Asociația care „adoptă” bunici și șterge lacrimi

Mai multe persoane vârstnice singure şi vulnerabile financiar sunt, de mai bine de patru ani, în grija Asociaţiei „Ştergem o Lacrimă” din Miroslava, județul Iași, care le oferă, pe lângă cele necesare supravieţuirii de zi cu zi - hrană, adăpost, medicamente - atenţie, afecţiune şi socializare. Inspirată de modelul de bune practici de la Centrul de zi „Sfântul Iosif cel Milostiv” al Protopopiatului 2 Iaşi, Florentina Agache, preşedinta asociaţiei, îşi doreşte ca, anul acesta, să le ofere bătrânilor şi posibilitatea de a „ieşi în lume”, astfel că şi-a propus să achiziţioneze un microbuz.

Asociaţia „Ştergem o Lacrimă” din comuna Miroslava, aflată la câțiva kilometri de Iași, a reuşit în ultimii ani nu doar să îndepărteze lacrimile de pe obrajii oamenilor flămânzi, ci să aducă şi zâmbete pe chipurile brăzdate de suferinţă ale multor copii şi persoane ajunse la vârsta senectuţii. Sunt patru oameni care se dedică, zilnic, acţiunilor de binefacere, cărora li se alătură, în campaniile mari derulate de Crăciun, de Sfintele Paşti, de Mărţişor sau Ziua Copilului, voluntari, care oferă, pe lângă bani ori alimente, un lucru preţios: timpul lor liber.

Coordonatoarea acestor binefăcători este Florentina Agache, o femeie ageră care a înţeles, odată cu trecerea timpului, că atât din „prea mult”, cât şi din „pic cu pic” se poate face cu uşurinţă, dacă se vrea, „mult bine”. „Reveniţi în ţară după o experienţă în străinătate, eu şi soţul am deschis un magazin tip consignaţie, însă oamenii nu mai veneau după produse şi nu se mai vindeau. Trebuia să fac ceva cu ele şi atunci am început să le dăruim celor care aveau nevoie, copii, adulţi, bătrâni. Acela a fost punctul de plecare, când ne-am dat seama că, de multe ori, din puţinul nostru putem face mult bine altor oameni”, rememorează Florentina Agache primii paşi pe drumul faptelor bune.

Au urmat mese calde pentru oamenii străzii, pe care şi astăzi le oferă săptămânal la Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C.A. Rosetti”, precum şi nenumărate alte acţiuni în centrul cărora se află, mai mereu, copiii şi bunicii, dar şi familii tinere cu copii şi fără venituri. „Din 14 ianuarie am început la sediul nostru o nouă serie de ateliere gratuite, atât pentru copiii ucraineni, cât și pentru copiii români, cu multe activități interesante, inclusiv și pentru adulți, deoarece ne dorim o integrare mult mai ușoară pentru toţi. Proiectul este finanţat din „Fondul Paşi spre Solidaritate şi Incluziune”, dezvoltat de Fundația Comunitară Iași, cu care colaborăm foarte bine”, a spus Florentina Agache.

„Adoptă un bătrân”

Asociaţia „Ştergem o Lacrimă” desfăşoară încă din anul 2018 campania „Adoptă un bătrân”, prin intermediul căreia ajută persoanele singure cu vârste de peste 65 de ani aflate în dificultate financiară. „Lunar, facem tot posibilul să ajutăm seniorii aflaţi în asistenţa noastră, unii sunt imobilizaţi la pat, alţii se deplasează cu dificultate, iar toţi au diverse boli cronice. Nu reuşesc să se susţină cu bruma de pensie pe care o primesc, iar noi le oferim alimente, produse de igienă personală, medicamente şi alte lucruri care ne sunt solicitate cum ar fi, de exemplu, încărcarea unei butelii. În fiecare an, am achiziţionat şi lemne de foc ca să poată trece peste iarnă şi, în general, tot ce se poate ca să-i ajutăm, ţinem mereu legătura cu ei”, spune Florentina Agache.

Cu fiecare an, numărul bunicilor adoptaţi a tot crescut, iar acum sunt în jur de 22 de persoane vârstnice, pe care asociaţia le are în evidenţă şi le poartă de grijă. Numărul beneficiarilor însă poate fluctua chiar şi de la o zi la alta, deoarece la asociaţie sună şi persoane din împrejurimile municipiului Iaşi, care strigă după ajutor.

„De la primărie am primit o listă cu persoane vârstnice aflate în dificultate, iar noi, necunoscându-i la început, am făcut pachete cu alimente la fel cum procedam de obicei şi ne-am trezit că nu aveau nici la ce să gătească (aragaz, sobă), nu aveau nici frigider unde să păstreze mâncarea, nu aveau nici cine să le gătească. Sunt printre beneficiari şi familii care vin la sediul nostru când li se termină resursele, iar noi le pregătim toate cele de folos. Bătrânilor aflaţi în grijă le ducem acasă toate cele folositoare”, subliniază coordonatoarea Asociaţiei „Ştergem o Lacrimă”.

„E foarte important ca aceşti bătrâni să fie ascultaţi”

Interacţionând atât de mult la domiciliul lor, Florentina Agache cunoaşte nevoile personale ale vârstnicilor, cel puţin ale celor din mediul rural. „Sunt foarte multe necesităţi, de la nevoile primare privind hrana, căldura şi medicamentele pentru nenumăratele boli de care suferă, până la asigurarea igienei personale şi a locuinţei. Sunt bătrâni care au nevoie să fie ajutaţi pe partea de curăţenie... Sunt singuri şi neputincioşi, nu au cum să se îngrijească nici pe ei şi nu pot îngriji nici de locuinţă. Mizeria aduce cu sine şi boală, iată că e nevoie ca bătrânilor singuri să le fie asigurat un minim de igienă, să fie spălaţi, să le fie igienizată casa. Au nevoie de un asistent, de o persoană care să facă anumite treburi pe partea aceasta de îngrijire, mai ales în cazul celor imobilizaţi sau al celor care se deplasează cu mare dificultate”, subliniază Florentina Agache.

De altfel, voluntarii asociaţiei merg de multe ori la domiciliul beneficiarilor tocmai pentru a-i ajuta să se simtă oameni: le fac toaleta personală, le schimbă lenjeriile, igienizează locuinţele.

Oamenii singuri şi bătrâni au nevoie foarte mult şi de sprijin moral. Singurătatea este pe cât de apăsătoare, pe atât de asurzitoare: „De exemplu, de câte ori mergem la una dintre beneficiare o găsim cu volumul televizorului dat la maxim de nu se mai aude cerul cu pământul... ne spune că astfel are senzaţia că mai e cineva cu ea în casă, că mai aude o voce omenească... O altă beneficiară, care ne lasă cu greu să plecăm de la ea, ne povesteşte despre ce simte, despre cum şi-a trăit tinereţea etc. De aceea spun că e foarte important ca aceşti bătrâni să fie ascultaţi”.

În afara faptului că foarte rar au cu cine schimba o vorbă, bătrâneii nu au ieşit cu anii din bătătura lor. Chiar şi mersul la biserică a devenit anevoios în anotimpul rece, dacă locuiesc departe, în cazul celor care nu sunt imo­bilizaţi sau care nu se deplasează cu mare dificultate. De multe ori un vecin vine şi le sparge lemne, o vecină le mai găteşte, preotul vine să-i împărtăşească, să le vestească Naşterea şi Botezul Domnului, dar în rest sunt „singuri cuc”.

„Mulţumim lui Dumnezeu că oamenii sunt săritori”

Anul acesta asociaţia ar putea rezolva, cel puţin în parte, acest inconvenient, iar planurile de viitor includ achiziţia unui autovehicul de 8+1 locuri tocmai pentru a încerca să le ofere bătrânilor câteva ore de recreere. „Ei vor să iasă în lume, iar din pensia pe care o au, cei care o au, nu reuşesc să treacă de propria poartă. Din martie dorim să începem un proiect pentru bătrâni, să ne concentrăm mai mult pe ei pentru că se descurcă foarte greu. Sper să reuşim să achiziţionăm un autovehicul cu o capacitate mai mare pentru a putea să-i aducem la sediul nostru, unde să amenajăm o sală în care să interacţioneze între ei, dar şi cu voluntarii, să facem diferite activităţi, să le oferim şi o masă caldă”, afirmă coordonatoarea asociaţiei.

Ideea de valorizare şi de cultivare a stimei de sine în cazul persoanelor vârstnice se poate dezvolta în cadrul unor centre de zi, a căror utilitate poate fi dovedită în fiecare localitate. Mai ales că, odată cu trecerea timpului, îmbătrânirea demografică va fi resimţită tot mai mult la nivelul aşezărilor rurale, care se confruntă deja cu depopularea survenită ca urmare a migraţiei. Un exemplu de bune practici, care se pare că a inspirat-o pe preşedinta Asociaţiei „Ştergem o Lacrimă”, este Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Sfântul Iosif cel Milostiv” al Protopopiatului 2 Iaşi, cu care colaborează foarte bine şi unde donează celor 28 de beneficiare cele necesare, ori de câte ori este nevoie.

„În afara bătrâneilor aflaţi în grija noastră din comuna Miroslava şi din împrejurimi, le ajutăm cu alimente şi cu ce mai este de folos şi pe bunicuţele de la Centrul de zi «Sfântul Iosif cel Milostiv», colaborăm şi cu părintele Dan Damaschin, chiar acum îi pregătim hăinuţe pentru copii. Avem o bună colaborare cu Fundaţia Comunitară, cu «Bethany», Asociaţia «Împreună pentru Miroslava». Nu spunem niciodată nu; facem târguri caritabile, iar donaţiile care rămân de la noi le împărţim cu «Serviciul de ambulanţă», cu Centrul «C.A. Rosetti», cu «Baia comunală»”, care îngrijesc persoanele fără adăpost. Şi, în general, colaborăm cu cine are nevoie. Am fost implicaţi şi în primirea şi găzduirea ucrainenilor, am fost centru de tranzit încă din primele zile”, adaugă Florentina Agache.

Chiar dacă traversăm o perioadă destul de dificilă din punct de vedere economic, îmbucurător este faptul că încă suntem receptivi la suferinţa semenilor: „Mulţumim lui Dumnezeu că oamenii sunt săritori, asociaţia şi-a atins toate obiectivele şi privim cu speranţă şi încredere spre viitor”, încheie Florentina Agache.