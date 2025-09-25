În data de 16 septembrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, în perioada 15-16 septembrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Antim pentru a marca acest eveniment deosebit, după cum urmează:
18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh.
Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va desfășura ședința de toamnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vederea pregătirii evenimentelor care vor avea loc cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale și a discutării altor teme care se vor afla pe ordinea de zi, sărbătorirea va avea loc într-un cadru sinodal ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire patriarhală rodnică.
Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail (cabinet.patriarhal@patriarhia.ro), fax (0040.21.406.71.62) sau poștă la adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2, RO-040161, sector 4, București.
Biroul de presă al Patriarhiei Române