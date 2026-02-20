Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustaţie, Arhiepiscopul Antiohiei (Sâmbăta Sfinţilor Cuvioşi)

Sfântul Cuvios Timotei (†795) a intrat de mic în mănăstire, fiind ucenicul Cuviosului Teoctist. Acesta era stareţul mănăstirii din pustiul Simvoli, lângă muntele Olimpului, pe vremea împăratului iconoclast Constantin al V‑lea (741‑775). În acea vreme, în această mănăstire se afla şi Sfântul Platon Mărturisitorul (^814), cel care mai târziu a strălucit în mănăstirea studiţilor din Constantinopol. Cuviosul Timotei trăia prin munţi şi pustietăţi, nevoindu‑se în post şi rugăciune. Pentru multa lui nevoinţă duhovnicească a primit de la Dumnezeu darul tămăduirii şi putere asupra duhurilor celor necurate. Prin rugăciunile sale se săvârşeau multe minuni, el tămăduind neputinţele oamenilor şi izgonind duhurile rele din cei posedaţi de ele. Cuviosul învăţa cuvântul adevărului pe toţi cei care veneau la el. La adânci bătrâneţi, Sfântul Timotei s‑a mutat la Domnul, după o viaţă închinată urmării lui Hristos.

Tot astăzi îl pomenim şi pe Sfântul Ierarh Eustaţie, Arhiepiscopul Antiohiei (†337), care a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325. Aici a apărat dreapta credinţă împotriva ereziei lui Arie, semnând alături de ceilalţi Sfinţi Părinţi participanţi la sinod hotărârile acestuia privind dreapta mărturisire creştină despre Domnul nostru Iisus Hristos. După moartea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, venind la conducerea imperiului fiul său, Constanţiu, acesta i-a sprijinit pe susţinătorii ereticului Arie împotriva apărătorilor dreptei credinţe stabilite la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Eusebiu al Nicomediei a venit în Antiohia împreună cu Teognie al Niceei, spunând că sunt în trecere spre Ierusalim, de fapt ei doreau să‑l îndepărteze pe Sfântul Ierarh Eustaţie din scaunul de Arhiepiscop al Antiohiei. Lucru pe care l‑au făcut printr‑un sinod în care au adus acuzaţii false sfântului ierarh. Acesta a fost exilat în Tracia şi apoi în Ilirie, rămânând statornic în credinţa ortodoxă. El s‑a mutat la Domnul în cetatea Filipi din Macedonia. În timpul împăratului Zenon (476‑491), trupul Sfântului Ierarh Eustaţie a fost adus în Antiohia.