia. Chiar şi împăratul Liciniu dorea să‑l întâlnească, deşi auzise că este creştin.

Auzind că propovăduieşte credinţa creştină, împăratul a mers la Heracleea pentru a‑l determina pe Sfântul Teodor să părăsească credinţa în Hristos. Stratilatul Teodor i‑a cerut împăratului să‑i îngăduie să ducă acasă idolii de aur pentru a‑i cinsti. Sfântul a distrus statuile de aur ale zeilor şi le‑a împărţit săracilor. Aflând împăratul de fapta Sfântului Teodor, a poruncit să fie prins şi adus înaintea sa pentru a‑l judeca. Mărturisind că el a zdrobit statuile zeilor şi aurul l‑a împărţit săracilor, din ordinul împăratului a fost supus la chinuri. Sfântul a suportat cu mult curaj toate chinurile l‑a care a fost supus mărturisind credinţa în Hristos. Văzând că nu părăseşte credinţa creştină, împăratul a ordonat să i se taie capul Sfântului Teodor Stratilat. A fost martirizat la 8 februarie 320.

Tot astăzi îl pomenim şi pe Sfântul Proroc Zaharia (†520). El era din neamul lui Israel, din seminţia lui Levi. Prorocul Zaharia s‑a născut în timpul robiei babiloniene ca fiu al lui Varahia. Sfântul Proroc era preot şi a venit din Babilon în Ţara Sfântă şi a propovăduit alături de Prorocul Agheu, îmbărbătând poporul lui Israel la zidirea templului din Ierusalim pe vremea împăratului persan Darius I şi a lui Zorobabel, la 17 ani de la întreruperea lucrărilor. Prorocul a folosit, în cuvântul său, amintiri din trecut, fapte din vremea sa şi prevestiri pentru viitor. El a prorocit că Ierusalimul şi templul vor fi rezidite, iar Zorobabel, cel chemat să zidească templul, este o preînchipuire a lui Mesia. Tot prorocul a spus poporului lui Israel că Dumnezeu Se va împăca cu ei dacă vor păzi dreptatea.

Sfântul Zaharia spune că Mesia va intra în Ierusalim biruitor şi smerit, pentru o veşnică domnie de pace, iar fericirea adusă de El va începe de la Ierusalim. Prorocul a vestit de mai înainte despre cele întâmplate la judecarea şi răstignirea Domnului: frigul şi întunecarea soarelui; străpungerea coastei lui Hristos cu suliţa; Învierea Lui din morţi; Înălţarea Domnului de pe Muntele Măslinilor; Pogorârea Sfântului Duh şi despre a doua Venire întru slavă a lui Hristos. Sfântul Zaharia a adormit în Domnul cu pace, la adânci bătrâneţi.