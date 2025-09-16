Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă An omagial Om al blândeţii dumnezeieşti

Om al blândeţii dumnezeieşti

Galerie foto (2) Galerie foto (2) An omagial
Un articol de: † Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei - 16 Septembrie 2025

În cartea Psalmilor aflăm cuvântul Domnului: „Eu am zis: dumnezei sunteţi” (Psalmul 81, 6). Ţelul urmărit cu stăruinţă de creştinul trăitor este îndumnezeirea, dobândirea Sfântului Duh. Puţini oameni reuşesc să înţeleagă acest lucru şi mult mai puţini sunt cei care, într-o generaţie, împlinesc chemarea de a deveni, prin har, dumnezei. Cum se manifestă un om îndumnezeit? Cum arată o persoană care a devenit sălaş al Duhului Sfânt? Care este chipul celui ce a ajuns la „unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desă­vârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13)?

Dumnezeu m-a binecuvântat de-a lungul vieţii să întâlnesc mulţi oameni îmbunătăţiţi duhovniceşte. La fiecare dintre ei am simţit un anume suflu al îndumnezeirii. Ceva de dincolo de lume, ceva inaccesibil nouă, muritorilor obişnuiţi, se descoperea în privirea lor, în glasul, în mişcările, în fiinţa lor: curăţie sufletească, sen­sibilitate, disponibilitate spre jertfă, smerenie în orice situaţie, încredere nebună în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, capacitate totală de a binecuvânta, de a iubi, de a ierta, de a purta durerea celuilalt şi de a-i oferi bucurie. La acestea toate şi la multe altele se adaugă o atitudine, o stare, un duh inefabil al blândeţii, al bunătăţii, al îngăduinţei.

Sfântul Cuvios Sofian de la Mănăstirea Antim, a cărui proclamare locală a canonizării are loc în ziua de 16 septembrie 2025, a fost un astfel de chip, un chip al blândeţii prin excelenţă. Întreaga sa fiinţă răspândea blândeţe şi bunătate.

Timp de aproape 10 ani am fost binecuvântat de Dumnezeu să vieţuiesc sub acelaşi acoperiş monahal cu Sfântul Sofian. Astfel, aproape în fiecare zi schimbam măcar câteva cuvinte, ne sfătuiam pentru binele mănăstirii, adesea slujeam la acelaşi altar şi, mai ales, eu îmi sprijineam creştetul pe umărul lui în ceas de cumpănă. Ce izvor de trăire, ce revărsare de har, ce odihnă sufletească poate trăi omul atunci când creştetul şi-l pleacă pe umărul unui om sfânt! Încercarea prin care trece, suferinţa care-i sfâşie inima devin, la picioarele unei persoane precum Cuviosul Părinte Sofian, izvor de răbdare, de curaj, de nădejde. Iar când un astfel de om te bucură cu prietenia lui, îţi încredinţează anumite trăiri ale sufletului, inima-ţi primeşte o stare de pace, de odihnă sufletească ale cărei urmări nu se şterg nicicând.

Un chip al blândeţii, acesta a fost Sfântul Sofian. Bucureştenii i-au sesizat în număr necrezut de mare izvorul inepuizabil de sensibilitate, gingăşie şi candoare şi s-au adăpat la această fântână de har în clipe de bucurie şi, mai ales, de încercare. El îi asculta, îi binecuvânta, îi înţelegea în durerea sau păcatul lor, îi întărea şi, mai presus de toate, îi iubea. Îi iubea pentru că era smerit; îi iubea pentru că le purta poverile la rugăciune; îi iubea pentru că îi ajuta cu sfatul; îi iubea pentru că inima sa îi cuprindea pe toţi.

Marele şi rarul dar al blândeţii, care împodobea fiinţa întreagă a Sfântului Sofian, se arăta şi prin faptul că nu avea nici cea mai mică tendinţă de a osândi, de a judeca, de a ţine minte răul. De-a lungul vieţii sale a avut parte de multe vrăjmăşii, care i-au împovărat sufletul, i-au tulburat liniştea. Au fost duşmănii din afară şi, mai dureros, de la casnicii lui. Le aşeza pe toate la picioarele Tronului ceresc prin atitudini de felul: „Doamne, iartă-le lor că nu ştiu ce fac!” De aceea, nu l-am auzit niciodată judecând, condamnând pe cineva care nu-şi împlinea bine datoria, sau, mai mult, cauza rău misiunii Bisericii. Asculta, medita, se ruga şi tăcea. Aveam sentimentul că suferă, se întristează şi că preia situaţia respectivă în rugăciune şi o prezintă lui Dumnezeu spre rezolvare.

Blândeţea Sfântului Cuvios Sofian se revarsă în cascade, valuri, valuri: peste Mănăstirea Antim, peste cei care l-au cunoscut, peste Biserică, peste Ţară şi peste lume. Îţi mulţumim, Doamne, că din vase de lut faci asemenea „dumnezei” fără de care lumea Ta s-ar reîntoarce în nefiinţă!

 

Citeşte mai multe despre:   Sfântul Sofian de la Antim  -   Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea
vezi toate ›Alte articole din An omagial
TOP 6 An omagial