Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Comunicate de presă
Data: 25 Septembrie 2025

Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh.

Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va desfășura ședința de toamnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vederea pregătirii evenimentelor care vor avea loc cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale și a discutării altor teme care se vor afla pe ordinea de zi, sărbătorirea va avea loc într-un cadru sinodal ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire patriarhală rodnică.

Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail (cabinet.patriarhal@patriarhia.ro), fax (0040.21.406.71.62) sau poștă la adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2, RO-040161, sector 4, București.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

 

Citeşte mai multe despre:   întronizare  -   Patriarhul Daniel
vezi toate ›Alte articole din Comunicate de presă
TOP 6 Comunicate de presă