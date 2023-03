Cântare românească pentru Dumnezeu, în Germania

Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești ne aduce în atenție glasuri deosebite ale unor interpreți de muzică religioasă ce transcend către Infinit prin vocile lor armonioase și transpun rugăciunea în cântece menite să trezească sufletele la o profundă introspecție. O astfel de voce deosebită aparține și Ekatharinei Brückmann, o adolescentă talentată din Germania, cu origini românești. Tânăra s-a născut în diaspora, însă se simte atât de atașată de România, țara mamei sale, îi iubește tradițiile și limba, dar mai ales credința și Biserica, lucruri ce au determinat-o ca la o vârstă fragedă să înceapă să ia lecții de muzică bizantină.

Ekatharina Brückmann locuiește alături de ­familia ei în orașul Bünde din Germania și iubește să cânte, atât muzică religioasă, pe care a învățat-o în special de la strana bisericii româ­nești de care aparțin în Germania, cât și muzică populară, pe care a descoperit-o mai târziu și de care s-a îndrăgostit. Micuța artistă a înregistrat numeroase videoclipuri de muzică religioasă, pricesne, imnuri, dar și colinde sau melodii de muzică ușoară. La cei 12 ani ai săi, se bucură de melodii foarte apreciate și colaborări cu interpreți în­sem­nați, atât din muzica bizantină, precum părintele Vlad Roșu, cât și din muzica populară, precum este artistul Grigore Gherman. Și după cum efortul nu rămâne nerăsplătit, Ekatharina se bucură de un real succes, videoclipurile sale muzicale având zeci de mii de vizualizări pe rețelele de socializare și site-urile de profil.

Mă bucur să realizez acest interviu cu o persoană atât de tânără și talentată care reușește să bucure inimile oamenilor prin vocea caldă atunci când interpretează muzică religioasă. Pentru început, aș vrea să te pre­zinți, astfel încât oamenii să o cunoască pe Ekatharina și dincolo de ecran.

Vă mulțumesc și eu pentru ocazia de a vorbi despre muzică. Numele meu este Ekatharina Josephine Brückmann, am 12 ani, sunt în clasa a VI-a din orașul meu natal, care se numește Bünde și este în Germania. Ca oricărui adolescent, îmi plac activitățile frumoase, astfel că pasiunile mele sunt muzica, dansul și sportul. Muzica fiind una dintre cele mai frumoase activități, care îmi aduce o bucurie enormă. Am o familie frumoasă și numeroasă, suntem cinci frați, cu toții iubind muzica.

Te-ai născut și trăiești în Germania, dar interpretezi muzică religioasă bizantină cu râvnă și dragoste. Cum ai descoperit această pasiune? Care a fost drumul tău pe calea cunoașterii muzicii bizantine, a muzicii psaltice și când ți-ai dat seama că vrei să aprofundezi acest ­lucru?

Da, sunt născută și locuiesc în Germania alături de cele trei surori, un frate, de mama mea, care este româncă, și tatăl meu, care este neamț. Dragostea mea pentru muzica religioasă are strânsă legătură cu familia mea, în special cu mama, fiindcă părinții mei, mergând des la biserica noastră ortodoxă din Bielefeld, ne-au luat și pe noi cu ei. Mama și o mătușă cântau din când în când la strană și ne luau și pe noi pe lângă ele. Așa a început să îmi placă din ce în ce mai mult la strană, să învăț lucruri noi și să ne rugăm. Începusem să-mi doresc din ce în ce mai mult să aprofundez acest lucru. Pot spune că printre cele mai mari bucurii ale mele acum este să cânt la strană alături de frații mei. Pe lângă asta, noi călătorim foarte mult cu mașina, anual parcurgem mii de kilometri ca să ne vizităm rudele, mergem în concedii tot cu mașina, iar la noi mama pune tot timpul acatiste cântate pe muzică bizantină sau multe alte pricesne. De aceea poate m-am apropiat mai mult de muzica bizantină. Într-un cuvânt, mie îmi place mult să cânt, îmi plac toate genurile de muzică, dar poate că muzica bizantină este mai specială. De asemenea, poate fi și în firea noastră să cântăm muzică religioasă, deoarece și mama noastră obișnuia să cânte la strana bisericii din comuna Vorona, Botoșani, când era în România.

Descoperindu-ți cântecele religioase pe internet, m-am bucurat să vad că o copilă crescută în străinătate cântă așa bine muzică bisericească în limba română, dar și muzică populară. Care a fost parcursul de a ajunge să înregistrezi melodii?

Tot la biserica din Bielefeld am avut ocazia să îl cunoaștem pe părintele arhidiacon Vlad Roșu, care a fost aici să slujească alături de părintele paroh Marius Pandelea, iar părinții mei au o legătură mai strânsă cu părintele Vlad. Nouă ne-a plăcut foarte mult cum cânta acesta și ne doream și noi să învățăm, dar părea oarecum un vis, pentru că noi trăiam în Germania și părintele în România. Cu toate acestea, s-a găsit o soluție minunată, părintele Vlad ne propusese să facem lecții de muzică bizantină o dată pe săptămână online și aşa am început să am mai multă încredere în mine și să învăț puțin din muzica bizantină. M-au inspirat cântăreții de muzică bizantină, în special părintele Vlad, dar mai ales familia mea, care m-a învăţat, educat și încurajat în tot ce fac. Astfel, urmând cursurile online, am înregistrat câteva melodii religioase, alături de frații mei. Cât despre muzica populară, totul a început la sfârșitul anului 2020, când cântărețul și profesorul de muzică populară Grigore Gherman a compus special pentru noi o melodie și apoi am filmat și un clip. Domnul profesor Grigore Gherman a fost la noi la o petrecere românească și mi-a plăcut foarte mult cum cântă, așa că mi-am dorit și eu să cânt muzică populară. Atunci dumnealui a luat un pix și a compus pentru noi un cântec dedicat mamei, iar în februarie 2021 am venit la București, unde am filmat și videoclipul pentru acel cântec, pe care îl puteți vedea pe canalul meu de YouTube. Datorită lui Grigore Gherman am prins și mai mult curaj să cânt și alt gen muzical, în afară de muzica bizantină. În momentul de față, lucrăm la un colaj de muzică populară și abia așteptăm să îl finalizăm. Poate pentru unii este ceva normal, dar pentru mine este ceva special deoarece fiind născută în străinătate și locuind departe de țară, așa, prin muzica religioasă și cea populară, am ocazia să învăț limba română și tradițiile frumoase din România.

De obicei, auzind cântările religioase, tindem să avem o stare specială, trăim un sentiment deosebit. Ce simți atunci când interpretezi muzică psaltică?

După mine, cea mai mare bucurie este când poți transmite bucurie și dragoste celor din jur. Astfel, simt o bucurie enormă atunci când cânt și mă simt foarte bine. De fiecare dată, mă simt împlinită văzând că lumea se bucură și ascultă cu drag ceea ce transmitem noi prin cântec.

Consideri că pentru românii aflați în străinătate muzica religioasă cântată la biserică are și un rol de a le alina dorul de casă, de origini, pe lângă însemnătatea spirituală?

În străinătate mersul la biserică este mai mult prilej de întâlnire pentru comunitate. Faptul că părintele Marius Pandelea a creat o comunitate unită a cre­dincioșilor români din această zonă a Germaniei este un lucru îmbucurător și, într-adevăr, la slujbe se cântă muzică religioasă în română, ceea ce le alină dorul de casă oamenilor de aici, le trezește amintiri frumoase și le dă putere pentru încă o săptămână de muncă. Păstrăm și aici tradițiile, mai ales de sărbătorile mari, și ne simțim ca o familie mai mare. De altfel, în biserică reușim să ne împrietenim cu foarte mulți români.

Povestește-mi, te rog, și despre programul unei tinere artiste. Cum îți împarți timpul între școală, muzică și activitățile din timpul liber? Mai ales că tu locuiești în Germania, dar vii des în România pentru a înregistra melodii. Cum te-ai adaptat acestui stil de viață?

Nu știu ce să zic, dacă sunt deja o artistă, dar pot spune că a fi artist nu este ușor, pentru că este foarte mult de muncă, dar dacă îți place și o faci din suflet, atunci totul devine mai ușor. Dacă am locui în România lucrurile ar fi mult mai ușoare, mai ales că eu nu știu bine românește. Am învățat să-mi organizez foarte bine timpul, încât să am timp pentru toate, și pentru mine, dar și pentru activități, care nu sunt deloc puține. Activitățile mele în prezent sunt: teatru, balet, stepp, dans, jazz, înot, canto, pian, iar în timpul liber învăț cântece, fie de la biserică, fie cântece străine sau chiar muzică populară. Acum pregătesc un colaj de muzică populară, așa cum am spus mai sus, pe care profesorul meu Grigore Gherman l-a pregătit special pentru mine. Voi mai avea și alte proiecte-surpriză pregătite tot pentru mine și frații mei de către doamna profesoară Suzana Vlad și nu numai. Bineînțeles, și cu părintele Vlad Roșu vor exista colaborări. Dacă rânduiește Bunul Dumnezeu și vom fi sănătoși, va fi un an plin de surprize, dar, cum am spus, în spatele acestor surprize este foarte multă muncă. Nu știu dacă voi continua să cânt numai muzică bizantină, mie îmi place orice gen de muzică. Iubesc să fac o mulțime de lucruri, dar timpul este prea scurt și trebuie să mă limitez la timpul pe care îl am.