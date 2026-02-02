2026 – Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)

Data: 02 Feb 2026

În Anul omagial al pastorației familiei creștine, Ziarul LUMINA reafirmă rolul fundamental pe care familia și femeia îl au în păstrarea identității creștine și în formarea unei societăți întemeiate pe iubire, credință și responsabilitate. Într-o lume aflată în continuă schimbare, familia creștină rămâne locul în care credința se naște, crește și se transmite din generație în generație.

În tradiția ortodoxă, familia este „Biserica de acasă”, iar femeia creștină este un model de credință vie, jertfelnicie și dăruire. În Biserică, familia cea mare a iubirii Preasfintei Treimi, învățăm să ne rugăm, să iertăm, să iubim și să ne ajutăm reciproc.

Prin articolele sale pro-viață și pro-familie, Ziarul LUMINA atrage atenția asupra crizei spirituale a instituției familiei, vizibilă în creșterea numărului de divorțuri, slăbirea iubirii dintre copii și părinți, precum și diminuarea vieții religioase a familiei.

În contextul în care multe familii se confruntă cu dificultăți economice, sociale și spirituale, Ziarul LUMINA al Patriarhiei Române face cunoscute eforturile pastorale ale Bisericii: programe de consiliere și sprijin, proiecte de educație religioasă adecvate copiilor și programe pentru promovarea valorilor familiei creștine mărturisitoare.

În acest an comemorativ, ne rugăm în mod deosebit sfintelor femei credincioase și evlavioase din calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfânta Scriptură și Tradiția Bisericii ne prezintă chipul luminos al femeii creștine, de la Maica Domnului, ideal al smereniei, al sfințeniei și al ascultării de Dumnezeu, până la mucenițele, mamele și monahiile care au mărturisit credința creștină prin lumina vieții lor. Ele ne învață că sfințenia poate înflori în familie, în parohie și în mănăstire, în viața unui popor creștin evlavios.

În acest an, în Ziarul LUMINA vestim că familia creștină este izvor de viață și lumină, iar femeia credincioasă, soție și mamă iubitoare sau monahie rugătoare, este binecuvântare pentru Biserică și societate.