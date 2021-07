Primii absolvenţi de Teologie ortodoxă la Roma

Sâmbătă, 3 iulie 2021, a avut loc la Roma, în Italia, festivitatea depunerii jurământului de către cei 26 de studenți ai primei serii ce tocmai au absolvit cursurile de licență la Teologie pastorală. Aceștia au susținut și lucrările de diplomă. În anul 2017, la solicitarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în cooperare cu Ministerul Educației Naționale și cu Universitatea din București, lua ființă acest program de licență pentru Teologie pastorală, dedicat românilor din vestul Europei, urmând ca desfășurarea cursurilor să aibă loc la Roma, ca extensie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

În urma unor negocieri cu responsabili de la Vatican, ce se impun în astfel de situații, pentru că Episcopia Ortodoxă Română a Italiei nu dispunea de spații necesare actului educațio­nal ce presupune predarea disciplinelor din programa analitică, așa cum sunt ele aprobate de către Universitatea din București, am obținut două săli de curs la Institutul Pontifical de Studii orientale din Roma, aflat în proximitatea unuia dintre cele mai importante monumente ale Romei, Basilica Santa Maria Maggio­re. Suntem extrem de recunoscători față de responsabilii acestei instituții, căci altminteri facultatea noastră sau Episcopia Italiei ar fi trebuit să achite sume consistente pentru închirierea unor săli, căci în Occident totul costă și costă enorm.

Pentru că Institutul de Studii orientale nu putea oferi mai mult de două săli, am încercat să obținem săli de curs și pentru seriile care urmau, prin intermedierea Univer­si­tății din București, la Universitatea de stat Sapientia (Roma), cu care ne aflam în consorțiul european CIVIS, dar pentru că aceasta este declarată universitate laică (dacă nu cumva și atee?!), am fost refuzați. Condiția era să predăm orice, dar nu teologie.

A fost necesar să ne repliem și să căutăm în alte medii mai favorabile. Ca decan, m-am ocupat personal de acest lucru. Am reușit să capacităm bunăvoința responsabililor Universi­tă­ții Pontificale Toma d’Aquino (Angelicum) și am obținut săli pentru anii de studiu ce urmau, de asemenea fără nici o obligație! Toți acești oameni au fost extrem de disponibili, arătând un interes aparte față de Ortodoxie. Apoi, trebuie să mărturisesc că Ortodoxia românească, în mod special, exercita o atracție aparte. Trebuie să spun în acest punct că relația ce toc­mai se deschisese a creat oportu­nități extraordinare pentru mediul academic, apărând viabile punți de comunicare. Apoi, unii dintre profesorii facultății noastre studiaseră la Roma. Personal, am fost impresionat, atunci când am participat (februarie 2019) la Universitatea Lateranum din Roma, la o confe­rință despre Vladimir Lossky, organizată de un italian (comisar de poliție), trecut la Ortodoxie (botezat în Biserica Ortodoxă Română și căsătorit cu o româncă, corespondent jurnalistic al postului România Actualități), să văd cât interes există din partea mediului academic romano-catolic pentru Ortodoxia românească. Aici, numele părintelui Dumitru Stăniloae avusese o contri­buție fabuloasă.

Au fost patru ani de muncă intensă, de jertfă din partea întregului corp didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Bucu­rești, dar și de dedicare din partea acestor oameni plecați departe de casă spre a se împlini cumva, și pe care Biserica noastră i-a sprijinit consecvent prin ierarhii şi preoții noștri din vestul Europei.

Și cum nimic nu este întâmplător, seria aceasta și-a început periplul academic în anul comemorativ al Patriarhului Justinian (2017), al cărui nume facultatea noastră îl poartă, și și-a încheiat studiile de licență în anul acesta, în care Biserica noastră omagiază pastorația românilor din afara României.

La toate acestea au contribuit consistent Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, excelent secondat de Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania; părintele George Militaru, vicar eparhial al Episcopiei Italiei; părintele Horia Grădinaru, delegat al Preasfințitului Părinte Siluan pentru chestiuni ce țin de secretariatul acestui program și de logistica chestiunii. Toate acestea, alături de efortul pe care secretariatul facultății îl depunea în această nouă aventură academică. De asemenea, trebuie să amintesc aici că toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul apropiat al responsabililor care se ocupă de internaționalizare în Universitatea din București și cărora le mulțumim cu recunoștință: rector Mircea Dumitru, rector Marian Preda, prorector Sorin Costreie, director Alina Cristovici.

Trebuie să mărturisesc aici și acum că profesorii facultății noastre au făcut eforturi și sacrificii enorme (aproape benevol și voluntar) pentru a ține acest program viabil și func­țional, conștienți fiind că fac misiune creștină într-o lume din ce în ce mai înstrăinată de Dumnezeu și pe care o dorim adusă înapoi la Dumnezeu. Nu pot să trec peste faptul că organizarea și buna desfășurare a festi­vității de încheiere a acestui periplu academic s-au datorat aproape exclusiv pr. lect. dr. Aurel Mihai, tutore și îndrumător al acestei promoţii.

Am avut teribila bucurie ca la festivitatea depunerii jurământului să-i avem alături pe: PS Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei; PS Părinte Timotei, al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei; PS Părinte Arhi­­e­reu-vicar Atanasie de Bogdania; domnul ministru-consilier Gheorghe Miloșan, de la Ambasada României în Italia. Alături de ierarhi, am slujit împreună cu pr. lect. dr. Aurel Mihai, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Te Deum-ul specific unui astfel de eveniment. Apoi, în salonul oficial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în urma discursurilor ocazionate de această sărbătoare (au vorbit Ionuț Nechita din partea absolvenților, pr. Aurel Mihai în calitatea sa de tutore al acestor studenți, subsemnatul, mi­nis­­trul-con­silier Gheorghe Miloșan, PS Părinte Timotei, PS Părinte Siluan), studenții absolvenți au semnat în cadru festiv jurământul ce tocmai fusese depus, după care au primit, ca încurajare, tabloul de promoţie, o diplomă şi o carte de rugăciuni din par­tea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, iar profesorii pre­zenți câte o plachetă care consemnează mulțu­m­irea acestor absolvenți față de efortul depus de corpul didactic al facul­tății noastre. La toate acestea contribuise admirabil tutorele anului, pr. lect. dr. Aurel Mihai.

Așa devenea evident că acest program a căpătat o importanță de rezonanță națională. Și, pentru că s-a dovedit că ceea ce părea imposibil a putut să capete o finalitate, anun­țăm că în septembrie va avea loc examenul de admitere pentru ceea ce va putea să devină a cincea serie de studenți teologi din diaspora ortodoxă română.