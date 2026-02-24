Misiune pastorală și catehizare în Cartierul Arhitecților din Cisnădie

Dezvoltarea urbană din ultimii ani a dus la nașterea multor cartiere noi în orașele din România, iar majoritatea acestora sunt locuite de familii tinere, multe dintre ele dornice să facă parte în mod activ și dintr-o comunitate eclezială. Parohia din Cartierul Arhitecților al orașului Cisnădie, județul Sibiu, este un exemplu de astfel de comunitate de familii unite în credință și în trăire duhovnicească.

Cartierul Arhitecților aproape că unește municipiul Sibiu cu orașul Cisnădie. Case frumoase, construite după diverse modele arhitecturale, dar și numeroase blocuri cu apartamente au umplut zona de la ieșirea din Sibiu spre Cisnădie și au atras aici până acum câteva mii de oameni care s-au mutat în cartier. De fapt, Arhitecților este o extindere a Sibiului, chiar dacă e administrat de Cisnădie, mai ales că majoritatea locuitorilor lucrează în municipiu și folosesc nenumărate servicii ale orașului de pe malul Cibinului.

Extinderea și dezvoltarea cartierului produse în ultimii ani au dus și la nevoia ca aici să se ridice - pe lângă instituții administrative, unități de învățământ, magazine sau locuri de utilitate comunitară - un lăcaş de cult pentru a oferi tinerelor familii posibilitatea să participe la sfintele slujbe, să primească Sfintele Taine și să beneficieze de cateheze și îndrumări duhov­nicești chiar în comunitatea din care fac parte. Iată de ce s-a ridicat în cartier acum câțiva ani prima biserică a comunității, închinată Sfântului Mucenic Laurențiu și Sfântul Ierarh Andrei Șa­guna, un loc sfânt unde oamenii se adună în rugăciune fără a mai fi nevoiți să parcurgă distanțe mari până la cel mai apropiat lăcaş de cult din Sibiu sau din Cisnădie.

„Provocările pastorale sunt deosebite”

O duminică obișnuită la Biserica „Sfântul Mucenic Laurențiu” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei” adună în rugăciune foarte multe familii din cartier. Bisericuța de lemn a fost ridicată aici pentru a săvârșirea sfintelor slujbe până la construirea unui lăcaş de cult de zid, cu un spațiu liturgic mult mai generos. Nu e de mirare că biserica devine neîncăpătoare la slujbele săvârșite duminică de duminică sau în sărbători, mai ales că multe familii tinere își găsesc aici liniștea sufletească, se adapă din cuvântul evanghelic și din harul pogorât prin Sfintele Taine. Păstorii sufletești ai familiilor din cartier sunt preotul paroh Iosif Toma și preotul coslujitor Emil Oancea. Printr-un program liturgic intens, cateheze, activități educative și pastoral-misionare, cei doi slujitori ai Sfântului Altar au reușit în doar câțiva ani să închege o adevărată comunitate eu­haristică, o mare familie unită de credința străbună și valorile strămoșești, în care pro­veniența din diferite zone geografice ale țării și obiceiurile moștenite din familie de fiecare tânăr sunt mai puțin importante decât apar­te­nența la aceeași Biserică a Mântuitorului Iisus Hristos. „Din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Lauren­țiu, începând cu luna iulie 2022 am fost numit preot paroh la biserica cu hramul Sfântului Mucenic Laurențiu și al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, din Cartierul Arhi­tecților, un cartier nou, locuit în proporție de peste 85% de familii tinere. Într-o astfel de comunitate, provocările pastorale sunt deosebite. Îndată după numire am intensificat programul liturgic și pastoral, pentru că familia creștină, în general, dar mai ales familiile tinere au nevoie de îndrumare şi sprijin spiritual pentru a putea face faţă încercărilor și provocărilor vieții. Pastorația ajută la integrarea familiilor tinere în comunitatea parohială, oferindu-le un sentiment de apartenență şi sprijin. Pe de altă parte, pasto­rația oferă oportunitatea de a educa spiritual copiii şi tinerii, ajutându-i să dezvolte o relație personală cu Dumnezeu. Pastorația poate ajuta la dezvoltarea personală a membrilor familiei, ajutându-i să-și descopere talanții şi să-i pună în lucrare. De asemenea, poate ajuta la prevenirea unor probleme socio-economice cu care se confruntă unele familii. Parohia este comunitatea familiilor aflate în comuniune harică de credință şi mărturisire. Prin metodele sale pastorale, Biserica lucrează permanent la întărirea familiei, iar pastorația familiei trebuie să înceapă din scaunul Spovedaniei. Familia este singura care înnoiește permanent lumea”, ne-a spus preotul Iosif Toma.

Cateheze, meditații și studiu biblic

Tinerele familii din cartier au posibilitatea să participe la sfintele slujbe săvârșite în biserică și în timpul săptămânii. Astfel, miercurea și vinerea se săvârșește Sfânta Liturghie dis-de-dimineață, de la ora 6, iar în fiecare sâmbătă se liturghisește de la ora 8, după care se săvârșește pomenirea morților. Sâmbătă seara, familiile de credincioși vin la slujba Vecerniei, urmată de programul de spovedanie, pentru ca duminica și în sărbători să participe la programul liturgic obișnuit. În posturile Crăciunului și Paștilor, în biserica din Cartierul Arhitecților se săvâr­șește zilnic Sfânta Liturghie, iar participarea credincioșilor la slujbele religioase zilnice din aceste perioade este tot mai mare. La toate sfintele slujbe, tinerele familii au posibilitatea să asculte un cuvânt de învățătură, o cateheză sau o meditație. „Nu doar la Sfânta Liturghie și nu numai în duminici și sărbători, ci la sfârșitul fiecărei slujbe rostim o cateheză sau o meditație, încercând să punem un cuvânt la suflet credin­cioșilor care participă. La Sfânta Liturghie rostim cuvântul de învățătură înainte de împăr­tășire, pentru că după împărtășirea copilașilor familiile sunt nevoite să plece, iar până la momentul împărtășirii multe familii tinere nu ajung, fiind condiționate de programul copilașilor foarte mici. Încercăm să actualizăm mesajul Evangheliei, să-i facem pe credincioși să înțe­leagă cât mai mult din predica noastră și să ia din cuvântul nostru ceva cu aplicabilitate în viața lor. Am început din acest an un studiu biblic pentru copii și am pus, astfel, bazele unui program organizat de pastorație și cateheză cu cei mici”, ne-a mai spus preotul Iosif Toma.

Apartenența duhovnicească

Încă de la începuturile formării unei familii, preoții din comunitate sunt alături de tineri prin rugăciune, îndrumare și învățătură. În viața parohială, familiile din cartier își găsesc sprijinul duhovnicesc și tot ce le este de trebuință pentru ca viața lor să fie binecuvântată de Dumnezeu. „Tinerii trebuie să se simtă implicați în parohie, să simtă apar­tenența duhovnicească, pentru a face față provocărilor actuale, pentru că fără aceasta le va fi greu să izbutească. Vedem că multe dintre tinere sunt îndrumate de mamele lor, de familie, să meargă la biserică și așa încep să vină, iar când sunt pe cale să devină mame, vin să se împăr­tă­șească și să se roage. Chiar recent am avut bucuria să primesc de la o fiică duhovnicească fotografii cu pruncul născut în maternitate și cu mesaje de mulțumire pentru rugăciuni. Întotdeauna când vin să-și boteze pruncii ținem o cateheză, le oferim o carte de rugăciuni, Mica Biblie, o iconiță sau o cruciuliță pentru ca să aibă amintire de la acest eveniment duhovnicesc foarte important. De aceea, pastorația în general, dar a familiilor, în special, nu e doar un imperativ misionar, ci mai ales o datorie pe care o simțim cu fiecare act liturgic și la fiecare moment pe care ni-l îngăduie Dumnezeu să îl lucrăm în Biserica Sa. Familia sănătoasă înseamnă o comunitate de har și dar, iar această împlinire în slujirea, cu vreme și fără de vreme, a familiei creștine înseamnă o societate care și-a înțeles chemarea și lucrarea de a fi pildă vrednică de urmat și identificare cu chipul și asemănarea Treimii din noi”, ne-a mai spus părintele Toma.

Lucrarea catehetică și misionară a preoților din comunitate este sprijinită de revista parohială, intitulată „Cuvântul de suflet ziditor”, publicație ajunsă deja la a noua ediție.

Corul bisericii

Slujbele săvârșite în biserica din Cartierul Arhitecților sunt înfrumusețate de un cor parohial înființat de câțiva ani și condus de teologul Gelu Florin Colpoș. Tineri din comunitate au învățat cântările Sfintei Liturghii și dau răspunsurile în duminici sau sărbători. Corul bisericii a devenit o emblemă a comunității, iar pe viitor se dorește și înființarea unui cor de copii. Dacă în corul de adulți se adună până la 25 de membri, în corul de copii se vor aduna, cu siguranță, și mai mulți, după cum ne-au spus preoții bisericii și dirijorul Gelu Florin Copoș. Înainte de sfintele sărbători de iarnă s-au organizat serbările și programul de colinde specifice perioadei dinaintea Nașterii Domnului, unde s-au adunat peste 40 de copii, semn că cei mici sunt dornici să aducă cinstire lui Dumnezeu prin cântare în bisericuța din cartierul lor.

Proiect de viitor: ansamblul parohial

Proiectele de viitor ale comunității se concentrează pe construirea unui lăcaş de cult din zid și a unor așezăminte care să găzduiască activitățile pastorale, catehetice și educative din parohie. Despre înființarea parohiei din Cartierul Arhitecților și ridicarea bisericuței de lemn am aflat mai multe de la preotul Emil Oancea. „Parohia a fost înființată la 1 ianuarie 2017, iar primul preot numit aici a fost Mihail Antonin, venit din comunitatea românească din Franța. După o perioadă, părintele s-a retras, iar în anul 2019, chiar în luna ianuarie, a fost rânduit ca administrator al parohiei preotul Tiberius Macrea, iar eu am fost numit coslujitor. Încă nu era biserica ridicată, dar a fost primul an în care am mers cu Boboteaza și am cunoscut parohia. În prima parte a anului am găsit în zona Avrigului un constructor de cabane din lemn care avea de vânzare o biserică de lemn comandată de cineva care nu a mai cumpărat-o. Constructorul a fost constrâns s-o vândă și a fost dispus să accepte de la noi plata eșalonată, cu termene foarte generoase, lucru care ne-a ajutat mult. Am turnat fundația conform proiectului deja existent, iar în Sâmbăta Rusaliilor din acel an Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Lau­rențiu a venit să binecuvânteze lucrările, pentru ca în Duminica Rusaliilor să săvârșim prima Sfântă Liturghie. Biserica nu era gata în întregime, era doar Altarul izolat pe interior. În luna septembrie a fost izolat și restul naosului, urmând ca biserica să fie izolată în totalitate și să se poată sluji. Catapeteasma a fost așezată înainte de sfințirea bisericii din 8 august 2021 și a fost darul Părintelui Mitropolit, împreună cu icoanele împărătești pictate de vrednicul de pomenire părinte Calinic de la Sâmbăta de Sus. Terenul pe care s-a ridicat biserica a fost donat de Arhiepiscopia Sibiului și acest lucru ne-a ajutat foarte mult, pentru că n-a mai trebuit să cumpărăm, și ne-am concentrat eforturile pentru ridicarea bisericii. Am primit multe donații din partea credincioșilor, iar sprijinul Arhi­episcopiei Sibiului a fost unul consistent. De exemplu, crucile de pe turla centrală și de pe Altar au fost donate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Ulterior, când biserica a prins contur, credincioșii au început să vină în număr mare și s-a dezvoltat mult și lucrarea administrativă. Părintele Tiberius Macrea s-a retras din comunitatea noastră și păstorește acum o comunitate din diasporă”, ne-a spus preotul Emil Oancea.

Proiectul de ridicare a bisericii mari cuprinde, cum am menționat deja, și alte construcții. Va fi ridicat un ansamblu format din capele mortuare, o sală de mese, o bucătărie, un așezământ socio-cultural și două case parohiale. Avizele autorităților pentru construirea bisericii de zid și a capelelor mortuare sunt obținute și se așteaptă în prezent autorizația de construire pentru ca în primăvara acestui an să înceapă lucrările acestui proiect complex inițiat de Mitropolitul Ardealului.