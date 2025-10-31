Învestirea Patriarhului Miron Cristea în presa vremii

Anul 1925, când a fost ridicată Biserica Ortodoxă Română la rang de Patriarhie, a fost un timp când presa românească a susţinut, prin articolele publicate, acest act istoric al Sfântului Sinod. Momentul culminant al procesului de înfiinţare a Patriarhiei Române s-a petrecut la 1 noiembrie 1925, când a fost învestit Patriarhul Miron Cristea, eveniment ce s-a bucurat de spaţii ample în presa românească. De la acest moment se împlineşte un veac şi, evident, este un bun prilej să vedem cum paginile ziarelor interbelice au prezentat întronizarea Patriarhului Miron Cristea.

Cel mai important ziar al epocii, „Universul”, acordă spaţii ample în ediţiile sale din prima săptămână de noiembrie din urmă cu un secol, pentru a prezenta publicului larg „Solemnitatea învestirii primului Patriarh al României”.

În numărul din 2 noiembrie 1925, „Universul” titrează pe prima pagină: „Învestirea Patriarhului României”. Articolul este un editorial prin care ziarul arată importanţa învestirii primului Patriarh al României pentru Ortodoxia Românească şi cea Universală.

Editorialistul aduce în atenţia cititorilor şi începuturile organizării bisericeşti mitropolitane la noi, subliniind că Mitropolitul din Ţara Românească, în calitatea lui de Exarh al Plaiurilor şi Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei, era „un fel de copatriarh”. Prin această afirmaţie autorul vrea să ne sugereze vechimea drepturilor Mitropolitului de la Bucureşti de a fi Patriarh şi de ce acum tocmai el este învestit ca primul Patriarh al României.

Foarte interesant este modul în care se încheie editorialul din „Universul”, subliniind prezenţa la Bucureşti a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe la întronizarea Patriarhului Miron Cristea, ceea ce certifică locul important pe care Biserica Ortodoxă Română îl ocupă la nivel panortodox şi recunoaştea „binemeritată” a Ortodoxiei româneşti.

În ediţia din 4 noiembrie, „Universul,” titrează pe prima pagină: „Solemnitatea învestirii primului Patriarh al României”. Articolul prezintă în detaliu pe prima şi a doua pagină a cotidianului desfăşurarea momentelor legate de învestirea şi întronizarea Patriarhului Miron Cristea.

Tot pe prima pagină avem şi un text cu titlul: „Misiunea Bisericii Ortodoxe Române”. Este un editorial în care ni se spune că „voievozii şi mitropoliţii ţărilor române, au contribuit prin actele lor la mărirea prestigiului bisericii ortodoxe, la întărirea naţionalismului, a credinţei strămoşeşti şi a culturei româneşti”, menţionând din discursul regelui partea în care se subliniază rolul Bisericii Ortodoxe „în cursul veacurilor”, iar „azi datoria ei este să contribuie la unificarea sufletească” a poporului român.

Textul vorbeşte de misiunea „Bisericei noastre ortodoxe, de-a contribui cât mai bine şi cât mai grabnic, la unificarea sufletească pe tot cuprinsul României întregite, mai e nevoie şi de o colaborare creştinească cu toate celelalte biserici din răsărit”. În continuare articolul vorbeşte de sprijinul pe care l-a dat în istorie Ortodoxia Românească lumii Ortodoxe şi că pentru aceasta „biserica noastră se bucură de o mare vază morală în răsărit”. Editorialul se încheie subliniind misiunea pe care o are Patriarhia Română în întărirea Ortodoxiei Universale.

Un alt cotidian important al epocii, „Adevărul”, dedică cea mai mare parte a paginii a doua, din 4 noiembrie 1925, „Festivităţilor pentru învestirea primului patriarh al României”, printr-un amplu articol, care face câteva menţiuni pe care nu le regăsim în alte ziare. Spre exemplu, prezintă „Vizita patriarhului Miron Cristea la şcoala ortodoxă” de a doua zi după întronizare. Foarte interesant este faptul că „Adevărul” prezintă şi meniul „Dejunului de la Cameră”, dat de Guvern în cinstea întronizării Patriarhului Miron Cristea.

„Adevărul” relatează că „serbările pentru învestirea patriarhului, au început printr-o liturghie oficiată la Patriarhie”, apoi „cei prezenţi, au ple­cat apoi spre Palat. Aci a avut loc solemnitatea învestirii noului Patriarh, la orele 11”.

După ceremonia de la Palatul Regal, „s-a format un cortegiu care a condus în procesiune, pe jos, pe patriarh, la Patriarhie. În fruntea cortegiului se aflau două plutoane de elevi ai şcoalei militare de infanterie No. 1 Bucureşti. Urmau corurile facultăţii de teologie, al seminarului Nifon, al seminarului Central şi al seminarului pedagogic universitar. Apoi venea prefectul poliţiei, ieromonahul Teofil Ionescu care purta crucea patriarhală, protoiereii, diaconii şi preoţii din Capitală, îmbrăcaţi în sfită, epitrahil şi culion, reprezentanţii mănăstirilor, membrii Sinodului în odăjdii arhiereşti, apoi patriarhul cu cârja în mână şi îmbrăcat în mantie. Urmau membrii guvernului, marii demnitari militari şi civili, delegaţii eparhiilor şi ai credincioşilor mitropoliei ungrovlahiei. Cortegiul era închis de două plutoane de elevi ai şcoalelor militare. Cortegiul a sosit la Patriarhie la ora 1 şi un sfert, după ce a parcurs calea Victoriei, strada Carol, calea Rahovei, splaiul Domniţa Bălaşa, b-dul Maria, piaţa Bibescu-Vodă şi aleea Mitropoliei. Clopotele bisericilor au însoţit tot timpul trecerea cortegiului”.

La Patriarhie a fost oficiat „tedeumul de instalare în scaunul patriarhal”. După întronizarea Patriarhului Miron Cristea din Catedrala Patriarhală, a urmat Dejunul de la Camera Deputaţilor. Este menţionat cuvântul premierului Ion I.C. Brătianu, rostit aici. Este menţionat în articol şi Dineul dat în cinstea Patriarhului Miron Cristea în seara de 1 noiembrie 1925 la Palatul Regal. Este prezentat discursul ţinut de regele Ferdinand cu acest prilej.

După cum am văzut, „Adevărul” prezintă în detaliu evenimentele legate de învestirea şi întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea. Aceleaşi momente au fost prezentate şi de ziarul „Neamul Românesc”.

Pe prima pagină a acestui ziar, Nicolae Iorga scrie în ediţia de marţi, 3 noiembrie 1925, un articol intitulat „Un program pentru Biserică”, prin care exprimă părerile sale de cum trebuie să fie Biserica Ortodoxă Română în noua demnitate de Patriarhie.

Ziarul „Neamul Românesc”, în paginile a treia şi a patra a acestei ediţii, publică un amplu articol despre întronizarea Patriarhului Miron Cristea, cu titlul: „Învestirea primului Patriarh al Bisericii Române”. Articolul, redactat în 2 noiembrie, ne spune de la început că: „Sâmbătă și Duminică, s-a făcut cu un deosebit fast, învestirea și așezarea în scaun a celui dintâi Patriarh al României Mari. Sărbătoarea a urmat în mijlocul unei mari însuflețiri, zeci de mii de cetățeni din Capitală și provincie ținând să participe la această mare solemnitate bisericească”.

Textul insistă pe detalii, spre exemplu legat de procesiunea de la Palatul Regal la Patriarhie subliniază că „la eşirea Patriarhului din sala tronului în curtea Palatului s-a aranjat procesiunea care a pornit spre Patriarhie. În balconul Palatului din spre Calea Victoriei au apărut Suveranii, Principii și principesa moștenitoare, Regele și regina Elisabeta a Greciei, Sofia, Regina văduvă a Greciei. Principesele Irina şi Ileana, Prințul Nicolae al Greciei și doamnele de onoare. În urmă, Sanctitatea Sa Patriarhul dr. Miron Cristea a fost readus la Patriarhie în procesiune pe jos”.

Cotidianul „Neamul Românesc” relatează toate momentele legate de întronizarea Patriarhului Miron Cristea şi mai ales redă integral discursurile rostite la ceremoniile prilejuite de acest eveniment.

Toate aceste relatări legate de întronizarea Patriarhului Miron Cristea ne arată importanţa pe care presa vremii a acordat-o acestui eveniment, prin care s-a făcut proclamarea solemnă a Patriarhiei Române.